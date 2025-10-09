Neo QLED Mini LED 8K – extra klasa telewizorów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

O tym, że Samsung Neo QLED Mini LED 8K to najwyższa klasa telewizorów w ofercie marki, reprezentująca segment premium domowej rozrywki, nikogo nie trzeba przekonywać. Modele te wyróżnia połączenie technologii Mini LED z rozdzielczością 8K oraz zaawansowanymi procesorami obrazu i sztuczną inteligencją AI. Bez wątpienia są to telewizory projektowane do oferowania najbardziej perfekcyjnej jakości obrazu, kontrastu i dźwięku. Przyjrzymy się bliżej dwóm modelom Neo QLED Mini LED 8K QN900F i QN990F, które są dostępne w trzech imponujących rozmiarach – 65”, 75” i 85”.







Neo QLED Mini LED 8K QN900F – najwyższa półka zachwytu

Samsung Neo QLED 8K QN900F to najnowszy telewizor klasy premium na rok 2025, który oferuje wyjątkowe doznania wizualne i dźwiękowe dzięki najnowszym technologiom obrazu i AI. Wyposażony w ekran 8K o rozdzielczości 7680 x 4320 oraz zaawansowaną matrycę Neo QLED Mini LED Pro, gwarantuje niesamowity kontrast i ekstremalną jasność nawet w najciemniejszych i najjaśniejszych partiach obrazu. Dzięki procesorowi AI NQ8 Gen2 i technologii Skalowania AI 8K każdy materiał jest inteligentnie przetwarzany do najwyższej jakości, zapewniając krystaliczną ostrość i naturalność szczegółów. Technologia Glare Free eliminuje odblaski, dzięki czemu obraz pozostaje wyraźny bez względu na warunki oświetleniowe. Model ten, to także zaawansowany system audio, który zapewnia wysoką jakość dźwięku i jeszcze bardziej zanurza w ekranowe doznania. Wyposażony w system głośników 4.2.2 o mocy 70 W, wspiera technologie takie jak Dolby Atmos, Dźwięk Podążający za Obiektem+ (OTS+), oraz Q-Symphony, co pozwala na harmonijne współbrzmienie z soundbarem i zapewnia przestrzenne, realistyczne brzmienie. Dzięki tym rozwiązaniom dźwięk jest dynamiczny, klarowny i dostosowany do akcji na ekranie, co sprawia, że oglądanie filmów i seriali staje się jeszcze bardziej wciągające.



QN900F obsługuje wysoką częstotliwość odświeżania do 120 Hz (do 165 Hz w 4K), co sprawia, że ruch jest płynny i ostry, a funkcje gamingowe, takie jak AMD FreeSync Premium Pro, VRR, HGiG i ALLM, dostarczają wyjątkowe wrażenia podczas grania. Telewizor działa na systemie Tizen z bogatym wachlarzem aplikacji i funkcji Smart TV, zapewniając wygodę obsługi i rozbudowane możliwości multimedialne. Design QN900F to z kolei elegancka, stylowa metalowa ramka oraz matowa powłoka ekranu, która minimalizuje refleksy, a całość wpisuje się w nowoczesne, minimalistyczne wnętrza. To model, który łączy zaawansowaną technologię, estetykę i funkcjonalność, idealny wprost dla wymagających użytkowników szukających naprawdę spektakularnych wrażeń w domowej rozrywce.



Neo QLED Mini LED 8K QN990F – top w świecie telewizorów z AI

Samsung Neo QLED 8K QN990F to flagowy telewizor 2025 roku, który wyznacza nowe standardy jakości obrazu i dźwięku dzięki zaawansowanej technologii Mini LED oraz sztucznej inteligencji. Wyposażony w procesor AI NQ8 Gen3, wykorzystujący 768 sieci neuronowych, model QN990F inteligentnie skaluje treści do rozdzielczości zbliżonej do 8K, zapewniając niezwykle ostry i szczegółowy obraz niezależnie od źródła. Ekran Neo QLED z powłoką Glare Free eliminuje refleksy świetlne, umożliwiając komfortowe oglądanie w każdych warunkach oświetleniowych. Quantum Mini LED Pro to technologia podświetlenia z 1.5 raza większą liczbą stref niż poprzednie modele, co przekłada się na doskonały kontrast, głęboką czerń oraz jasne i żywe kolory.



A co z dźwiękiem? Model ten oferuje zaawansowany, dynamiczny system audio, który znacząco podnosi jakość dźwięku i immersję podczas oglądania. Dysponuje 6.2.4-kanałowym systemem głośników o łącznej mocy 90 W, wyposażonym w technologię Dźwięk Podążający za Obiektem Pro, dzięki której dźwięk realistycznie i precyzyjnie podąża za akcją na ekranie we wszystkich kierunkach, również do środka pomieszczenia. Ponadto posiada aktywny wzmacniacz głosu zasilany przez sztuczną inteligencję, który analizuje dźwięki otoczenia, oddziela głosy osób od szumu tła i wyraźnie poprawia słyszalność dialogów nawet w hałaśliwym otoczeniu. Podobnie jak wyżej opisany QN900F ten model również wspiera Dolby Atmos oraz system Q-Symphony, który synchronizuje głośniki telewizora z kompatybilnym soundbarem, tworząc harmonijną przestrzeń dźwiękową. Dzięki tym rozwiązaniom Samsung QN990F dostarcza realistyczny, przestrzenny i czysty dźwięk, idealny do filmów, sportu i gier, podnosząc doświadczenia widza na najwyższy poziom.



Warto zaznaczyć również, że telewizor obsługuje częstotliwość odświeżania do 120 Hz (oraz 240 Hz w rozdzielczości 4K), a także oferuje zaawansowane tryby dla graczy, takie jak VRR, AMD FreeSync Premium Pro, HGiG i ALLM, zapewniając płynność i responsywność obrazu. System operacyjny Tizen gwarantuje intuicyjne korzystanie z bogatej gamy aplikacji i funkcji Smart TV. Co więcej, dzięki bezprzewodowemu modułowi One Connect QN990F pozwala na minimalistyczne aranżacje wnętrz bez plątaniny kabli. Model dostępny jest w rozmiarach 65, 75 i 85 cali, łącząc najwyższą jakość obrazu i dźwięku z eleganckim, nowoczesnym designem, idealnym dla wymagających użytkowników szukających ekstremalnych wrażeń wizualnych.



























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG