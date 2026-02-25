Nowe Galaxy już tu są – złap je w przedsprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung oficjalnie zaprezentował najnowsze smartfony z serii Galaxy S26. Wraz z premierą urządzeń wystartowała przedsprzedaż, która potrwa do 10 marca. Z tej okazji na kupujących czekają specjalne benefity: do 900 PLN rabatu na wybrane warianty pamięci oraz nawet 2000 PLN zwrotu za oddany stary smartfon. W ramach przedsprzedaży wybrane warianty smartfonów z serii Galaxy S26 z wyższą pamięcią dostępne są w cenach obniżonych nawet o 900 PLN. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie Samsung na samsung.com.







Wybrane warianty z wyższą pamięcią dostępne są w obniżonych cenach:

Galaxy S26 512 GB – 4499 PLN

Galaxy S26+ 512 GB – 5599 PLN

Galaxy S26 Ultra 512 GB – 6499 PLN

Galaxy S26 Ultra 1 TB – 7799 PLN



Nawet do 2000 zł zwrotu w Programie Odkup

Decydując się na zakup premierowych smartfonów z serii Galaxy S26 w okresie przedsprzedaży, można sprzedać swój dotychczasowy smartfon i otrzymać jego wartość przelewem.



Jak skorzystać z Programu Odkup?

- Zamów Galaxy S26, Galaxy S26+ lub Galaxy S26 Ultra na https://www.samsung.com/pl/ lub u wybranego partnera handlowego do 10 marca 2026 r, do godz. 23:59.

- Aktywuj urządzenie do 31 marca 2026 r.

- Wypełnij Formularz Promocyjny w aplikacji Samsung Members.

- Po weryfikacji otrzymasz indywidualny kod promocyjny.

- Wypełnij Formularz Odkup na foxway.tech i wyślij stary smartfon bezpłatnie do Foxway.

- Środki trafią na konto w ciągu 21 dni od zakończenia wyceny.



Program Samsung Flex – korzystaj bez długoterminowego zobowiązania

Osoby, które preferują elastyczną formę użytkowania zamiast zakupu na własność, mogą skorzystać z Programu Samsung Flex. W jego ramach Galaxy S26 Ultra 256 GB dostępny jest w wynajmie już od 189 PLN miesięcznie w planie 12-miesięcznym. Program umożliwia korzystanie z urządzenia przez określony czas bez konieczności ponoszenia pełnej ceny na start. Po zakończeniu umowy klient może zdecydować o dalszym użytkowaniu sprzętu zgodnie z warunkami programu.



Dodatkowa ochrona z Samsung Care+

Dodatkowo przy zakupie urządzeń z serii Galaxy S26 można skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia Samsung Care+ przez 3 miesiące za darmo. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w terminie od 25.02.2026 r. do 10.03.2026 zakupili smartfon z serii Galaxy S26. Aby otrzymać benefity kupujący powinien aktywować zakupione urządzenie (Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra ) do dnia 08.03.2025 r. i zakupić ubezpieczenie Samsung Care+ do dnia 08.03.2026.



Chcesz się wyróżnić?

W Oficjalnym Sklepie Samsung na samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop smartfony z serii Galaxy S26 i najnowsze Galaxy Buds4 Pro znajdziesz w ekskluzywnych kolorach dostępnych tylko w oficjalnych sklepach producenta. Podkreśl swój unikalny styl, wybierając smartfon w wersji złotej lub srebrnej, a zestawiając go ze złotymi Galaxy Buds, ciesz się możliwościami ekosystemu Galaxy.



Poznaj ofertę wynajmu najnowszych smartfonów Galaxy w Programie Samsung Flex, który jest dostępny w Oficjalnym Sklepie Samsung na samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop.

















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG