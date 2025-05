Nowa generacja smartwatch’y Garmin Forerunner

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin zaprezentowała dzisiaj Forerunner 570 i Forerunner 970, najnowsze zegarki GPS dla biegaczy i triathlonistów, z bogatym pakietem funkcji monitorowania parametrów treningowych regeneracji, spersonalizowanymi planami treningowymi i innymi przydatnymi narzędziami, które pomogą użytkownikom poprawić swoje rekordy życiowe. Wyposażone w najjaśniejsze w ofercie zegarków Garmin wyświetlacze AMOLED, nowe zegarki z serii Forerunner mają wbudowany głośnik i mikrofon, plany treningowe Garmin Coach do triathlonu, raport wieczorny i wiele rozwiniętych funkcji monitorowania zdrowia i dobrego samopoczucia.







Forerunner 970 ma także wbudowaną latarkę LED i nowe funkcje treningowe – takie jak tolerancja biegowa, ekonomia biegu, czy pomiar spadku prędkości podczas kontaktu stopy z podłożem – które powstały we współpracy zespołu analityków Garmin z fizjologami sportu. Dzięki mocnej baterii, użytkownicy mogą w pełni skupić się na treningu; Forerunner 570 działa do 11 dni w trybie smartwatcha, a model Forerunner 970 nawet 15 dni.



Design i funkcjonalność godne najwyższego stopnia podium

- Najjaśniejszy w ofercie Garmin wyświetlacz AMOLED: ekran dotykowy z żywymi kolorami i konstrukcja z 5 przyciskami zapewniają szybki dostęp do zaawansowanych narzędzi treningowych, codziennych statystyk zdrowotnych i inteligentnych powiadomień w każdych warunkach pogodowych.

- Plany treningowe Garmin Triathlon Coach: przygotuj się lepiej do kolejnego startu w triathlonie dzięki bezpłatnym planom treningowym, które codziennie dostosowują się do Twojej formy i oferują spersonalizowane treningi rozpisane na podstawie wyników, stanu regeneracji oraz parametrów zdrowotnych. Zaplanuj, dostosuj i przeglądaj cały tydzień treningów w aplikacji Garmin Connect.

- Własne aktywności multisportowe: zaprogramuj własne treningi multisportowe w Garmin Connect i prześlij je na zegarek, aby rejestrować kilka dyscyplin w jednej aktywności.

- Auto lap w wyznaczonych punktach pomiaru czasu: podczas biegu po zaplanowanej trasie można ustawić własne punkty, które automatycznie zarejestrują czas wskazanego odcinka– zamiast opierać się na równej odległości mierzonej przez GPS.

- Sugerowana linia mety: podczas biegu po wgranej trasie zawodów, zegarek zasugeruje przycięcie danych do linii mety, jeśli zawodnik zapomni zatrzymać pomiaru.

- Prognozy ukończenia czasu zawodów: szacunki czasu i tempa na zawodach, przy założeniu kontynuacji planu treningowego do dnia zawodów.

- Wbudowany głośnik i mikrofon: dzwoń i odbieraj połączenia bezpośrednio z zegarka, po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem. Dodatkowo, można sterować funkcjami zegarka za pomocą poleceń głosowych lub korzystać z asystenta głosowego telefonu, aby odpowiadać na wiadomości tekstowe i nie tylko.

- Raport wieczorny: przed pójściem spać, zegarek wyświetla raport z informacjami o potrzebnej ilości snu, jutrzejszym treningu, pogodzie i zaplanowanych wydarzeniach.

- Temperatura skóry: monitoruj zmiany temperatury, które mogą być związane z niedawną aktywnością, warunkami snu, potencjalną chorobą i innymi czynnikami. Dzięki temu kobiety uprawiające sport mogą korzystać z udoskonalonych prognoz cyklu menstruacyjnego oraz szacunków owulacji — w aplikacji Garmin Connect.

- Wzorce oddychania: czujnik Pulse Ox mierzy zmiany rytmu oddychania podczas snu, co pomaga lepiej zrozumieć stan nocnej regeneracji.



Wyłącznie w Forerunner 970

- Materiały premium: wytrzymała, szafirowa soczewka i tytanowy bezel, które są gotowe na wymagające wyzwania.

Latarka LED: kliknięcie wystarczy, by oświetlić sobie drogę i zwiększyć swoją widoczność mocnym światłem o regulowanym natężeniu.

- Tolerancja biegowa: ułatwia zrozumienie wpływu jednostki treningowej na organizm. Zawiera rekomendacje dotyczące maksymalnego tygodniowego kilometrażu, który pomoże utrzymać trening na właściwym torze.

- Ekonomia biegu: mierzy ogólną efektywność energetyczną po kilku zarejestrowanych treningach, korzystając z danych nowego monitora tętna HRM 600 (sprzedawanego osobno).

- Utrata prędkości podczas kroku: sprawdź, o ile zwalniasz w momencie kontaktu stopy z podłożem, aby pracować nad lepszą techniką biegu (wymagany HRM 600).

- ECG App4: czujniki w zegarku rejestrują sygnały elektryczne kontrolujące pracę serca. Analiza pomiaru może wykryć oznaki nieregularnego rytmu serca, zwanego migotaniem przedsionków.



Nowe funkcje w Garmin Connect

Użytkownicy zegarków Forerunner 570 i Forerunner 970, zyskają dostęp do nowych funkcji w Garmin Connect: planów treningowych Garmin Triathlon Coach, spersonalizowanych treningów multisportowych oraz szacunków czasu owulacji. Dodatkowo, po dodaniu trasy do wydarzenia w Garmin Connect, można teraz włączyć auto-lap na punktach pomiaru czasu, proponowaną linię mety oraz prognozę czasu ukończenia zawodów.



Forerunner 570

Aby pomóc użytkownikom osiągać swoje cele, Forerunner 570 ma zaawansowane funkcje do treningu biegowego, takie jak status treningu, moc biegowa mierzona na nadgarstku, dynamika biegu, obciążenie treningowe, efekt treningu, stan wydolności, VO2 max i wiele innych. Każdego ranka raport poranny prezentuje wskaźnik gotowości do treningu, oparty na ocenie jakości snu, regeneracji i obciążeniu treningowym, dzięki czemu użytkownicy wiedzą, czy to dobry dzień na mocny trening, czy raczej na odpoczynek. Biegacze mają także dostęp do codziennych sugestii treningowych, dostosowanych specjalnie do nich, które aktualizują się po każdym biegu, uwzględniając stan wydajności i regenerację. Plany treningowe Garmin Coach umożliwiają korzystanie z kompleksowych treningów biegowych, jazdy na rowerze i treningu siłowego. Funkcja PacePro dostarcza wskazówki tempa dostosowanego do nachylenia terenu, a technologia SatIQ i wielopasmowy GPS zapewnią doskonałą dokładność pozycjonowania przy jednoczesnej optymalizacji zużycia baterii.



Poza bieganiem Forerunner 570 monitoruje najważniejsze statystyki zdrowia i dobrego samopoczucia, takie jak ocena jakości snu, monitoring energii Body Battery, poziom stresu, cykl menstruacyjny, ciąża i wiele innych, pomagając sportowcom lepiej dbać o zdrowie. Urządzenie rejestruje także zmienność rytmu serca (HRV), co pozwala lepiej zrozumieć ogólny stan zdrowia i to, jak organizm radzi sobie z wyzwaniami codziennego życia i środowiska.



Wyposażony w liczne funkcje smart, Forerunner 570 umożliwia m.in.: otrzymywanie inteligentnych powiadomień po sparowaniu ze smartfonem iPhone lub Android; pobieranie utworów z serwisów Spotify, Deezer lub Amazon Music (wymagana subskrypcja premium) aby słuchać muzyki bez korzystania z telefonu; automatyczne wykrywanie incydentów, funkcje pomocy i LiveTrack i wygodne płatności zbliżeniowe Garmin Pay.



Forerunner 570 dostępny jest w dwóch rozmiarach – 42 mm i 47 mm – oraz wyróżnia się aluminiowym bezelem z nowymi, atrakcyjnymi kolorami, takimi jak Raspberry z półtransparentnym paskiem Bone/Mango, AMP Yellow z półtransparentnym paskiem Whitestone/Turquoise oraz Indygo z półtransparentnym paskiem Imperial Purple/Indigo.





Forerunner 970

Stworzony dla tych, którzy chcą bić kolejne rekordy, Forerunner 970 bazuje na funkcjonalności Forerunner 570, rozwiniętej o zainstalowane kolorowe mapy. Niezależnie od tego, czy biegasz po miejskich ulicach, czy jeździsz gęsto zalesionymi szlakami, Forerunner 970 pomoże utrzymać kurs i odnaleźć się nawet w nieznanym terenie. Przed wyjściem na trening można stworzyć lub znaleźć istniejące trasy w Garmin Connect i łatwo zsynchronizować je z zegarkiem, aby korzystać ze wskazówek nawigacyjnych. Odkrywaj okolice ustawiając wybrany dystans i korzystając z proponowanych tras opartych o dynamiczne planowanie kursu w obie strony.



Model Forerunner 970 ma kopertę o wielkości 47 mm i jest dostępny w popularnych kolorach, takich jak Carbon Gray DLC z półtransparentnym paskiem w kolorze Black / Whitestone, Titanium z półtransparentnym paskiem w kolorze Whitestone/AMP Yellow oraz French Gray z półtransparentnym paskiem w kolorze French Gray/Indygo.



Zegarki będą dostępne w sprzedaży na stronie garmin.com od 21 maja, Forerunner 570 będzie dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 549.99 €uro, a Forerunner 970 w cenie 749.99 €uro.

































źródło: Info Prasowe - Garmin