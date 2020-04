Nowe serwery IBM Cloud napędzają procesory AMD EPYC 2 generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Miło jest nam poinformować, że firmy AMD i IBM Cloud ogłosiły, że najnowsze serwery „bare-metal” IBM Cloud będą napędzane przez procesory AMD EPYC drugiej generacji, dzięki czemu liczba rdzeni "per maszyna" podwoi się w porównaniu do poprzedniej oferty. Dzięki wprowadzeniu do infrastruktury procesorów AMD EPYC 7642 firma IBM Cloud może zapewnić wydajność konieczną do przyspieszenia współczesnych zadań obliczeniowych, jak analiza danych, automatyka projektowania elektroniki, sztuczna inteligencja czy zwirtualizowane/kontenerowane środowiska. Serwery te są już dostępne na całym świecie – w centrach danych IBM Cloud w Europie, Ameryce Północnej i azjatyckiego wybrzeża Pacyfiku.



















Źródło: Info Prasowe / AMD