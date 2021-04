Nowa generacja monitorów NEC z serii E

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sharp NEC Display Solutions Europe wprowadziła na rynek kolejną generację monitorów wielkoformatowych NEC MultiSync serii E, które oferują profesjonalne rozwiązanie dla niskobudżetowych zastosowań Digital Signage. Seria E jest dostępna w rozmiarach od 32 do 65-cali i jest idealna do wyświetlania obrazu w salach konferencyjnych lub do systemów Digital Signage w przestrzeniach handlowych. Dzięki nowoczesnemu wzornictwu, najwyższej jakości i wielu opcjom źródeł sygnału wejściowego, monitory serii E typu plug-and-play doskonale nadają się do niewielkich sklepów, punktów usługowych lub muzeów, szpitali i innych miejsc publicznych, a także do obsługi spotkań i konferencji w małych i średnich firmach.







Monitory z serii NEC MultiSync E zostały zaprojektowane z myślą o wymogach użytkowania komercyjnego. Oznacza to, że z pewnością będą miały znacznie dłuższą żywotność i lepszy zwrot z inwestycji w porównaniu do zwykłych telewizorów używanych do wyświetlania informacji lub wykorzystywanych w salach konferencyjnych. Użytkownicy dysponujący niższym budżetem czasami decydują się na telewizor komercyjny, nie zdając sobie sprawy z ilości dodatkowej pracy i kosztów, które mogą się z tym wiązać. A rezultat i tak bardzo często nie jest zadowalający.



Zintegrowany z monitorem MediaPlayer oferuje natywną rozdzielczość UHD oraz wsparcie dla HDR, a to oznacza dużo lepsze wrażenia wizualne dla odbiorcy. Harmonogram odtwarzania umożliwia użytkownikom zaprogramowanie automatycznego wyświetlania treści, aby zapewnić ich płynne dostarczanie. Nie jest do tego potrzebne żadne zewnętrzne okablowanie, ani dodatkowe urządzenia, ale jeżeli z jakiegoś powodu potrzebna jest zewnętrzna moc obliczeniowa, użytkownik może skorzystać z dostępnego interfejsu USB 10W.



Seria E jest również niezwykle łatwa w obsłudze. Wejścia sygnałowe są wykrywane automatycznie, co umożliwia szybkie zorganizowanie nieplanowanego spotkania. Zarządcy obiektów z zadowoleniem przyjmą możliwość bezpłatnego zdalnego sterowania ich urządzeniami poprzez sieć LAN dzięki wykorzystaniu oprogramowania NEC NaViSet Administrator 2. Natomiast użytkowników ucieszy możliwość rozpoczęcia spotkania bez konieczności zajmowania się ustawieniami.











Źródło: Info Prasowe / NEC