Nowa linia telewizorów LG Real 8K TV

Podczas targów CES 2020 firma LG zaprezentuje nową linię telewizorów Real 8K TV – obejmującą osiem modeli. W skład linii na rok 2020 wchodzą 88- oraz 77-calowe telewizory klasy Premium LG SIGNATURE OLED 8K (modele 88/77 OLED ZX) oraz zaawansowane telewizory LG NanoCell (modele 75/65 Nano99, 75/65 Nano97, 75/65 Nano95). Wszystkie z nich spełniają wymagania nowej, branżowej specyfikacji 8K Ultra HD opracowanej przez stowarzyszenie CTA (Consumer Technology Association). Ponadto, renomowane, niezależne laboratoria, takie jak TÜV Rheinland, potwierdziły, że telewizory LG SIGNATURE OLED 8K i LG 8K NanoCell TV charakteryzują się współczynnikiem modulacji kontrastu znacznie większym od wymaganego przez tę specyfikację.







Telewizory LG 8K nie tylko umożliwiają wyświetlanie obrazu o rozdzielczości Real 8K, lecz także są urządzeniami przyszłościowymi, pozwalającymi na korzystanie z różnych źródeł treści Real 8K. Nowe modele są przystosowane do współpracy z najszerszą gamą źródeł obrazu o rozdzielczości 8K, podłączanych do wejść HDMI i USB, ponieważ zapewniają obsługę różnorodnych kodeków, takich jak HEVC, VP9 czy AV1 stosowany przez głównych dostawców treści przesyłanych strumieniowo, w tym przez YouTube. Telewizory LG 8K będą obsługiwać streaming treści 8K z prędkością 60 kl./s i uzyskały certyfikat potwierdzający możliwość wyświetlania treści 8K 60P z urządzeń podłączonych do wejścia HDMI.



Nowy, inteligentny procesor α (Alpha) 9 trzeciej generacji

Ponadto, najnowsze telewizory LG 8K gwarantują wyższą jakość obrazu oraz dźwięku, ponieważ zastosowano w nich nowy, inteligentny procesor α (Alpha) 9 trzeciej generacji. Telewizory z linii na rok 2020 są wyposażone w funkcję skalowania do rozdzielczości 8K optymalizującą jakość obrazu i dźwięku, opartą na sztucznej inteligencji oraz technologii uczenia maszynowego Deep Learning. Wykorzystując sieć neuronową i algorytm głębokiego uczenia, funkcja AI 8K Upscaling analizuje obraz, a następnie przeprowadza czteroetapową redukcję szumów i wyostrzenie częstotliwości, dzięki czemu treści o niższej rozdzielczości mogą być wyświetlane z jakością zbliżoną do 8K.



Automatyczny dobór parametrów obrazu

Funkcja AI Picture Pro realizowana przez procesor α9 Gen 3 rozpoznaje twarze oraz tekst, i dlatego może precyzyjnie dostosowywać parametry obrazu, tak aby zapewnić zarówno naturalne odcienie skóry, wyraźne rysy twarzy, jak i lepszą widoczność oraz czytelność liter. Ponadto, funkcja Auto Genre Selection rozpoznaje rodzaj wyświetlanych materiałów i na tej podstawie automatycznie dobiera ustawienia gwarantujące najwyższą jakość obrazu dla filmów, transmisji sportowych, treści standardowych oraz animacji.



Genialny dźwięk

Funkcja AI Sound Pro analizuje ścieżkę dźwiękową i przyporządkowuje ją do jednej z pięciu kategorii: muzyka, film, sport, dramat lub wiadomości, a następnie dostosowuje ustawienia, tak aby poprawić zrozumiałość głosów ludzkich oraz uzyskać bogatsze dźwięki tła. Dzięki wyodrębnieniu i zwiększeniu głośności, dialogi stają się łatwiejsze do zrozumienia, natomiast odgłosy tła są skalowane do wirtualnego 5.1-kanałowego dźwięku przestrzennego, gwarantującego wyższy poziom realizmu.



Sterowanie głosowe nawet z drugiego końca salonu

Dzięki sztucznej inteligencji, oprócz wyjątkowych wrażeń wzrokowych i słuchowych, telewizory LG 8K zapewniają też nowy poziom wygody użytkowania. Panel domowy telewizora pozwala użytkownikom na bezpośrednie sterowanie kompatybilnym sprzętem IoT oraz monitorowanie jego pracy. Ponadto, funkcja Hands-Free Voice Control umożliwia wygodne sterowanie różnymi urządzeniami przy użyciu poleceń głosowych – nawet z drugiego końca salonu. Wszystkie telewizory LG 8K współpracują z technologią rozpoznawania mowy ThinQ, która jest dostępna w 144 krajach. Nowe telewizory LG są też wyposażone w cieszący się popularnością system webOS, który pozwala na korzystanie z funkcji Smart TV. Ponadto, współpracują z technologiami Apple AirPlay 2 i HomeKit, usługami Asystent Google i Amazon Alexa, a w przyszłości będą też kompatybilne z technologią rozpoznawania mowy z dużej odległości Amazon Alexa Premium Far-Field Voice.























Źródło: Info Prasowe / LG