Nowe flagowe modele monitorów z serii BenQ MA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

BenQ zaprezentował dwa monitory MA270S i MA320UG, nowe flagowe modele z serii MA, które na nowo definiują możliwości wyświetlaczy dla komputerów Mac, dając poczucie łatwości i przejrzystości obsługi oraz przemyślanego, nowoczesnego wzornictwa. Zaprojektowane dla oczekujących czegoś więcej. Seria BenQ MA z 2026 roku oferuje prostotę, którą uwielbiają użytkownicy Maca połączoną dziesiątkami lat doświadczenia BenQ w projektowaniu i produkcji wyświetlaczy. Dzięki kolorystyce dostosowanej do komputerów Mac, płynniejszemu ruchowi i językowi projektowania, który wydaje się być rodowitym elementem ekosystemu Apple, seria MA poszerza twórczą swobodę i codzienną wydajność poza znane granice.







Flagowy model MA270S oferuje rozdzielczość 5K (5120×2880) z gęstością 218 ppi, zapewniając klarowność na poziomie pikseli projektantom i montażystom pracującym z drobnymi szczegółami. Dzięki 99% pokryciu P3 i współczynnikowi kontrastu 2000:1, odtwarza bogate, żywe odcienie, idealnie dopasowane do wrażeń wizualnych na komputerach Mac. Zaprojektowany dla twórców, którzy często borykają się z niedopasowaniem kolorów na standardowych monitorach, MA270S oferuje zarówno ostrość 5K, jak i spójne kolory, niczym na komputerach Mac, co wspiera precyzję

i niezawodność pracy twórczej.



Dla twórców wideo pracujących na komputerach Mac, model MA320UG łączy rozdzielczość 4K z częstotliwością odświeżania 120 Hz, wyznaczając nowy standard płynnego i dynamicznego ruchu. Idealny dla twórców treści i artystów multimedialnych, odtwarza niezwykle realistyczny ruch i, wyjątkowe kolory dzięki 98% pokryciu P3 i współczynnikowi kontrastu 2000:1.



Zarówno MA270S, jak i MA320UG obsługują łączność Thunderbolt 4 (96W + 15W) do łączenia szeregowego i szybkiego ładowania, a Smart KVM pozwala użytkownikom płynnie przełączać się między dwoma systemami za pomocą jednej klawiatury i myszy, co idealnie sprawdza się w konfiguracjach hybrydowych łączących MacBooka Pro, Maca mini lub Mac Studio. Dzięki nowym panelom Nano Gloss IPS, które mając wysoki kontrast i kontrolowane odbicia światła, zapewniając wyraźny, żywy obraz, a także dzięki regulowanym podstawkom o długości 150 mm, nowe flagowe monitory z serii MA są stworzone do długich sesji twórczych, zapewniających pełny komfort pracy.



BenQ MA270S dostępny będzie w Polsce od końca marca br. w sugerowanej cenie detalicznej 4349 PLN. BenQ MA320UG dostępny będzie dopiero w kwietniu br, ale jego cena nie jest jeszcze znana. Gwarancja 24 miesiące. Ewentualne naprawy realizowane są w trybie door-to-door.





















źródło: Info Prasowe - BENQ