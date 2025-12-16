Nowe przełączniki PoE Omada Easy Managed

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link poszerza ofertę Omada Easy Managed o dwa nowe przełączniki PoE, zaprojektowane z myślą o biurach i instytucjach, które potrzebują stabilnej i łatwej w zarządzaniu infrastruktury sieciowej. Urządzenia łączą prostą instalację Plug-and-Play z darmowym zarządzaniem w chmurze Omada, umożliwiając szybką konfigurację i elastyczną rozbudowę sieci. ES228GP, to przełącznik dedykowany do miejsc, w których sieć jest jednym z fundamentów codziennego funkcjonowania - nowoczesnych biur typu open space, przestrzeni coworkingowych czy budynków, w których system monitoringu musi działać bez przerwy.







Urządzenie oferuje 26 gigabitowych portów RJ45, w tym 24 porty PoE+ zgodne ze standardem 802.3at/af, umożliwia to zasilanie z jednego urządzenia dziesiątek punktów dostępowych, kamer IP i telefonów bez ciągnięcia dodatkowego okablowania zasilającego. Łączna moc 250 W i nawet 30 W na każdym porcie PoE sprawiają, że można spokojnie planować rozbudowę sieci - od kolejnych kamer na parkingu po dodatkowe access pointy w salach konferencyjnych. Dwa gigabitowe sloty SFP ułatwiają wpięcie przełącznika w szybki szkielet sieci, a funkcje takie jak automatyczne zapobieganie pętlom, VLAN czy IGMP Snooping dbają o porządek w ruchu i płynność transmisji, co jest szczególnie ważne przy przesyle obrazu z wielu kamer. QoS oraz PoE Auto Recovery pomagają utrzymać stabilność monitoringu i urządzeń krytycznych dla biznesu, a izolacja portów zwiększa bezpieczeństwo instalacji. Wytrzymała metalowa obudowa z możliwością montażu w szafie rack doskonale sprawdzi się w serwerowni, jak i w szafie teletechnicznej na zapleczu sklepu czy hotelu.





ES220GP został stworzony z myślą o średniej wielkości biurach, punktach usługowych i instytucjach publicznych, które potrzebują uporządkowanej, łatwej w zarządzaniu infrastruktury PoE, ale nie chcą inwestować w rozbudowane, skomplikowane rozwiązania. Przełącznik oferuje 18 gigabitowych portów RJ45, w tym 16 portów PoE+ 802.3at/af, co w praktyce oznacza możliwość zasilenia pełnego zestawu urządzeń w typowym biurze - od kamer w recepcji i na korytarzach po access pointy w salach spotkań oraz telefony IP na biurkach. Łączna moc PoE 150 W pozwala komfortowo rozplanować rozmieszczenie urządzeń, a dwa gigabitowe sloty SFP ułatwiają połączenie przełącznika z resztą sieci. Funkcje QoS, PoE Auto Recovery, izolacja portów, VLAN, IGMP Snooping oraz automatyczne zapobieganie pętlom pomagają utrzymać porządek i stabilność w codziennej pracy, niezależnie od tego, czy w budynku trwa intensywna praca na plikach w chmurze, czy monitoring rejestruje wzmożony ruch. Metalowa obudowa z opcją montażu w szafie rack sprawia, że urządzenie dobrze wpisuje się zarówno w profesjonalną serwerownię, jak i w bardziej kameralne zaplecze techniczne.



Oba przełączniki Omada Easy Managed wpisują się w potrzeby użytkowników, którzy szukają prostych w obsłudze, a jednocześnie zaawansowanych funkcjonalnie przełączników PoE do obsługi access pointów, kamer i telefonów IP w średniej wielkości biurach oraz instytucjach publicznych. Oferują intuicyjną obsługę Plug-and-Play i wygodne, scentralizowane zarządzanie w chmurze Omada oraz dają solidny fundament pod nowoczesną, skalowalną infrastrukturę sieciową, przygotowaną na dalszy rozwój biznesu.



Urządzenia objęte są 5-letnią gwarancją producenta. Model ES228GP dostępny jest już w sprzedaży w cenie około 990 PLN. Z kolei model ES220GP dostępny jest już w sprzedaży w cenie około 740 PLN.

























źródło: Info Prasowe - TP-Link