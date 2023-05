Noctua NA-FH1 - ośmiokanałowy PWM Fan Hub

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zamierzasz rozbudować system przewietrzania w swoim komputerze o dodatkowe wentylatory? Jeśli tak, to NOCTUA przygotowała dla Ciebie przydatne urządzenie, które pozwoli Ci w bezpieczny sposób połączyć z sobą nawet osiem wentylatorów. Noctua NA-FH1, to ośmiokanałowy PWM Fan Hub, który możemy zasilić z portu FAN PWM płyty głównej (5 V i 12 V do łącznie 24 W) lub wyjścia S-ATA (dla wentylatorów 12 V do łącznie 54 W). Choć podobnych urządzeń jest już na rynku sporo, NOCTUA podkreśla, że jej model posiada zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciążeniowe, które zabezpieczą nasz komputer przed kłopotami. Rekomendowana cena, to 34.90 EUR/USD.























Źródło: TechPowerUP