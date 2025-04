Nowa motorola edge 60 fusion już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W Polsce zadebiutowała motorola edge 60 fusion – pierwszy tegoroczny model z rodziny edge. Łączy cechy smartfona klasy premium z wysoką odpornością, potwierdzoną certyfikatami IP69 oraz MIL-STD-810H. To idealny wybór dla tych, którzy cenią jakość w rozsądnej cenie. W najnowszym modelu Motorola oddaje do dyspozycji użytkowników najbardziej zaawansowane rozwiązania swojej sztucznej inteligencji. To pierwszy smartfon marki, w którym wszystkie funkcje moto ai są dostępne od razu po uruchomieniu urządzenia – zaprojektowany od podstaw z myślą o współpracy z AI. Znajdziemy tu m.in. docenione przez testerów rozwiązania z programu moto ai beta, pozwalające tworzyć podsumowania i notatki na bazie nagrań oraz transkrypcji (usługi Catch Me Up, Remember This oraz Pay Attention), a także narzędzie do generowania obrazów Magic Canvas.







Nowy fusion i harmonijne wzornictwo serii edge

Obudowa dostępna jest w dwóch wariantach wykończenia z wysokiej jakości trwałego tworzywa. Wyspa aparatów płynnie przechodzi w plecki urządzenia, zachowując harmonijną symetrię znaną z serii edge. Partnerstwo z Pantone po raz kolejny zaowocowało ciekawą linią kolorystyczną, która wyróżnia smartfony Motorola na tle konkurencji. W Polsce edge 60 fusion będzie dostępny w kolorach: stalowym, turkusowym oraz pudrowym różu.



Minimalistyczne ramki i piękny obraz

Motorola edge 60 fusion została wyposażona w wyświetlacz, który zakrzywia się na wszystkich krawędziach i płynnie przechodzi w ramkę smartfona. Ramki są ledwie dostrzegalne, a bryła urządzenia jest nie tylko smukła i doskonale wyważona, ale także – mimo dużej przekątnej 6.67” – wygodna w obsłudze jedną dłonią. Ekran pOLED oferuje szczytową jasność sięgającą 4500 nitów, co ułatwia korzystanie ze smartfona nawet w pełnym słońcu. Rozdzielczość Super HD (1220p) oraz odświeżanie 120 Hz tylko podkreślają jego atuty. Wyświetlacz Edge 60 Fusion posiada również certyfikaty Pantone Validated oraz Pantone SkinTone Validated, gwarantujące autentyczne odwzorowanie kolorów Pantone i wierne oddanie odcieni skóry na wykonanych zdjęciach.



Najwyższa klasa ochrony IP69 i certyfikat MIL-STD-810H

Motorola zadbała o najwyższy poziom wytrzymałości modelu edge 60 fusion, wyznaczając nowy standard jakości w średniej półce cenowej. Poza zastosowaniem odpornego szkła Corning Gorilla Glass 7i do ochrony ekranu, smartfon spełnia rygorystyczne normy IP69 – co oznacza, że przetrwa nie tylko zanurzenie, ale także kontakt ze strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Dodatkowo posiada certyfikat MIL-STD-810H, potwierdzający solidną konstrukcję odporną na upadki. Bardzo praktycznym atutem jest także technologia Water Touch, umożliwiająca obsługę ekranu nawet wtedy, gdy jest mokry.



Szybko i długo – tak działa nowy fusion

Sercem nowego fusion jest wydajny procesor MediaTek Dimensity 7300, który zapewnia płynną pracę i energooszczędność. W połączeniu z baterią o pojemności 5200 mAh otrzymujemy urządzenie, które nawet najbardziej wymagający użytkownicy docenią za długi czas pracy na jednym ładowaniu. Oczywiście nie zabrakło szybkiego ładowania – standard TurboPower 68 W pozwala doładować baterię na cały dzień użytkowania (ok. 12 godzin) w zaledwie 8 minut.



Specyfikację uzupełnia 8 GB pamięci RAM (LPDDR4) oraz 256 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.2), rozszerzalnej za pomocą karty microSD (do 1 TB). Użytkownicy mogą także skorzystać z funkcji RAM Boost, aby wirtualnie rozszerzyć pamięć operacyjną do 16 GB. Smartfon ma głośniki stereo Dolby Atmos, dwa mikrofony, a także Bluetooth 5.4 oraz Wi-Fi 6 w standardzie ax. Obsługuje jedną kartę nanoSIM oraz eSIM. Za jakość zdjęć w modelu edge 60 fusion odpowiada sensor 50 Mpx Sony LYTIA 700C z przesłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Uzupełnia go ultraszerokokątny moduł 13 Mpx (f/2.2), który obsługuje również tryb makro. W głównym module znajdziemy także czujnik światła 3 w 1 oraz diodę LED. Przedni aparat to matryca 32 Mpx (f/2.2). Smartfon rejestruje wideo w jakości 4K zarówno głównym aparatem, jak i kamerą do selfie.



Android 15 z Hello UI i cztery lata wsparcia

Motorola edge 60 fusion działa pod kontrolą systemu Android 15 z lekką nakładką Hello UI, oferującą funkcje moto ai oraz cenione przez użytkowników gesty moto. Nakładka wyróżnia się także wysokimi standardami bezpieczeństwa, dzięki integracji rozwiązań Moto Secure oraz ThinkShield. Kolejnym interesującym dodatkiem jest Smart Connect – funkcja dla osób, które chcą płynnie połączyć swój smartfon z komputerem z systemem Windows. Motorola zapewnia cztery lata wsparcia w zakresie aktualizacji oprogramowania (łatki bezpieczeństwa co dwa miesiące) oraz trzy kolejne wersje systemu Android.



Cena i dostępność w Polsce

Motorola edge 60 fusion (8/256 GB) będzie dostępna w sprzedaży od 2 kwietnia w rekomendowanej cenie detalicznej 1599 PLN. Smartfon trafi między innymi do oferty wszystkich największych sieci operatorskich (Orange, T-Mobile, Play oraz Plus). Data dostępności modelu u poszczególnych partnerów może się różnić.

































źródło: Info Prasowe - motorola