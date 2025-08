Newline Interactive wprowadza - STV+ 115’ QD-Mini LED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowszy monitor Newline STV+ o przekątnej 115 cali to wyświetlacz klasy premium, który łączy technologię Mini LED i Quantum Dot z 2304 niezależnymi strefami podświetlenia, jasnością 2000 nitów, kontrastem 7000:1 i odwzorowaniem kolorów 97% DCI-P3. Wrażenia wzmacnia 360-stopniowy, czysty i głęboki dźwięk przestrzenny. System Android 14 w połączeniu z oprogramowaniem Newline Signage Pro pomaga przenieść strategie komunikacji Digital Signage na nowy poziom oferując unikalne funkcje. Szeroki kąt widzenia sprawia, że obraz jest świetnie widoczny z każdego miejsca, a doskonałe odprowadzanie ciepła pozwala na pracę w trybie 24/7. Ultracienka ramka o grubości 1.5 mm daje wrażenie niemal niekończącej się powierzchni, a tylny panel z fakturą rozgwieżdżonego nieba podkreśla wyrafinowaną estetykę. Producent - firma Newline Interactive znana jest na polskim rynku jako sprawdzony dostawca monitorów interaktywnych, które są nowoczesne i łatwe w obsłudze.







QD-MINI-LED z maksymalnymi wrażeniami

Doskonałość technologii MINI-LED wiąże się z ultraprecyzyjną kontrolą podświetlenia, która pozwala dostrzec najdrobniejsze, zarówno jasne, jak i ciemne szczegóły, dbając jednocześnie o dokładne odwzorowanie naturalnych kolorów. Ogromne wrażenie robi równomierne rozłożenie jasności po całej powierzchni ekranu, które jest możliwe dzięki precyzyjnej kontroli kierunku światła. Przewagą technologii MINI -LED jest wykorzystywanie znacznie większej liczby diod LED niż w tradycyjnych LED-owych ekranach co pozwala na podzielenie powierzchni na mniejsze, aż 2304 niezależne strefy podświetlania. Quantum Dot Technology w połączeniu z Mini LED nie tylko poprawia jasność obrazu, ale też zwiększa kontrast I gamę kolorów. Technologia ta pozwala znacząco zredukować efekt halo czyli poświaty wokół jasnych obiektów na ciemnym tle. W efekcie monitor wyświetla obraz, który oszałamia bogactwem kontrastu (7000:1) i szczegółowością. Monitor oferuje szeroką paletę barw - 97% DCI-P3 i doskonałą jasność XDR 2000 nitów.



Dźwięk otacza odbiorcę

W monitorze Newline STV+ 115” zastosowano system dźwięku 360 stopni. Monitor jest wyposażony w Sky Sound System 6.2.2 z 8 niezależnymi głośnikami i 2 soundbarami, które zapewniają niezrównaną czystość i głębię dźwięku.



Efektywna współpraca

Newline STV+ 115” to przede wszystkim wydajne i efektywne narzędzie. Monitor jest wyposażony w system Android 14, gwarantujący wydajną i płynną pracę. Dzięki zaawansowanej funkcji Newline Cast+ monitor szybko i stabilnie łączy się z komputerami z systemem Windows, Mac, telefonami z systemem Android i iPhone’ami. Pozwalając na bezproblemowe i efektywne udostępniania treści i prezentacji w czasie rzeczywistym. Dzięki takim funkcjom, jak 9 jednoczesnych transmisji, Touchback, wyświetlanie grupowe oraz kompatybilność z dongle Newline Click2Cast, efektywna współpraca trafia na nowy poziom. Jedna aplikacja służy do przesyłania i nadawania co jest niezwykle wydajne. Najnowocześniejszy pilot z funkcją Air Mouse na nowo definiuje pojęcie wygody obsługi. Płynna interakcja z interfejsem urządzenia bez konieczności używania oddzielnej myszy lub klawiatury pozwala nowocześnie i komfortowo zarządzać urządzeniem. Poruszając pilotem w powietrzu można korzystać z menu, wybierać opcje i wpisywać tekst.



Wydajne, nowoczesne narzędzie

Funkcje Wake-on-LAN (WoL) i Wake-on-WiFi (WoW) pozwalają wykorzystać pełen potencjał monitora znacząco zwiększając funkcjonalność, wydajność i wygodę zarządzania. Monitor jest zawsze gotowy do pracy, pozwala na zdalny dostęp i automatyczne sterowanie. Płynne zarządzanie, energooszczędność i zwiększone bezpieczeństwo, przy doskonałej produktywności to podstawowe atuty tego zaawansowanego rozwiązania. Z dowolnej lokalizacji, za pośrednictwem bezpiecznego, dedykowanego portalu internetowego można zarządzać urządzeniem, instalować aplikacje, konfigurować ustawienia i korzystać z funkcji Digital Signage, a także wysyłać komunikaty, które mają być wyświetlane na ekranach.



Newline Signage Pro to w pełni zintegrowane, zaawansowane oprogramowanie do Digital Signage zaprojektowane z myślą o prostym i wydajnym zarządzaniu treścią oraz jej wdrażaniu. Newline Signage Pro jest w pełni zintegrowane z STV+, zapewniając kompletne rozwiązanie. Newline APP STORE to źródło wyselekcjonowanych narzędzi, które pomagają w wydajnej pracy, współpracy, prezentacji i tworzeniu cyfrowych treści.

































źródło: Info Prasowe - Newline Interac