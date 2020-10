Nowa Opera GX – jeszcze szybsza i pełna kolorów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera GX, pierwsza na świecie przeglądarka gamingowa wprowadza nowe funkcje, które pozwalają całkowicie dopasować jej wygląd do zestawu gamingowego oraz zwiększyć jej szybkość. Twórcom Opery GX zależy na zapewnieniu użytkownikom jak największej liczby możliwości dostosowywania przeglądarki do swoich potrzeb. W najnowszej aktualizacji idą o krok dalej, wprowadzając bardzo różne motywy kolorystyczne, które pozwolą użytkownikom idealnie dopasować przeglądarkę do swoich gustów. Użytkownicy będący miłośnikami presetów, mogą teraz kompletnie zmienić wygląd swojej przeglądarki poprzez wybór jednego z dostępnych schematów kolorystycznych jak np.: Rose Quartz, Ultraviolet czy Frutti di Mare.







Mogą też zaszaleć tworząc własny motyw w oparciu o koło barw. Od teraz przeglądarka będzie również dostosowywać kolory ikon paska bocznego do wybranego motywu kolorystycznego. Aktualizacja niesie ze sobą także nowy zestaw tapet, które nadają zupełnie nowy look Operze GX i współgrają z nowymi motywami.



GX Cleaner: koniec z niepotrzebnymi plikami

GX wykracza daleko poza możliwości tradycyjnych przeglądarek: pozwala nie tylko na dostosowanie wydajności systemu poprzez regulację wykorzystania procesora, pamięci RAM i przepustowości sieci. Tym razem twórcy przeglądarki posunęli się jeszcze dalej: dzięki funkcji GX Cleaner, można usunąć stare i niepotrzebne pliki.



Ta nowa funkcjonalność pozwala wyczyścić zbędne pliki przeglądarki (pochodzące z pamięci podręcznej, plików cookie, historii przeglądania lub pobranych plików). GX Cleaner został zaprojektowany w taki sposób, aby poprawić wydajność przeglądarki, jednocześnie umożliwiając użytkownikom wybór plików, które kasują. Posiada kilka opcji filtrowania plików: według daty lub określonej lokalizacji w przeglądarce. Ułatwia to czyszczenie gdy chcemy się pozbyć plików, np. starszych niż 6 miesięcy.



Easy Files żeby nigdy nie załączać złych plików

Easy Files to unikatowa funkcja znana z głównej przeglądarki Opery. Od teraz jest także dostępna w najnowszej wersji Opery GX. Kiedy chcemy dodać plik do wiadomości lub załącznika, Easy Files w formie wizualnej wyświetla nam ostatnio używane pliki. Co ciekawe, dotyczy to także zrzutów z ekranu zrobionych za pomocą narzędzia Opera Snapshot.



Widząc co załączamy, nie musimy już przeszukiwać za każdym razem dziesiątek folderów. Easy Files pozwala też uniknąć kompromitującej sytuacji kiedy załączymy nie ten plik co trzeba.



Opera GX ma już 5 milionów użytkowników

Opera GX miała premierę w czerwcu 2019 r. podczas targów E3 w Los Angeles. Przeglądarka wyróżnia się wyjątkowymi cechami dopasowanymi do gustów i potrzeb gamerów. Obok licznych opcji dopasowania kolorów, obsługi Razer Chroma oraz inspirowanego grami designu, posiada ograniczniki użycia procesora, RAM i przepustowości sieci wykorzystywanych przez przeglądarkę, które zmniejszają jej zapotrzebowanie na zasoby, zapewniając więcej mocy komputera do obsługi gier. Przeglądarka posiada także funkcję Hot Tabs Killer, która pozwala użytkownikom szybko zamknąć zakładki pochłaniające najwięcej zasobów.



Liczba gamerów aktywnie korzystających co miesiąc z Opery GX wynosi obecnie ponad 5 milionów, co oznacza ponad dwukrotny wzrost liczby użytkowników rok do roku. Ponadto przeglądarka zdobyła dwie wiodące nagrody za design: Red Dot Design Award 2019 oraz IF Design Award 2020.

















Źródło: Info Prasowe / Opera