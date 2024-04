Nowa generacja procesorów AMD dla komputerów biznesowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD zaprezentowała dziś następnej generacji procesory do biznesowych AI PC, które stanowią niezwykle efektywną kombinację zaawansowanych technologii oferujących niezrównaną wydajność obliczeniową, AI, graficzną oraz funkcjonalność w zakresie ochrony i zarządzania infrastrukturą. AMD Ryzen PRO serii 8040 to najbardziej zaawansowana na świecie rodzina procesorów x86 przeznaczona dla firmowych laptopów oraz mobilnych stacji roboczych. Dzięki nawet ośmiu rdzeniom "Zen 4" oferują nawet o 30% lepszą wydajność obliczeniową od konkurencji w zaawansowanym oprogramowaniu. Z kolei za sprawą zintegrowanego układu graficznego AMD RDNA 3 oraz Ryzen AI (NPU) procesory te zapewniają aż o 72% wyższą wydajność i o 84% mniejsze zużycie energii w czasie wideokonferencji (niezależnie czy z funkcjami AI czy bez) w porównaniu z procesorem Intel Core Ultra 7 165. Ponadto komputery z AMD Ryzen serii 8040 będą jednymi z pierwszych wyposażonych w technologię WiFi-7. Pierwsze biznesowe laptopy z tymi procesorami powinny jeszcze w 2 kwartale 2024 wprowadzić firmy HP i Lenovo.







Z kolei procesory AMD Ryzen PRO serii 8000G to pierwsze procesory do biznesowych komputerów stacjonarnych, które wyposażone są w podsystem AI zapewniając znakomitą wydajność w połączeniu z niskim zużyciem energii. One także wyposażone są w nawet osiem rdzeni "Zen 4" oraz zintegrowany układ graficznych AMD RDNA 3, dzięki czemu zapewniają nawet o 47% wyższą wydajność obliczeniową i nawet 3-krotnie wyższą graficzną w porównaniu do Intel Core i7 14700 i to przy niższym zużyciu energii. Część procesorów z tej serii wyposażona będzie także w wydajny podsystem Ryzen AI. Pierwsze biznesowe komputery stacjonarne z tymi procesorami powinny pojawić się w ofertach firm HP i Lenovo oraz wybranych partnerów także w 2 kwartale 2024.



AMD powiększa przewagę na gruncie tworzenia rozwiązań dla AI PC za sprawą Ryzen AI. Procesory AMD Ryzen wyposażone to NPU zapewniają większą moc w zadaniach AI niż poprzednia generacja, ponieważ oferują sumarycznie nawet 39 bilionów operacji na sekundę (TOPS) i 16 przez sam podsystem Ryzen AI. Ta technologia pomoże odmienić sposób korzystania ze sprzętu dzięki możliwości korzystania z AI w aplikacjach związanych z tworzeniem treści, współpracą czy analityką danych - do końca 2024 roku aż 150 deweloperów oprogramowania AI będzie wykorzystywało funkcjonalność Ryzen AI. Użytkownicy mogą już dziś wykorzystywać tę technologię do tworzenia firmowych dokumentów, korespondencji, prezentacji na bazie raptem kilku punktów, czy tworzenia podsumowań zebranych danych i informacji. Ryzen AI może też napędzać osobistych asystentów programistycznych czy zaawansowane funkcje do edycji grafiki czy wideo.



Ponadto menedżerowie IT mogą w znaczny sposób uprościć zarządzanie flotą komputerów, przyspieszyć wdrażanie ich w swojej firmie, a w szczególności zadbać o bezpieczeństwo dzięki wbudowanym w procesor AMD Ryzen PRO funkcjom wzmacniającym ochronę oraz ułatwiającym zdalne zarządzanie sprzętem. Wg badania Principled Technologies wdrażanie laptopów z procesorami AMD jest o 41% szybsze niż konkurencyjnych.

















źródło: Info Prasowe - AMD