Nowa generacja pancernych tabletów Panasonic TOUGHBOOK G2 i 33

Panasonic Connect ogłosiła najnowsze wersje swoich modeli TOUGHBOOK G2 i 33 z funkcją odłączania. Tablety G2mk2 o przekątnej 10.1 cala oraz 33mk3 o przekątnej 12 cali zapewniają najlepszą w swojej klasie odporność na trudne warunki, długi czas działania baterii, możliwości personalizacji, łączność i wydajność. Jest to idealne rozwiązanie dla pracowników mobilnych nowej generacji, niezależnie od ich specyficznych zadań, wymagań aplikacyjnych czy środowiska pracy. Modele TOUGHBOOK G2mk2 i 33mk3 od Panasonic wyróżniają się na rynku dzięki swojej wyjątkowej efektywności, ulepszonej łączności oraz zwiększonej adaptacyjności do różnorodnych potrzeb pracowników mobilnych.







Zarówno G2mk2, jak i 33mk3 są wyposażone w procesory Intel Core (Alder Lake) i5 12. generacji z technologią Intel vPro, umożliwiając obsługę najbardziej wymagających aplikacji w systemie Windows 11 Pro. Dla użytkowników poszukujących jeszcze większej mocy, dostępny jest opcjonalny, nowy procesor Intel Core i7 z technologią Intel vPro, zapewniający znacznie wyższą wydajność obliczeniową.



Oba urządzenia korzystają z technologii Intel Iris Xe Graphics, która oferuje wybitną wydajność graficzną. Jest to kluczowe dla sektorów, takich jak służby ratunkowe, gdzie na przykład TOUGHBOOK 33 używany jest jako Mobilny Terminal Danych (MDT) przez służby pożarnicze, takie jak Greater Manchester Fire and Rescue Service. Umożliwia to oficerom dostęp do dokładnych map i danych o punktach zainteresowania bezpośrednio w pojeździe, gdzie aktualne i precyzyjne informacje są niezbędne. Po odłączeniu od stacji dokującej, możliwe jest jednoczesne dostęp do danych takich jak lokalizacja hydrantów, plany budynków, karty ryzyka, instrukcje operacyjne, kontrole bezpieczeństwa domowego oraz szczegółowe informacje o pojeździe, wszystko dzięki wysokiej wydajności obliczeniowej urządzeń.



Rozbudowana modularność podnosi elastyczność i zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa

Najnowsza wersja TOUGHBOOK G2 marki Panasonic ustanawia nowe standardy w zakresie elastyczności i odporności tabletów, oferując zaawansowane opcje konfiguracji z dodatkowym naciskiem na bezpieczeństwo dla szerokiej gamy zastosowań. Wprowadzona została możliwość dołączenia czytnika linii papilarnych do tylnej strefy rozszerzeń, co stanowi idealne rozwiązanie dla użytkowników, zwłaszcza w branży obronnej, potrzebujących metody uwierzytelniania do bezpiecznego dostępu do danych wrażliwych lub krytycznych dla misji.



Obszar Rozszerzenia Górny w modelu G2mk2, który już wcześniej oferował możliwość konfiguracji z pięcioma różnymi peryferiami, teraz umożliwia również instalację gniazda na kartę pamięci MicroSD. To udogodnienie pozwala personelowi na szybką wymianę i transport ważnych danych między urządzeniami w trakcie działań terenowych.



Łączność 5G

Panasonic odnotował wzrost zapotrzebowania na urządzenia zdolne do łączenia się z sieciami 5G typu standalone (SA). Model G2mk2 został zaprojektowany z myślą o bezproblemowym łączeniu się z prywatnymi sieciami 5G bez potrzeby dodatkowej konfiguracji. Dzięki temu sektory takie jak transport i logistyka, produkcja oraz służby ratunkowe mogą korzystać z zalet dedykowanych, w pełni dostosowanych sieci 5G, w tym ultraniskich opóźnień, szybszych czasów reakcji, oraz efektywniejszego transferu danych i komunikacji dla pracowników mobilnych.



Modele G2mk2 i 33mk3 korzystają z zaawansowanego standardu łączności Thunderbolt, który zapewnia przesyłanie danych, zasilanie i wideo o wysokiej przepustowości. Ponadto, urządzenia wyposażone są w najnowsze karty Wi-Fi (Intel Wireless 6E AX211), które automatycznie wybierają optymalną przepustowość, by maksymalizować efektywność energetyczną baterii.



Wiodąca na rynku wytrzymałość dla różnych typów pracowników mobilnych

Wytrzymałość klasy wojskowej i certyfikat IP65 w zakresie ochrony przed wodą i pyłem, charakterystyczne dla modeli G2mk2 i 33mk3, umożliwiają użytkownikom bezproblemowe działanie w każdych warunkach. Nie muszą oni obawiać się o negatywne skutki upadków, uderzeń, wibracji czy ekstremalnych temperatur, które mogłyby zakłócić ich pracę.

Dla osób pracujących w sektorze transportu i logistyki modele te stanowią optymalne rozwiązanie. Dzięki wszechstronnemu projektowi 33mk3, tablet ten może być montowany na wózkach widłowych w zależności od potrzeb, a także łatwo odłączany od stacji dokującej, co jest przydatne przy korzystaniu z dodatkowych aplikacji w magazynie. Ta funkcjonalność zapewnia użytkownikom większą elastyczność i poprawia wydajność pracy, w porównaniu do tradycyjnych, stacjonarnych urządzeń montowanych w pojazdach.



Zwiększona przejrzystość i użyteczność informacji na temat czasu pracy baterii.

Chociaż czas pracy baterii w tabletach TOUGHBOOK G2mk2 i 33mk3 pozostał niezmieniony, Panasonic wprowadził ulepszenia w metodach oceny wydajności i czasu działania baterii. Zmiany te mają na celu lepsze odzwierciedlenie typowego wzorca użytkowania przez współczesnych pracowników, szczególnie tych, którzy korzystają z aplikacji charakteryzujących się wysokim zużyciem energii.





























źródło: Info Prasowe - Panasonic