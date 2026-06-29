Nowe modele Mini PC od QOOBE zadebiutują tego lata

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Marka QOOBE wkrótce wprowadzi do sprzedaży nowe, ultrakompaktowe komputery Mini PC wyposażone w wydajne procesory Intel Raptor Lake. Ważące zaledwie 0,4 kg urządzenia można łatwo zamontować z tyłu monitora, odzyskując cenną przestrzeń na biurku. Pomimo niewielkich rozmiarów, nowe Mini PC zapewniają cichą i stabilną pracę dzięki systemowi chłodzenia MSC 2.0 z ochroną antykurzową. W połączeniu z systemem Windows 11 Pro oraz obsługą nawet trzech monitorów jednocześnie, stanowią wszechstronne narzędzie do codziennej pracy. Premiera urządzeń planowana jest już za kilka tygodni.



QOOBE II-AP210HB

Sercem QOOBEII-AP210HB jest procesor Intel Raptor Lake 210H (8 rdzeni, do 4,80 GHz) ze zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe. Wspiera go 16 GB zintegrowanej pamięci RAM w standardzie LPDDR4X oraz dysk M.2 SATA3 o pojemności 512 GB z możliwością rozbudowy aż do 8 TB. Za stabilną i cichą pracę podzespołów w metalowej obudowie odpowiada system chłodzenia MSC 2.0 z komorą parową, który współpracuje z bocznymi filtrami chroniącymi wnętrze przed kurzem.



Ważący zaledwie 400 gramów Mini PC oferuje zaplecze portów godne klasycznego desktopa. Znajdziemy tu cztery złącza USB 3.2, szybki port LAN 2.5 Gigabit oraz moduły Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Urządzenie pozwala na jednoczesną obsługę do trzech monitorów dzięki dwóm wyjściom HDMI 2.0 i złączu USB-C. Sprzęt posiada preinstalowany system Windows 11 Pro i może zostać łatwo ukryty z tyłu monitora na szynie montażowej, co pozwala w pełni odzyskać miejsce na biurku.



QOOBE II-AP13500B

Model QOOBEII-AP13500B wyposażono natomiast w procesor Intel Core i5-13500H osiągający taktowanie do 4,70 GHz. Układ ten wspiera obsługę formatu AV1, co w połączeniu z 16 GB szybkiej pamięci operacyjnej gwarantuje bezproblemową obsługę zaawansowanych programów. Urządzenie dostępne będzie w dwóch wariantach przestrzeni na pliki w wysokości 512 GB i 1 TB. Znakomite osiągi nie wiążą się z hałasem - zastosowana jednolita, metalowa konstrukcja obudowy tłumi dźwięki, a wydajny boczny wlot powietrza, w zgodny z technologią MSC 2.0, pozwala utrzymać niskie temperatury przy minimalnych obrotach wentylatora.



Komputer waży niespełna pół kilograma. Doskonale sprawdzi się m.in. jako niezawodne centrum do wideokonferencji. Podłączenie wszystkich niezbędnych peryferiów ułatwiają cztery gniazda USB 3.2, złącze słuchawkowe oraz superszybka karta sieciowa 2.5 Gigabit, z kolei moduły W-iFi 6 i Bluetooth 5.2 dbają o łączność bezprzewodową. Mini PC może obsługiwać do trzech wyświetlaczy naraz, wykorzystując parę wyjść HDMI 2.0 oraz port USB-C. Całość działa pod kontrolą systemu Windows 11 Pro i jest przystosowana do dyskretnego montażu z tyłu monitora.



Najnowsze Mini PC od QOOBE będą dostępne już tego lata w popularnych sieciach elektromarketów i u partnerów dystrybutora. Sugerowane ceny Mini PC od QOOBE znajdziecie poniżej:





źródło: Qoobe