Nowe moduły pamięci DDR5-4800 od ADATA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ADATA ogłasza stworzenie nowej generacji modułów pamięci DDR5, które są w stanie osiągnąć częstotliwości do 4800 MHz i mają do 32 GB pamięci. Marka współpracowała z sześcioma głównymi producentami płyt głównych, w tym: AORUS, ASROCK, ASUS, GIGABYTE, MSI i ROG, aby zapewnić optymalną wydajność i kompatybilność z szeroką gamą produktów. Ze względu na coraz większą liczbę używanych rdzeni procesorów i znacznie zwiększoną przepustowość w ostatnich latach, moduły pamięci o wyższej wydajności mają kluczowe znaczenie dla zachowania szybkości w erze 5G, IoT i Wi-Fi 6.







W porównaniu z modułami pamięci poprzedniej generacji, DDR5 umożliwia każdemu rdzeniowi procesora przydzielać większą przepustowość, tym samym znacznie poprawiając ogólną wydajność komputera. ADATA DDR5-4800 taktuje do 4800 MHz i jest dostępny w wersjach 8 GB, 16 GB lub 32 GB, co zapewnia doskonałą wydajność i dużą pojemność. Posiada również technologię kodów korekcji błędów i wbudowany układ scalony do zarządzania zasilaniem (PMIC), który zapewnia precyzyjną transmisję danych i lepszą wydajność energetyczną.



Do końca października platforma 12. generacji firmy Intel przyjmie moduły pamięci DDR5. W związku z tym, ADATA przeprowadziła wspólne testy z innymi markami płyt głównych - AORUS, ASROCK, ASUS, GIGABYTE, MSI i ROG, tak aby zapewnić kompatybilność i optymalną wydajność swoich produktów. Moduł pamięci DDR5-4800 będzie oferowany jako pojedynczy stick o pojemności: 8 GB, 16 GB i 32 GB lub jako podwójny zestaw o pojemności 8 GBx2, 16 GBx2 i 32 GBx2. Warianty SO-DIMM będą dostępne już w czwartym kwartale tego roku, aby sprostać potrzebom użytkowników laptopów.



Moduł pamięci ADATA DDR5-4800 jest wykonany z wysokiej klasy chipów, przeszedł rygorystyczne testy i jest zgodny ze standardami JEDEC i RoHS zapewniającymi najwyższą jakość i niezawodność. Dla większego spokoju moduł jest objęty dożywotnią gwarancją.





















Źródło: Info Prasowe / ADATA