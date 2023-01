Nowa seria laptopów LG gram na 2023 rok

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

LG Electronics zaprezentuje na targach CES 2023 rozszerzoną gamę laptopów LG gram. Jest ona jeszcze bardziej różnorodna dzięki zupełnie nowym modelom Ultraslim i Style. Urządzenia LG gram są wydajne i mobilne – oferują najwyższej klasy parametry w eleganckich, ultralekkich obudowach. Głównym elementem prezentacji LG gram na targach CES 2023 będzie zupełnie nowy model Ultraslim (15Z90RT) – jak dotąd najsmuklejszy przedstawiciel swojej serii. Zaprojektowany dla osób, które pracują nie tylko przy biurku. Waży zaledwie 998 gramów, a po zamknięciu ma grubość jedynie 10.99 milimetra – mniej więcej tyle, co smartfon lub notatnik. Jest nie tylko najsmuklejszym laptopem LG, który będzie dostępny na rynku w 2023 roku, ale zapewnia też imponującą jakość obrazu i moc obliczeniową. Wyposażony został w wyświetlacz OLED o przekątnej 15.6 cala z powłoką Anti-glare Low Reflection (AGLR) i procesor Intel Core 13. generacji. Do doskonałej mobilności nowego modelu przyczynia się też ultrakompaktowy zasilacz







LG gram Style

Laptopy LG gram Style, które będą oferowane w wariancie 16- i 14-calowym (modele 16Z90RS i 14Z90RS), zostały stworzone z myślą o tych, którzy chcą wyrażać swój niepowtarzalny styl. Oba modele Style mają elegancki szklany design. To sprawia, że każdy z dostępnych kolorów lśni i zmienia się, w zależności od rodzaju i natężenia światła oraz kąta jego padania. Akcent na oryginalne wzornictwo widoczny jest też po otwarciu urządzenia. Niewidoczny na pierwszy rzut oka touchpad podświetla się pod wpływem dotyku użytkownika.



Firma LG zadbała nie tylko o estetykę – laptopy LG gram Style zapewniają znacznie więcej niż świetny wygląd. Każdy z nich wyposażony jest w wyświetlacz OLED z powłoką Anti-Glare Low Reflection o proporcjach 16:10 i wysokiej częstotliwości odświeżania, a także w procesor Intel Raptor Lake P-Core 13. generacji oraz dysk SSD NVMe 4. generacji. Podobnie jak pozostałe laptopy LG gram z 2023 roku modele 16Z90RS i 14Z90RS obsługują łączność Thunderbolt 4 i HDMI. Ponadto dzięki Dolby Atmos oferują dźwięk przestrzenny – co stanowi kolejną tegoroczną nowość.



Oprócz premierowych modeli Ultraslim i Style propozycja na 2023 rok obejmuje nowe 17-, 16-, 15- i 14-calowe LG gram (modele: 17Z90R, 16Z90R, 15Z90R i 14Z90R). Wszystkie gwarantują charakterystyczne dla marki połączenie wysokiej wydajności i lekkiej, kompaktowej konstrukcji. Najnowsze laptopy o przekątnej 17 i 16 cali są doskonałe do pracy i rozrywki. Wyposażone zostały w procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB, procesor Intel Raptor Lake P-Core 13. generacji oraz dysk SSD NVMe 4. generacji. Pomimo dużego akumulatora, który umożliwia ponad 20 godzin odtwarzania wideo na jednym ładowaniu, każdy z nowych modeli waży mniej niż 1.45 kilograma. Poza tym posiada ten sam wygodny, kompaktowy zasilacz, co wersja Ultraslim.



Najnowsze laptopy LG gram wyróżniają się również doskonałą jakością obrazu – we wszystkich zastosowano panel IPS z powłoką antyodblaskową. Po raz pierwszy dostępna w tym roku jest obsługa zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR). Pozwala to użytkownikom cieszyć się płynnym obrazem podczas gry – bez rozrywania i zacinania. Wprowadzenie Dolby Atmos zapewnia natomiast przestrzenny dźwięk, który ożywia filmy, muzykę i gaming.



LG gram 2w1 oraz LG gram +view to również ulepszone modele na 2023 rok. Nowy LG gram 2w1, dostępny w rozmiarze 16 i 14 cali (modele 16T90R i 14T90R), daje użytkownikom swobodę przełączania się w dowolnej chwili z laptopa na tablet lub odwrotnie. Ma minimalistyczną ramkę okalającą ekran i solidną, ale smukłą aluminiową obudowę. Z kolei pakiet zainstalowanych w urządzeniu aplikacji do notowania i rysowania został zoptymalizowany do użytku z rysikiem LG Stylus (Wacom AES 2.0). Natomiast mobilny monitor 16MR70 pozwala podwoić powierzchnię ekranu, aby można było pracować w trybie wielozadaniowym w dowolnym miejscu. Ulepszona tegoroczna wersja przenośnego ekranu LG ma dwa porty USB Type-C. Dzięki temu da się podłączyć dwa urządzenia jednocześnie.















Źródło: Info Prasowe / lg