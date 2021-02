Nowa linia wideorejestratorów NAVITEL w sieci x-kom

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza nową linię kamer samochodowych do sieci sklepów x-kom. Uwzględnia urządzenia z funkcją Night Vision, modułem GPS, Wi-Fi oraz kamerą tylną w zestawie. Wśród modeli znalazły się Navitel R2, R3, R5, R6, R9, R10 i RC2 DUAL. Kamery Navitel R2 i R3 zostały wyposażone w sensor optyczny GC2053 z obsługą night vision. Filmy pozostaną wyraźne i szczegółowe niezależnie od warunków oświetleniowych. Kąt widzenia w obu urządzeniach wynosi 140°. Materiały nagrywane są w jakości Full HD w 30 klatkach na sekundę i zapisywane na karcie pamięci o pojemności do 64 GB. Navitel R3 wzbogacono o moduł GPS, cyfrowy prędkościomierz oraz informacje o fotoradarach.







Za dobrej jakości nagrania w dzień jak i w nocy odpowiada wbudowany w Navitel R5 sensor Sony 307 (night vision). Szeroki kąt nagrywania 170° umożliwia zarejestrowanie wszystkiego, co dzieje się na drodze przed pojazdem, włącznie z sąsiednimi pasami ruchu i poboczem.



Model R6 wyróżnia wysoka rozdzielczość nagrywanego materiału wideo - 2560 x 1440 Quad HD, wbudowane dwie baterie dla zapewnienia dłuższego działania urządzenia bez dostępu do zasilania oraz obsługa kart pamięci do 256 GB.



Wideorejstrator Navitel R10 charakteryzuje się nowoczesnym designem i wachlarzem dostępnych funkcji. Został wyposażony w wysokiej jakości szklaną soczewkę, moduł GPS, Wi-Fi z możliwością korzystania

z dedykowanej aplikacji na smartfon oraz uchwyt magnetyczny.



Producent zastosował w wideorejestratorze Navitel R9 sensor optyczny SONY STARVIS z technologią night vision, GPS oraz moduł Wi-Fi. Zestaw uwzględnia kamerę cofania, dla zapewnienia pełnej kontroli podczas jazdy, cofania i parkowania auta.



Navitel RC2 DUAL rejestruje filmy w jakości Full HD, w 30 klatkach na sekundę. Kąt widzenia obiektywu to 140°. Model został wyposażony w dodatkową kamerę tylną. Nagrania zapisywane są w formacie MOV na karcie pamięci o pojemności do 64 GB.



Wideorejestratory NAVITEL R2, R3, R5, R6, R9, R10 i RC2 DUAL są już do nabycia w sieci x-kom, w cenach od 165 do 499 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / NAVITEL