Nowa seria telewizorów Sharp JM6000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp Consumer Electronics, jeden z wiodących producentów technologii na świecie, prezentuje nową serię telewizorów Sharp JM6000. Modele z tej linii wynoszą domową rozrywkę na wyższy poziom, łącząc elegancki design z zaawansowanymi technologiami obrazu i dźwięku. Telewizory 4K Ultra HD QLED zachwycają intensywnymi kolorami, wysoką jakością audio oraz intuicyjnym systemem operacyjnym z obsługą głosową opartym na TiVo OS. Seria JM6000 została stworzona z myślą o miłośnikach rozrywki – zarówno tych doświadczonych, jak i dopiero odkrywających świat kina domowego.







Zanurz się w świecie kolorów dzięki 4K Ultra HD i QLED

Nowa seria Sharp JM6000 zamienia każdy wieczór przed telewizorem w kinowe przeżycie. Zaawansowane telewizory 4K Ultra HD QLED pozwalają w pełni zanurzyć się w ulubionych filmach i serialach. Technologie Dolby Vision oraz HDR10 zapewniają realistyczne odwzorowanie obrazu, a QLED gwarantuje szeroką paletę barw. Dzięki wsparciu dla nowoczesnego kodeka AV1 użytkownicy mogą korzystać ze streamingu w najwyższej jakości. Wszystkie modele wyposażono również w złącza HDMI 2.1 z eARC.



Dźwięk HARMAN/KARDON – pełne doświadczenie 360°

Aby dopełnić wrażenia kinowe, Sharp ponownie nawiązał współpracę z renomowanym partnerem HARMAN/KARDON®. Precyzyjnie dostrojony system audio zapewnia bogate, przestrzenne brzmienie – zarówno w dynamicznych scenach akcji, jak i w subtelnych dialogach. Dzięki technologii Dolby Atmos® użytkownicy mogą cieszyć się immersyjnym, wielowymiarowym dźwiękiem bez rozbudowanego systemu kina domowego.



Smart TV Powered by TiVo

Niezależnie od tego, czy masz ochotę na romantyczny serial, czy transmisję na żywo – Sharp upraszcza korzystanie z telewizji. Dzięki systemowi TiVo wszystkie treści dostępne są w jednym, przejrzystym interfejsie. Koniec z długim szukaniem i zastanawianiem się, gdzie oglądałeś dany tytuł. System TiVo OS integruje streaming, telewizję i aplikacje w jednym miejscu. Wbudowane sterowanie głosowe pozwala szybko znaleźć interesujące nas treści bez otwierania poszczególnych aplikacji. Wystarczy powiedzieć tytuł lub nawet cytat z filmu do pilota, a system sam przeszuka wszystkie dostępne serwisy streamingowe, wyświetlając wyniki wyszukiwania z informacją, w którym serwisie dostępny jest wyszukiwany film. Dodatkowo TiVo+ oferuje dostęp do szerokiej gamy darmowych kanałów – zarówno na żywo, jak i na żądanie.



Nowoczesny design do każdego wnętrza

Seria Sharp JM6000 została zaprojektowana tak, aby harmonijnie wpisywać się w każdą przestrzeń. Elegancka konstrukcja z centralną podstawą oraz wykończeniem z aluminium podkreśla nowoczesny charakter urządzeń.



Dostępność i cena

Telewizor z serii Sharp JM6000 o przekątnej 55”, jest już dostępny w Media Expert w cenie 1799.99 PLN.





















źródło: Info Prasowe - Sharp