Nowe potężne centra AI we Francji powstaną we współpracy z AMD

W trakcie Action AI Summit we Francji Core42 - firma odpowiedzialna za infrastrukturę cyfrową w holdingu G42 - ogłosiła nawiązanie współpracy z AMD i DataOne w celu stworzenia zaawansowanego centrum danych AI we francuskim Grenoble z pomocą akceleratorów AMD Instinct. To będzie jedno z najpotężniejszych centr sztucznej inteligencji we Francji, która da firmom i badaczom dostęp do najnowszej generacji układów AMD oraz pomoże im budować i uruchamiać zaawansowane aplikacje AI. Również Francuski Komisariat Energii Atomowej i Alternatywnej (CEA) wybrał na partnera firmę AMD. Dzięki tej z kolei współpracy rozwijane będą efektywne energetycznie systemy AI, które będą realizować najbardziej wymagające obliczeniowo na świecie zadania związane ze sztuczną inteligencją od energetyki po medycynę.







Współpraca ta zaowocuje:

- Udostępnieniem potężnej mocy obliczeniowej - Core42 wykorzysta akceleratory AMD Instinct, co umożliwi przedsiębiorstwom i naukowcom mierzenie się ze złożonymi wyzwaniami AI i tworzenie przełomowych rozwiązań w wielu sektorach.

- Stworzeniem strategicznego ekosystemu dla dobra rynku - ta inicjatywa jest częścią współpracy G42 z DataOne, czyli pierwszego europejskiego centrum hostującego AI w giga-skali, dzięki czemu nowa technologia będzie szeroko dostępna dla francuskich firm.

- Napędzaniem innowacji - dostęp do wydajnych akceleratorów AMD Instinct pomoże użytkownikom nowej platformy szybciej tworzyć nowatorskie rozwiązania AI i wzmocnić europejską niezależność technologiczną.



