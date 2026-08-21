2026-08-21 12:26
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Nokturn Chopina nowym dzwonkiem Galaxy wraz z premierą One UI 9

Obrazek Nokturn Chopina nowym dzwonkiem Galaxy wraz z premierą One UI 9

„Nokturn Es-dur op. 9 nr 2” Fryderyka Chopina w wykonaniu pianisty Yekwono Sunwoo wprowadza muzykę klasyczną do codziennych doświadczeń użytkowników Galaxy. W 2017 roku Sunwoo jako pierwszy Koreańczyk zwyciężył w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Van Cliburna. Jest również koreańskim pianistą z największą liczbą zwycięstw w międzynarodowych konkursach. Ponad 190 lat po powstaniu utworu Sunwoo prezentuje jego świeżą interpretację, której można teraz posłuchać na najnowszych urządzeniach Galaxy.



Nokturn Chopina w One UI 9
Wybór „Nokturnu Es-dur op. 9 nr 2” Chopina jako nowego dzwonka ma dla Samsung szczególne znaczenie. Z okazji premiery One UI 9 firma wybrała utwór z opusu 9 Chopina, nawiązując w ten sposób do wspólnej cyfry „9”. Nokturn, od lat ceniony na całym świecie za spokojną melodię i subtelny, emocjonalny charakter, naturalnie sprawdza się zarówno jako dźwięk budzika rozpoczynającego dzień, jak i dzwonek sygnalizujący połączenie przychodzące. Nowy dzwonek z nokturnem zadebiutował wraz z One UI 9 na urządzeniach Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Flip8.

Nokturn Chopina w brzmieniu Galaxy
Nagranie odbyło się w Samsung Galaxy Sound Studios, zlokalizowanym na terenie Samsung Seoul R&D Campus – w miejscu, w którym kształtowana jest tożsamość dźwiękowa Galaxy. Za nagranie i miksowanie odpowiadali Byeong Joon Hwang i Young Jae Jang z Sound Mirror Korea, którzy współpracowali z Samsung przy kilku projektach. Zadbali o wierne uchwycenie wszystkich niuansów wykonania. Z kolei Hyungu Kang, mistrz techniki fortepianowej, dopracował brzmienie instrumentu, dbając o czystość i precyzję każdego dźwięku.

Klasyczny akcent w codziennym życiu
Nowy dzwonek jest czymś więcej niż prostym sygnałem powiadomienia – przenosi emocje muzyki klasycznej do urządzeń, po które użytkownicy sięgają przez cały dzień. Takie podejście odzwierciedla filozofię Galaxy, zgodnie z którą doświadczenia dźwiękowe mają wykraczać poza samo urządzenie. Samsung będzie nadal konsekwentnie rozwijać swoją filozofię dźwięku w różnych kategoriach produktów, aby wzbogacać doświadczenia użytkowników i dalej rozwijać charakterystyczną tożsamość dźwiękową Galaxy.







Nokturn Chopina nowym dzwonkiem Galaxy wraz z premierą One UI 9

Nokturn Chopina nowym dzwonkiem Galaxy wraz z premierą One UI 9

źródło: Info Prasowe - SAMSUNG
Komentarzy: 1
  1. gemba 2026-08-21 12:44,  kotin
    Avatar Mecenas IN4.pl wiadomość nic
     

    Co prawda Samsung opisał rzecz całą potwornym bełkotem marketingowym, ale sam fakt jest pozytywny. Wreszcie zauważono, że smartfonów używają również dorośli ludzie.

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