Niezwykła trwałość HONOR Magic V5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na ultrasmukłe smartfony, trwałość staje się kluczowym zagadnieniem – szczególnie w przypadku urządzeń składanych. Najnowszy flagowy model HONOR Magic V5 przełamuje wszelkie oczekiwania, oferując niezawodną produktywność w niezwykle smukłej i lekkiej formie. Dzięki połączeniu zaawansowanych materiałów i innowacyjnej inżynierii, Magic V5 wyznacza nowy standard odporności w kategorii urządzeń składanych. U podstaw solidnej konstrukcji HONOR Magic V5 leży włókno Aramid III — wysokowydajne włókno syntetyczne, znane ze swojej wyjątkowej wytrzymałości, odporności na wysokie temperatury oraz korozję. Szeroko stosowane w kamizelkach kuloodpornych, przemyśle lotniczym oraz w zaawansowanym sprzęcie sportowym, Aramid III wyróżnia się także doskonałą odpornością na promieniowanie UV i zużycie materiału.







Co istotne, jest to kluczowy materiał w chińskiej kuloodpornej kamizelce "Golden Cicada Armor", która łączy wysoki poziom ochrony z lekką konstrukcją. W HONOR Magic V5 włókno Aramid III pełni funkcję ochronnej tarczy, zwiększając trwałość urządzenia w codziennym użytkowaniu i zabezpieczając je przed przypadkowymi uderzeniami.



S-Grade Glass Fiber - Odporność na poziomie technologii kosmicznej

Aby jeszcze bardziej zwiększyć trwałość, HONOR Magic V5 wykorzystuje włókno szklane klasy S — materiał ceniony za swoją wyjątkową wytrzymałość, stosowany w przemyśle kosmicznym oraz w aplikacjach obronnych dla służb mundurowych. To zaawansowane włókno szklane zapewnia doskonałą odporność na przebicia i integralność strukturalną, podobnie jak siatki stosowane w skrzydłach solarnych statków kosmicznych. Efektem jest obudowa, która pozostaje lekka, a jednocześnie niezwykle wytrzymała, chroniąc urządzenie przed upadkami, zarysowaniami i zagrożeniami środowiskowymi.



PBO Fiber - Super włókno XXI wieku

Włókno PBO (Poly-p-phenylene benzobisoxazole), znane również jako Zylon, to kolejny kluczowy element konstrukcji HONOR Magic V5. Określane mianem „super włókna XXI wieku”, PBO słynie ze swojej lekkości, ognioodporności oraz niezwykłej wytrzymałości — wiązka o grubości zaledwie 1 mm jest w stanie wytrzymać obciążenie do 450 kg. Wykorzystywane w takich zastosowaniach, jak czarne skrzynki samolotów czy spadochrony SpaceX DRAGON II, włókno PBO sprawia, że obudowa Magic V5 jest nie tylko wyjątkowo wytrzymała i ognioodporna, ale także odporna na korozję i zdolna do przetrwania ogromnych sił uderzeniowych.



NanoCrystal Shield - Ochrona nowej generacji na każdym poziomie

Trwałość HONOR Magic V5 obejmuje każdą warstwę urządzenia. Wewnętrzny wyświetlacz wyposażono w panel wzmocniony włóknem węglowym, aluminiową powłokę antyzarysowaniową oraz matrycę żelową nienewtonowską, która zwiększa absorpcję energii i odporność na upadki. Zewnętrzny ekran korzysta z pierwszej w branży technologii HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield — trójwarstwowego systemu ochronnego zaprojektowanego z myślą o zwiększonej trwałości. Ta zaawansowana technologia powłokowa zapewnia lepszą odporność na zarysowania, ochronę przed upadkami oraz skuteczność w codziennym użytkowaniu. Połączenie tych zaawansowanych materiałów i inteligentnych zasad projektowania podkreśla zaangażowanie HONOR w dostarczanie użytkownikom trwałego i niezawodnego doświadczenia z urządzeniami składanymi.



Zawias HONOR Super Steel i ochrona wspierana przez AI

Ulepszony zawias HONOR Super Steel charakteryzuje się wytrzymałością na rozciąganie wynoszącą 2300 MPa, co maksymalizuje trwałość urządzenia, umożliwiając tysiące złożeń, przy jednoczesnym zachowaniu smukłego profilu. Aby dodatkowo chronić urządzenie, system wykrywania obiektów obcych wspierany przez sztuczną inteligencję (AI) ostrzega użytkowników przed cząsteczkami o wielkości zaledwie 0,8 mm, które mogłyby potencjalnie uszkodzić wyświetlacz, umożliwiając tym samym proaktywną ochronę.



Stworzony do codziennego życia: Certyfikaty IP58 i IP59

Dzięki certyfikatom IP58 i IP59, HONOR Magic V5 zapewnia zwiększoną odporność na kurz oraz wytrzymuje zanurzenie w wodzie na głębokości do 1,5 metra. Gwarantuje to niezawodną wydajność zarówno podczas codziennych przygód, jak i w wymagających warunkach środowiskowych.



Codzienne bezpieczeństwo i komfort

Zastosowanie włókna Aramid III, włókna szklanego klasy S oraz włókna PBO w konstrukcji HONOR Magic V5 przynosi wymierne korzyści dla codziennych użytkowników. Te materiały sprawiają, że urządzenie jest znacznie bardziej odporne na przypadkowe upadki, zarysowania i codzienne zużycie, zapewniając spokój ducha właścicielom prowadzącym aktywny tryb życia lub pracującym w wymagających warunkach. Lekka, a jednocześnie niezwykle wytrzymała obudowa sprawia, że telefon jest wygodny w trzymaniu i łatwy do przenoszenia, podczas gdy zaawansowane warstwy ochronne pomagają utrzymać wewnętrzne i zewnętrzne ekrany w idealnym stanie. Dzięki zwiększonej odporności na uderzenia i przebicia użytkownicy mogą z pewnością zabierać Magic V5 w podróż, wiedząc, że ich urządzenie jest chronione przed nieoczekiwanymi wypadkami i trudnymi warunkami. Ostatecznie te innowacje nie tylko wydłużają żywotność urządzenia, ale także zwiększają bezpieczeństwo i komfort użytkowania, czyniąc Magic V5 niezawodnym towarzyszem zarówno do pracy, jak i zabawy.



Premiera HONOR Magic V5 w Polsce zaplanowana jest na 26 sierpnia.

















źródło: Info Prasowe - HONOR