Nowa linia produktów MSI Modern

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI wprowadza na rynek innowacyjną linię urządzeń Modern, które doskonale wpasowują się w aktualne trendy „work from home”. Seria oferuje zarówno wysokiej klasy monitory, jak i urządzenia All-in-One. Modern All-In-One to potężne i eleganckie urządzenia przeznaczone dla osób, które cenią sobie porządek i chciałyby, aby ich domowe biuro niezauważalnie wkomponowuje się w przestrzeń życiową. Komfort pracy zapewniają topowe podzespoły komputerowe, które zintegrowane zostały z wyświetlaczem w jednej, stylowej obudowie.







Urządzenia Modern All-In-One wyposażone zostały w procesory z rodziny Intel Core i7, karty graficzne Intel Iris Xe oraz aż do 64 GB pamięci RAM. Ponadto, dzięki kamerze Full HD dołączonej do zestawu, w mgnieniu oka można dołączyć do online’owego spotkania ze współpracownikami. Regulowana podstawa umożliwia użytkownikom ustawienie sprzętu w najwygodniejszej pozycji do pracy i nauki. Modern All-In-One jest również kompatybilna ze zgodnym ze standardem VESA uchwytem MSI MT81.



Domowe biuro często oznacza także wydłużony dzienny czas spędzany przed monitorem. MSI chroni wzrok swoich użytkowników dzięki technologiom MSI Anti-Flicker i Less Blue Light. Pomagają one zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długotrwałych sesji przed komputerem i jednocześnie zwiększają produktywność. Innowacyjna technologia Instant Display pozwala w mgnieniu oka przeskoczyć z pracy do odpoczynku, przełączając urządzenie w tryb monitora bez potrzeby ponownego uruchamiania systemu. Urządzenia z serii Modern All-In-One dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym i białym.



Monitory marki MSI Modern MD241 to piękne, smukłe wyświetlacze o wyjątkowo eleganckim wykończeniu, które doskonale wpasowują się zarówno do stylowych mebli salonowych, jak i nowoczesnych biur.



Wyświetlacze Modern posiadają certyfikat TÜV i dbają o wzrok użytkownika dzięki zaimplementowanym technologiom Less Blue Light i Anti-Flicker, które pozwalają na dłuższe posiedzenia przed ekranem dzięki minimalizacji migotania i zmniejszeniu poziomu niebieskiego światła. MSI zadbało również o niezwykły wręcz stopień ergonomii, pozwalając użytkownikom na niemal dowolne dopasowanie kątu, pochylenia, wysokości ekranu lub jego obrót do pozycji pionowej. Dodatkowo, urządzenie jest również zgodne ze standardem VESA. Monitory Modern mogą pochwalić się częstotliwością odświeżania 75Hz, która oferuje znacznie lepsze doznania wizualne, niż wiele innych modeli aktualnie na rynku. Monitor umożliwia również szybkie dołączenie do telekonferencji, dzięki wbudowanym głośnikom. Wyświetlacze Modern dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym i białym.





Czas na PROmocje! Kupując w te wakacje wybrane produkty z linii PRO, w tym najnowsze modele All-In-One oraz monitorów z serii Modern, można otrzymać nawet do trzech gratisów! Weź udział w artystycznym konkursie MSI i Odkorkuj Kreatywność! MSI poszukuje szkiców, które mogą stać się dla artystów nie tylko inspiracją, ale pokażą jednocześnie ich wyjątkowe umiejętności w kreowaniu dzieła i operowaniu kolorystyką. Wykonaj swój szkic i stań przed szansą wygrania korkociągu „ALESSANDRO M. – MSI”. Oddaj hołd Alessandro Mendiniemu i pokaż światu swoją kreację, Spośród przesłanych przez zakwalifikowanych uczestników prac, wybrane zostaną 2 najlepsze kreacje... Szczegóły Konkursu.



Jeśli twoim orężem nie jest ołówek, ale tworzysz wideo lub robisz zdjęcia, to nic straconego! Wykaż się swoją kreatywnością i wygraj laptopa MSI Prestige 14 EVO! Oto wyjątkowy konkurs w którym przygotowując pracę kreatywną można wygrać jedną z sześciu atrakcyjnych nagród – w tym nagrodę główną, Laptopa MSI Prestige 14 Evo... Szczegóły Konkursu.

































Źródło: Info Prasowe / MSI