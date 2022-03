Nowa usługa PlayStation Plus

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od momentu uruchomienia usługi PlayStation Plus w 2010 roku, SIE jest liderem innowacji w zakresie usług subskrypcji gier. Byliśmy pierwszą konsolową usługą członkowską, która obejmowała odświeżoną bibliotekę gier w ramach PlayStation Plus, a także uruchomiliśmy pierwszą usługę strumieniowego przesyłania gier konsolowych w ramach PlayStation Now. Dziś mamy przyjemność podzielić się z Państwem oficjalną wiadomością o zmianach, jakie zajdą w naszych usługach subskrypcyjnych. W czerwcu tego roku połączymy PlayStation Plus i PlayStation Now w zupełnie nową usługę subskrypcji PlayStation Plus, która zapewni naszym klientom na całym świecie dostęp do szerszego katalogu gier, na trzech poziomach członkostwa; PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium.







Dzięki nowej usłudze strumieniowania, gracze będą mieli dostęp do bibliotek tytułów z poprzednich generacji konsoli – PlayStation, PlayStation 2 i PSP – z poziomu PlayStation 4, PlayStation 5 oraz PC.



Więcej szczegółów na temat nowej usługi PlayStation Plus znajdą Państwo pod tym LINKIEM.















Źródło: Info Prasowe / SONY