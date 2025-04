Nikola „NiKo” Kovač dołącza do Team Razer

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił dziś dołączenie legendy Counter-Strike’a, Nikoli „NiKo” Kovača, do Team Razer. To wyjątkowe wydarzenie ma miejsce w momencie, gdy Razer świętuje swoje 20-lecie, czyli dwie dekady ciągłego rozwoju innowacji i doskonałości w branży gier i e-sportu. Powszechnie uważany za najlepszego strzelca wszech czasów (G.O.A.T) w historii Counter-Strike’a, NiKo jest znany ze swojej wyjątkowej mechanicznej precyzji, wyczucia gry i strategicznej rozgrywki w jednej z najpopularniejszych i odnoszących największe sukcesy taktycznych strzelanek na świecie. Dzięki nowej współpracy Razer podnosi poprzeczkę wspierając społeczność e-sportową i profesjonalnych sportowców.







Współpraca z Team Razer jest zarazem pierwszą współpracą NiKo z prywatną marką, co świadczy o nieustającym zaangażowaniu Razera w promowanie innowacji w branży e-sportowej, przy jednoczesnym dostarczaniu profesjonalnym sportowcom wysokiej klasy sprzętu gamingowego. Jako zawodnik Team Razer, NiKo będzie ściśle współpracował z zespołami Razer ds. innowacji i produktów, aby pomóc udoskonalić i rozwinąć następną generację sprzętu gamingowego dla profesjonalnych graczy.



"Znam Razera tak długo, jak znam Counter-Strike’a - około 20 lat. 2025 to ekscytujący czas, aby dołączyć do Razer, ponieważ w tym roku świętują 20-lecie istnienia firmy. Dla mnie, jako gracza e-sportowego, wsparcie marki, która podziela moją pasję do doskonałości i innowacji, jest niezwykle ważne. Razer jest w moich oczach na najwyższym poziomie i jestem podekscytowany tym, co razem zrobimy” - powiedział Nikola »NiKo« Kovač.



"Z dumą witamy NiKo w Team Razer. NiKo to prawdziwa legenda Counter-Strike’a - jeden z najbardziej utalentowanych i dominujących graczy, jakich ta gra kiedykolwiek widziała. Jego talent, dążenie do doskonałości i nieustanna pogoń za zwycięstwem doskonale wpisują się w zaangażowanie Razera we wspieranie społeczności e-sportowej, promowanie innowacji i dostarczanie najlepszego sprzętu e-sportowego dla graczy” - powiedział Jeffrey Chau, Director of Global Esports w Razer.



NiKo zbudował swoją pozycję dzięki dziewięciu zwycięstwom w międzynarodowych mistrzostwach i zdobyciu dziewięciu nagród MVP. Wyjątkowe umiejętności i opanowanie gry doprowadziły go do triumfu w najważniejszych turniejach, takich jak IEM Katowice, BLAST Premier World Final i IEM Cologne. Warto zauważyć, że wiele z tych zwycięstw odniósł przy użyciu sprzętu Razer - w tym Razer Viper V3 Pro, która według Prosettings.net (kwiecień 2025) jest myszką nr 1 używaną przez profesjonalistów e-sportowych; Razer Huntsman V3 Pro; oraz Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition.











źródło: Info Prasowe - Razer