Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ZOWIE prezentuje serię EW - kolejną generację bezprzewodowych myszy gamingowych przeznaczonych do rywalizacji w grach FPS, oferujących częstotliwość raportowania 8K. Nowe myszki to sześć modeli opartych na czterech klasycznych kształtach: EC, FK, ZA oraz U (w tym trzy modele z serii EC). Seria EW stanowi rozwinięcie rozwiązań znanych z serii DW: zachowuje sprawdzone i cenione kształty, wprowadzając jednocześnie technologię „Rhythm Click”, która poprawia rytm oddawania strzałów, oraz udoskonalony odbiornik („Enhanced Receiver”), zapewniający jeszcze bardziej precyzyjną łączność bezprzewodową.







Rhythm Click – dla stabilnego rytmu strzelania

System Rhythm Click wykorzystuje nową konstrukcję przycisków, która zapewnia wyraźny, powtarzalny odskok oraz stałe odczucia dotykowe przy każdym kliknięciu. Przewidywalna reakcja przycisków pomaga graczom utrzymać stabilny rytm strzelania i większą kontrolę podczas rywalizacji w grach typu FPS. Czas reakcji na kliknięcie ma bezpośredni wpływ na wyniki w grze – obok szybkości liczy się także powtarzalność. Rhythm Click gwarantuje właśnie tę powtarzalność: zapewnia stały odskok i przewidywalną reakcję, dzięki czemu każde kliknięcie jest identyczne w odczuciu. Pozwala to graczom skupić się na precyzyjnym wyczuciu czasu i wejściu w odpowiedni rytm.



Powłoka „Dry-Touch” – dla stabilnego i pewnego chwytu

Wersja EW wyposażona jest w matową, czarną powłokę „Dry-Touch”, która zapewnia suchą w dotyku powierzchnię o obniżonym współczynniku tarcia. Jej specjalna faktura poprawia stabilność chwytu podczas podnoszenia myszy, śledzenia celu czy wykonywania mikro-korekt. Powłoka ta jest odporna na odciski palców i ślady tłuszczu, dzięki czemu zapewnia niezmienne wrażenia dotykowe nawet podczas długich sesji grania, pozwalając graczom w pełni skoncentrować się na rozgrywce.



Ulepszony odbiornik z wyświetlaczem do precyzyjnej konfiguracji bez użycia sterowników

Wersja EW wyposażona jest w ulepszony odbiornik z wbudowanym wyświetlaczem, umożliwiający intuicyjną konfigurację myszy bez użycia sterowników. DPI można dostosować, a częstotliwość próbkowania do 8000 Hz i odległość oderwania można regulować bezpośrednio w odbiorniku, bez konieczności instalowania oprogramowania. Stacja dokująca z zapewnia wygodne i niezawodne ładowanie między sesjami. Podobnie jak w wersji DW, ulepszony odbiornik EW został zaprojektowany tak, aby unikać zakłóceń bezprzewodowych w gęstym środowisku rywalizacji. Dzięki bezprzewodowemu odpytywaniu 8K mysz raportuje do komputera do 8000 razy na sekundę, zapewniając graczom szybszą i płynniejszą reakcję w dynamicznych grach FPS.



Tryb Auto Game Mode – optymalizacja pod kątem konkretnych gier

Dzięki funkcji „ZOWIE Setting to Share”, tryb Auto Game Mode automatycznie wykrywa uruchomioną grę i stosuje zoptymalizowane ustawienia, eliminując konieczność ręcznej konfiguracji. Pozwala to na płynne dostosowanie parametrów do poszczególnych tytułów, zapewniając spójne warunki rozgrywki w różnych grach.



King of Shape — większy wybór i znana obsługa

Obejmująca cztery uznane rodziny kształtów – EC, FK, ZA i U – wersja EW oferuje sześć modeli, w tym trzy serie EC, dając graczom szerszy wybór w zakresie różnych stylów chwytu, rozmiarów dłoni i preferencji ruchowych. Oferta obejmuje modele EC1-EW, EC2-EW, EC3-EW, FK2-EW, ZA13-EW i U2-EW. Znane kształty i zasady obsługi skracają czas nauki podczas zmiany do wersji EW. Zachowując znaną ergonomię, której ufają zawodowi gracze, a jednocześnie wprowadzając znaczące ulepszenia wydajności w całej gamie, wersja EW zapewnia kolejną ewolucję konkurencyjnych wrażeń FPS ZOWIE.



Modele serii EW będą dostępne w Polsce od połowy grudnia br. w sugerowanej cenie detalicznej 169.99 EURO (z podatkiem VAT).











źródło: Info Prasowe - BENQ