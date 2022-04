Nowe słuchawki douszne Twins 3 Fresh ‘n Rebel

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do serii słuchawek dousznych Twins od marki Fresh ‘n Rebel, dołączył właśnie model Twins 3 True Wireless. Twins 3 to słuchawki codziennego użytku, tak lekkie, że można zapomnieć, że nosimy je w uszach. Nic zatem dziwnego, że bardzo często będą towarzyszyły użytkownikom w trakcie prowadzenia rozmów telefonicznych. Fresh ‘n Rebel zadbał o zaawansowane mikrofony z funkcją redukcji szumów otoczenia (ENC), dzięki którym głos w trakcie rozmów – również tych video – będzie jeszcze wyraźniejszy niż dotychczas. ENC nie jest tym samym co ANC – w tym przypadku ENC odfiltrowuje dźwięki otoczenia jedynie podczas rozmów telefonicznych. W zamyśle producenta Twins 3 nie mają całkowicie odcinać nas od hałasów, np. w trakcie chodzenia po ulicy możemy zachować czujność na to, co dzieje się wokół nas.







Dla osób, którym jednak zależy na funkcji ANC, producent przygotował dedykowany model Twins ANC. Obie słuchawki douszne mają wbudowany mikrofon, a zatem można z nich korzystać również indywidualnie – dzięki funkcji Double Master nie musimy szukać obu słuchawek, ale swobodnie korzystać z jednej np. w trakcie rozmów telefonicznych. Słuchawki douszne Twins 3 True Wireless umożliwiają korzystanie z asystentów głosowych. W zależności od urządzenia możemy aktywować Siri lub Asystenta Google na telefonie.



Twins 3 grają jeszcze dłużej

Słuchawki Twins 3 działają aż do 27 godzin od pełnego naładowania etui. Na uszach możemy je nosić do 6 godzin, a następnie trzeba je umieścić w etui ładującym. Ładować w ten sposób można kilka razy, aż do konieczności podładowania etui). Co ważne, etui ładujące Twins 3 obsługuje ładowanie bezprzewodowe. Można więc umieścić je na podstawce ładującej zgodnej ze standardem Qi i naładować je w ciągu zaledwie 2 godzin. Wolicie ładowanie przewodowe? Użyjcie dołączonego w zestawie kabla USB-C, aby naładować je w tym samym czasie.



W przypadku niższych modeli czas odtwarzania wynosił około 20-24 godziny. Czas ładowania słuchawek w etui ładującym wynosi ok. 1.5 godziny. Komfort użytkowania podnosi sterowanie dotykowe. Nie trzeba wyciągać telefonu z torby – wystarczy dotknąć słuchawki. Funkcja automatycznego wstrzymywania muzyki i połączenia, w chwili wyjęcia słuchawki z uszu, również bardzo przydaje się na co dzień. Po ponownym włożeniu Twins 3 do ucha, odtwarzanie zostanie wznowione. Przydatna jest również opcja automatycznego parowania słuchawek dousznych. Po wyjęciu ich z etui ładującego, automatycznie łączą się z wybranym urządzeniem. Ponowne włożenie do etui oznacza wyłączenie słuchawek.



Unikalny wygląd, wysoka jakość dźwięku i odporność dla zachlapania

Dla kogo słuchawki Twins 3? Po pierwsze, dla miłośników wyrazistych dźwięków i głębokich basów, za które odpowiadają dynamiczne przetworniki o średnicy 13 mm. Każdy użytkownik ma swoje preferencje, ważne aby trafić w tony, które najbardziej nam odpowiadają. Po drugie, dla osób dla których wygląd produktów ma znaczenie. Znakiem firmowym Fresh ‘n Rebel jest design i kolor. Etui ładujące ma gładkie krzywizny i zaokrąglone krawędzie. Miękkie metaliczne wykończenie nadaje im odważny i wyrafinowany wygląd. W palecie kolorystycznej nie znajdziemy klasycznych bieli i czerni, za to możemy postawić na odcień złota (Silky Sand), wypłowiałą zieleń (Dried Green), pastelowy fiolet (Dreamy Lilac), czerwień z domieszką pomarańczowego (Safari Red), ciemnoniebieski (Steel Blue) oraz ciemnoszary (Stormy Grey). Jedno jest pewne – Twins 3 to słuchawki dla osób, które lubią się wyróżniać, być widoczne.



Twins 3 ucieszą również osoby aktywne. Dzięki wodoodporności (klasa IPX4) można ich używać np. podczas treningu lub w deszczowy dzień – są odporne na deszcz i pot. Na koniec warto pamiętać o tym, że słuchawki dostępne są w dwóch wersjach – z wkładkami (Twins 3 Tip) i bez (Twins 3). Obecność trzech par miękkich silikonowych wkładek dousznych w różnych rozmiarach to nie tylko kwestia indywidualnych preferencji i wygody – opcja z wkładkami lepiej wygłusza dźwięki z otoczenia, opcja bez wkładki pozwala zachować większą czujność na wszystko, co dzieje się wokół nas np. na ulicy.



Poza etui ładującym, silikonowymi wkładkami i słuchawkami w zestawie otrzymujemy również kabel do ładowania (USB-C). Czas ładowania etui ładującego wynosi 1,5 godziny, podobnie będzie w przypadku ładowania samych słuchawek. Twins 3 Fresh ‘n Rebel są już dostępne do kupienia w najlepszych polskich sklepach z elektroniką. Cena wynosi około 349 PLN.































Źródło: Info Prasowe / Fresh n Rebel