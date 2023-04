Nowa ładowarka Hama Mini o mocy 32 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty marki Hama dołączyła zminiaturyzowana, szybka ładowarka z technologiami Power Delivery i Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0, przeznaczona do smartfona oraz tabletu. Taki sprzęt, podobnie jak powerbank, dobrze jest mieć zawsze pod ręką. Dzięki temu unikniemy podłączania telefonu do publicznych stacji ładowania w galeriach handlowych, hotelach czy na lotniskach, co może się skończyć zawirusowaniem jego oprogramowania. O tym ostatnim zjawisku zrobiło się głośno za sprawą niedawnego wpisu na oficjalnym profilu FBI Denver na Twitterze. Ostrzeżenie spotkało się z głośnym odzewem medialnym, gdyż mało kto na co dzień zwraca uwagę na tego typu zagrożenie. To błąd, w efekcie możemy paść ofiarą złodziei i hakerów, którzy włamią nam się do telefonu czy tabletu, zobaczą prywatne wiadomości oraz multimedia, będą nas podsłuchiwać, a także wyłudzą nasze dane osobowe czy logowania do różnych stron, profili w mediach społecznościowych lub kont bankowych,







I tutaj kłania się premierowa propozycja z portfolio niemieckiej marki Hama, czyli model mini z dwoma złączami: obustronnym USB-C oraz USB-A. Jej maksymalna moc wynosi 32 W (20 W poprzez USB typu C i 12 W przez USB-A). Ta kompaktowa biała ładowarka, mieszcząca się bez problemu w kieszeni każdej kurtki, plecaka czy w damskiej torebce, została zaprojektowana dla smartfonów o dużej mocy ładowania. Gwarantuje szybkie zasilanie energią baterii telefonu do stanu 60% w 30 minut. Przyda się szcególnie dlatego, gdyż dziś do urządzeń najnowszych generacji producenci często nie dodają ładowarki.



Nie mogło tu zabraknąć technologii Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0, umożliwiającej czterokrotnie szybsze ładowanie w porównaniu do konstrukcji jej pozbawionych. Ładowarka dysponuje również technologią Power Delivery, pozwalającą na błyskawiczne i jednocześnie bezpieczne ładowanie urządzenia nawet do 5 razy szybciej. Inteligentny chip sam rozpoznaje sprzęt i automatycznie dobiera prąd o właściwym napięciu, bez ryzyka uszkodzenia akumulatora. W komplecie znajdziemy też odpowiedni kabel ładujący, co zapewnia maksymalną prędkość ładownia. Za taki zestaw zapłacimy około 99 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / Hama