Nowa motorola edge 40 za używany smartfon?

Motorola przygotowała atrakcyjną promocję dla wszystkich osób, które czują potrzebę wymiany aktualnego smartfona lub trzymają w szufladzie nieużywane urządzenie. Oddając w rozliczeniu objęty promocją, stary telefon, można odzyskać cześć gotówki zainwestowanej w zakup smartfona motorola edge 40. Zyska również środowisko, ponieważ stary smartfon trafi do recyklingu. Wyjaśniamy, jak działa promocja Trade In. Osoba zainteresowana zamianą starego telefonu na nowy - po upewnieniu się, że jej stare urządzenie jest na liście modeli objętych programem – musi zakupić smartfon Motorola edge 40 w okresie trwania promocji (do 17 maja włącznie). Ważne, aby edge 40 nabyć u jednego z partnerów handlowych Motorola. Są to sklepy: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, NEONET, Komputronik, x-kom oraz Sferis. W akcji biorą także udział operatorzy: Play, Plus i T-Mobile.







Po otrzymaniu zakupionego smartfona konsument ma 15 dni, aby zarejestrować się online – należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po zaakceptowaniu wniosku wystarczy spakować stary telefon i odesłać go w ciągu kolejnych 15 dni na wskazany adres – przesyłka jest darmowa. Po pomyślnej weryfikacji otrzymanego urządzenia proces zwrotu gotówki (kwota wyceny powiększona o gwarantowane 500 zł) nastąpi w ciągu 30 dni bezpośrednio na wskazane przez konsumenta konto bankowe.



Jakiego zwrotu można się spodziewać kupując smartfon motorola edge 40? W ramach programu Trade In oddawane przez konsumenta urządzenie jest wyceniane przez partnera programu – firmę OPIA – według dwóch kategorii cenowych. Pod uwagę brane są m.in.: marka i model, a także stopień zużycia. Oddawany smartfon musi być sprawny. Konsument może jeszcze przed zakupem sprawdzić czy posiadane przez niego urządzenie znajduje się na Liście Produktów objętych promocją Trade In i przekonać się jaką kwotę może za nie uzyskać w ramach wyceny. Ostatecznie suma będzie wyższa, ponieważ do zaproponowanej w ramach wyceny kwoty Motorola doliczy jeszcze gwarantowane 500 PLN.





Motorola edge 40 to najnowszy smartfon w ofercie producenta. Jest smukły, wykończony wysokiej klasy materiałami (skóra wegańska i aluminium), a dzięki zakrzywionemu ekranowi pOLED o przekątnej 6.55” praktycznie nie posiada ramek. Łączy w sobie wydajność procesora MTK Dimensity 8020 z technologią szybkiego ładowania 68 W – wspiera również ładowanie bezprzewodowe. Za fotografię odpowiada tu bardzo jasny podwójny aparat 50 MP + 13 MP oraz 32 MP oczko do selfie. Można go nabyć w wersji pojemnościowej 8/256 GB, w trzech kolorach: czarnym, zielonym (wykończenie skórzane) oraz błękitnym (akrylowe plecki). Rekomendowana cena detaliczna edge 40 to 2999 PLN.























