Noctua NT-CP1 Carbice - karbonowy Thermal Pad dla AM5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Noctua Wykorzystując nowatorską technologię nanorurek węglowych Carbice, zaprezentowała pad NT-CP1. To wysokiej jakości, łatwa w aplikacji podkładka termiczna, która zapewnia wydajną i długoterminową stabilność w ulepszeniu wymiany termicznej procesora z pracującym na nim systemem chłodzenia. Podczas gdy pasty termoprzewodzące i większość innych podkładek termicznych stopniowo tracą wydajność z czasem z powodu wysychania, rozwarstwiania, pękania i innych efektów degradacji, podkładki Carbice stale poprawiają swoją wydajność w ciągu pierwszych kilkuset do kilku tysięcy cykli termicznych.







Jest to możliwe dzięki powłoce z polimeru zmiennofazowego i nanorurek węglowych, które stopniowo dopasowują się do mikrostruktur powierzchni promiennika IHS oraz stopy coolera, zwiększając szybkość wymiany ciepła z czasem i kolejnymi cyklami termicznymi. Po zakończeniu tej początkowej fazy aktywacji, NT-CP1 może utrzymywać stabilną, bezobsługową wydajność przez wiele lat. Dzięki temu pad jest idealny dla każdego, kto chce wykluczyć problemy termiczne spowodowane degradacją i nie chce zawracać sobie głowy ponownym nakładaniem pasty.



W przeciwieństwie do innych termopadów na bazie węgla lub grafitu, które mogą być kruche, śliskie i silnie przewodzące elektryczność, termopady Carbice są wytrzymałe, bezpieczne i łatwe w montażu, wykorzystując prosty proces „odklej, dociśnij, naklej”. Aluminiowy szkielet NT-CP1 sprawia, że ​​jest on zaskakująco wytrzymały i łatwy w demontażu. Lekko lepka powłoka polimerowa pomaga utrzymać termopad na miejscu po dociśnięciu do procesora i zapewnia, że ​​powierzchnie styku nie spowodują przypadkowego zwarcia.



Wersja AM5/4 została starannie dopracowana i przetestowana pod kątem optymalnej wydajności z procesorami i układami APU AMD Ryzen. Dzięki ultracienkiemu profilowi ​​90 µm i wstępnie wyciętym rozmiarom 33 x 33 mm, pasuje zarówno do procesorów z gniazdem AM5, jak i starszym AM4.



Rekomendowana cena w Polsce, wynosi 109 PLN.



























źródło: Info Prasowe - Noctua