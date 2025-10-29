Nowa generacja monitorów G-Master Black Hawk 144 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka iiyama po raz kolejny podnosi poprzeczkę w segmencie gamingowych monitorów. Nowe modele z serii G-Master Black Hawk wprowadzają standard 144 Hz i czas reakcji 1 ms MPRT już w najbardziej podstawowych modelach. To znaczący krok naprzód, bo dotychczasowe monitory z serii Black Hawk oferowały odświeżanie na poziomie 100 Hz. Teraz każdy gracz, który postawi na nowe modele iiyama, będzie mógł się cieszyć częstotliwością odświeżania na poziomie minimum 144 Hz, co znacząco poprawia doznania z gry, zapewniając jeszcze płynniejszy obraz. Ceny nowych modeli zaczynają się od jedynych 429 PLN, a wersje 27” QHD dostępne będą, już od 699 PLN.







Wyższy poziom jakości dla każdego!

Nowa generacja monitorów G-Master Black Hawk to więcej niż kosmetyczna aktualizacja. iiyama wprowadza technologie znane z wyższych serii do modeli, które dostępne są dla szerszego grona odbiorców. Oznacza to, że każdy nowy model oferuje:

- 144 Hz odświeżania – o 44% więcej klatek na sekundę niż w dotychczasowych monitorach 100 Hz,

- 1 ms MPRT – błyskawiczny czas reakcji bez efektu smużenia,

- matrycę IPS – 100% pokrycia sRGB, wierne kolory i szerokie kąty widzenia,

- technologię FreeSync/Adaptive Sync – brak rozrywania obrazu,

- funkcję Black Tuner – regulacja poziomu czerni i jasności w ciemnych scenach.







































źródło: Info Prasowe - iiyama