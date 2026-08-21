Nokturn Chopina nowym dzwonkiem Galaxy wraz z premierą One UI 9

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

„Nokturn Es-dur op. 9 nr 2” Fryderyka Chopina w wykonaniu pianisty Yekwono Sunwoo wprowadza muzykę klasyczną do codziennych doświadczeń użytkowników Galaxy. W 2017 roku Sunwoo jako pierwszy Koreańczyk zwyciężył w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Van Cliburna. Jest również koreańskim pianistą z największą liczbą zwycięstw w międzynarodowych konkursach. Ponad 190 lat po powstaniu utworu Sunwoo prezentuje jego świeżą interpretację, której można teraz posłuchać na najnowszych urządzeniach Galaxy.







Nokturn Chopina w One UI 9

Wybór „Nokturnu Es-dur op. 9 nr 2” Chopina jako nowego dzwonka ma dla Samsung szczególne znaczenie. Z okazji premiery One UI 9 firma wybrała utwór z opusu 9 Chopina, nawiązując w ten sposób do wspólnej cyfry „9”. Nokturn, od lat ceniony na całym świecie za spokojną melodię i subtelny, emocjonalny charakter, naturalnie sprawdza się zarówno jako dźwięk budzika rozpoczynającego dzień, jak i dzwonek sygnalizujący połączenie przychodzące. Nowy dzwonek z nokturnem zadebiutował wraz z One UI 9 na urządzeniach Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Flip8.



Nokturn Chopina w brzmieniu Galaxy

Nagranie odbyło się w Samsung Galaxy Sound Studios, zlokalizowanym na terenie Samsung Seoul R&D Campus – w miejscu, w którym kształtowana jest tożsamość dźwiękowa Galaxy. Za nagranie i miksowanie odpowiadali Byeong Joon Hwang i Young Jae Jang z Sound Mirror Korea, którzy współpracowali z Samsung przy kilku projektach. Zadbali o wierne uchwycenie wszystkich niuansów wykonania. Z kolei Hyungu Kang, mistrz techniki fortepianowej, dopracował brzmienie instrumentu, dbając o czystość i precyzję każdego dźwięku.



Klasyczny akcent w codziennym życiu

Nowy dzwonek jest czymś więcej niż prostym sygnałem powiadomienia – przenosi emocje muzyki klasycznej do urządzeń, po które użytkownicy sięgają przez cały dzień. Takie podejście odzwierciedla filozofię Galaxy, zgodnie z którą doświadczenia dźwiękowe mają wykraczać poza samo urządzenie. Samsung będzie nadal konsekwentnie rozwijać swoją filozofię dźwięku w różnych kategoriach produktów, aby wzbogacać doświadczenia użytkowników i dalej rozwijać charakterystyczną tożsamość dźwiękową Galaxy.













źródło: Info Prasowe - SAMSUNG