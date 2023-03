Nigeryjski haker został skazany na cztery lata więzienia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił, że skazał Nigeryjczyka na karę czterech lat więzienia za udział w grupie cyberprzestępczej. Haker przez ponad pięć lat atakował firmy i internautów na całym świecie. 31-letni Solomon Ekunke Okpe z Lagos był członkiem gangu, który planował i przeprowadzał wiele rodzajów cyberataków, odpowiadał między innymi za nadużycia biznesowej poczty e-mail (BEC), oszustwa związane z romansami, oszustwa związane z pracą zdalną w latach 2011-2017. Obierając za cel niczego niepodejrzewających internautów, a także banki i firmy w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, Okpe i jego współpracownicy mieli zamiar spowodować „straty przekraczające milion dolarów”.







Wśród ofiar grupy hakerskiej Okpe były między innymi First American Holding Company i MidFirst Bank. Hakerzy najczęściej kradli hasła i inne poufne informacje poprzez ataki phishingowe. Włamywali się na konta internetowe swoich ofiar i przyjmowali fałszywe tożsamości, aby oszukiwać internautów, a także pracowników banków i firm, w celu kradzieży danych do płatności online.



W serii ataków BEC Okpe i inni członkowie gangu nakłaniali pracowników banków i innych firm do dokonywania nieautoryzowanych przelewów pieniężnych na konta pod ich kontrolą, podszywając się pod zaufane osoby. Oszuści stworzyli również fałszywe profile na stronach internetowych i forach z ofertami pracy, udając, że zatrudniają osoby do wykonywania legalnej pracy w domu. Niestety oszukani pracownicy brali udział w nielegalnym procederze przenoszenia skradzionych środków na konta cyberprzestępców. Ponadto Okpe i jego koledzy przestępcy utworzyli fałszywe konta w portalach randkowych, celując w samotne osoby. Posługując się fikcyjnymi tożsamościami, próbowali nakłonić ofiary do przelewania dziesiątek tysięcy dolarów.



kpe został aresztowany w Malezji i był tam przetrzymywany przez ponad dwa lata. W tym czasie Stany Zjednoczone zabiegały o jego ekstradycję. Zarówno Okpe, jak i jego wspólnik, Johnson Uke Obogo, przyznali się do zarzutów oszustw bankowych i pocztowych w grudniu ubiegłego roku. Obogo, którego aresztowano w Wielkiej Brytanii, został skazany na rok i jeden dzień pozbawienia wolności za udział w grupie przestępczej. Okpe skazano w tym tygodniu na cztery lata i miesiąc więzienia.











Źródło: Info Prasowe / Bitdefender