Nowa stacja Never Stop Exploring - Brzmienie z krańców świata

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sonos i The North Face rozpoczynają współpracę, której efektem jest nowa stacja radiowa Never Stop Exploring. Znajdują się na niej treści przygotowane wspólnie ze wspinaczami podczas wypraw do Peru, Etiopii czy na Alaskę. Efektem współpracy marek jest stacja dostępna w Sonos Radio i na platformie Mixcloud (KLIK): Never Stop Exploring z dziewięcioma kompozycjami nagrań terenowych. Zarejestrowano je podczas filmowania ekspedycji The North Face. Utwory zabierają słuchaczy w podróż dookoła świata — od Alaski po Peru, Etiopię czy Japonię. Stacja przedstawia opowieści światowej klasy sportowców i wspinaczy, m.in. Alexa Honnolda, Hilaree Nelson, Matty Honga czy Emily Harrington. Pozwala przenieść się w samo serce tych niesamowitych wypraw.







Krajobrazy muzyczne stworzył kompozytor i multiinstrumentalista Mikael Jorgensen z nagrodzonego Grammy zespołu Wilco. Zawierają oryginalne nagrania dźwięku z wypraw wzbogacone zupełnie nową partyturą.



Trasa podróży ze stacją Never Stop Exploring w Sonos Radio obejmuje:

• Wodospad Shomyo, Japonia, przedstawiony w klipie „Sawanobori” z Mattym Hongiem

• Szczyt El Capitan, Kalifornia, przedstawiony w klipie „El Capitan’s Golden Gate” z Emily Harrington

• Pasmo górskie High Sierra, Kalifornia, przedstawione w klipie „The Incredible Hulk” z Alexem Honnoldem i Emily Harrington

• Himalaje przedstawione w klipie „Lhotse” z Hilaree Nelson

• Pitumarca, Peru, przedstawione w klipie „Pitumarca, Peru” z Niną Williams

• Lodowiec Ruth Gorge, Alaska, przedstawiony w klipie „Life Coach” z Renanem Ozturkiem

• Etiopia przedstawiona w klipie „Towers Of Tigray” z Jamesem Pearsonem

• Szczyt Mount Poi i Mount Kenya przedstawione w klipie „Of Choss and Lions” z Cedarem Wrightem

• Ziemia Królowej Maud przedstawiona w klipie „Antarctica” z Savannah Cummins





Treści własne Sonos Radio dostępne są w 16 krajach na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Francji, Włoszech, w Szwecji, Irlandii, Holandii, Australii, Nowej Zelandii, Belgii, Austrii, Szwajcarii, Norwegii i Danii.







































Źródło: Info Prasowe / Sonos