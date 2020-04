Nowa generacja gamingowych laptopów Lenovo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Lenovo Legion szykuje dla entuzjastów gier jeszcze bardziej emocjonującą rozrywkę. Zapowiadane laptopy będą działać z najnowszymi kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER z technologią Max-Q Design oraz procesorami do Intel Core serii H 10 generacji. Dzięki nowej karcie graficznej GeForce RTX SUPER z technologią Max-Q Design w laptopie Lenovo Legion 7 gracze zyskają wyższą częstotliwość odświeżania oraz nowy poziom realizmu współczesnych gier klasy AAA. Pokrewny model Lenovo Legion 5 będzie oferować kartę graficzną do poziomu RTX 2060. Na nowych laptopach gamingowych Lenovo Legion gry będą wyświetlane płynniej i bez efektu tearingu, czyli "poszarpanych" klatek i zacięć obrazu dzięki technologii NVIDIA G-SYNC (dostepną w wybranych modelach).







Nowe laptopy Lenovo Legion, w tym Lenovo Legion 7 oraz Lenovo Legion 5, będą też pierwszymi modelami z nową technologią NVIDIA Advanced Optimus, która zwiększa efektywność baterii1. Opracowana przez firmę NVIDIA technologia Advanced Optimus dynamicznie wykrywa obciążenia procesora graficznego i automatycznie łączy z NVIDIA GPU (do wymagających zadań), albo IGP (do zadań o mniejszym zapotrzebowaniu na zasoby graficzne). Oszczędza to energię baterii podczas korzystania z mniej wymagających aplikacji i zapewnia maksymalną wydajność oraz liczbę klatek na sekundę w trakcie gry.



Laptopy Lenovo Legion 5, Lenovo Legion Y540 z opcją grafiki RTX 2060, Lenovo Legion 7 oraz Lenovo Legion Y740 z opcją grafiki RTX 2070 będą na początku drugiej połowy roku. Dokładne terminy i ceny podamy wkrótce.



















Źródło: Info Prasowe / Lenovo