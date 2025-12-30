Nowe soundbary Samsung z serii Q oraz głośniki Music Studio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma Samsung zapowiedziała wprowadzenie na rynek urządzeń audio na rok 2026, otwierając tym samym nowy rozdział w domowym doświadczeniu dźwięku. Rozszerzona oferta – która zostanie zaprezentowana na CES 2026 w Las Vegas w dniach od 6 do 9 stycznia – zapewnia jeszcze bogatsze doznania, czyste wyrażenie dźwięku, rozbudowana scenę dźwiękową oraz bardziej spójne działanie wielu urządzeń. A wszystko to dzięki nowym soundbarom i bezprzewodowym głośnikom. Najnowszy flagowy soundbar Samsung (model HW-Q990H) oferuje niezwykłe, najbardziej immersyjne doświadczenie dźwiękowe, wykorzystując technologię Sound Elevation, która przenosi dialogi do środka ekranu, zapewniając bardziej naturalny dźwięk. Wprowadza również funkcję Auto Volume, która utrzymuje stały poziom głośności między kanałami i treściami.







System 11.1.4-kanałowy z kolei łączy belkę głośnikową 7.0.2, tylne głośniki 4.0.2 oraz wbudowany kompaktowy aktywny subwoofer z podwójnym 8-calowym przetwornikiem, zoptymalizowany dla potężnego i przestrzennego basu. Kanały emitujące dźwięk do góry oraz nowoczesne strojenie ze wsparciem AI poszerzają scenę dźwiękową, oferując skalę odczuć i emocji zwykle kojarzoną z profesjonalnymi systemami kina domowego.



Nowością w ofercie na 2026 rok jest All-in-One Soundbar Samsung (model HW-QS90H), łączący wydajność dźwiękową z estetyczną uniwersalnością. Jego Rotacyjny Design umożliwia montaż na ścianie lub postawienie na płaskiej powierzchni, a wbudowany czujnik żyroskopowy automatycznie dostosowuje rozkład kanałów w zależności od pozycji. System 7.1.2-kanałowy z 13 przetwornikami – w tym dziewięcioma szerokopasmowymi głośnikami – oraz wbudowanym systemem Quad Bass Woofer zapewnia głęboki bas bez konieczności użycia oddzielnego subwoofera.



Seria Music Studio to ikoniczny design i wyrazisty dźwięk

Samsung wprowadza dwa nowe głośniki Wi-Fi: „Music Studio 5” i „Music Studio 7”, aby dać nam możliwość stworzenia silniejszego, zintegrowanego ekosystemu audio. Nowe modele umożliwiają szerszy zakres kombinacji systemów dźwiękowych niż wcześniej było to możliwe, maksymalizując doznania audio-wizualne. Dodatkowo oferują bogatsze doznania dźwiękowe, wzmacniając estetyczną harmonię z naszym otoczeniem, pozwalając cieszyć się ulepszonym środowiskiem audio. Każdy model oparty jest na ponadczasowym koncepcie kropki autorstwa renomowanego projektanta Erwana Bouroulleca, inspirowanym uniwersalnym symbolem w muzyce i sztuce – i osadzonym w charakterystycznym designie Samsung.



Music Studio 7 (model LS70H) to najbardziej fascynujący model w serii, oferujący przestrzenny dźwięk 3.1.1 poprzez głośniki lewe, przednie, prawe i emitujące dźwięk do góry, zapewniając naturalne doznania przestrzenne. Technologia Samsung Audio Lab Pattern Control Technology redukuje nakładanie się sygnałów, zapewniając czystsze kierunkowe przekazywanie dźwięku, a AI Dynamic Bass Control oferuje głęboki bas z minimalnym zakłóceniem. Hi-Resolution Audio umożliwia przetwarzanie dźwięku do 24-bit/96kHz. Dodatkowo, dzięki super tweeterowi, zakres częstotliwości może sięgać do 35 kHz, co wzmacnia szczegółowość muzyki. Music Studio 7 dostępny będzie w kolorach czarnym i białym, może działać jako samodzielny głośnik lub może być sparowany z dodatkowymi jednostkami lub telewizorami Samsung poprzez Q-Symphony, co pozwoli uzyskać szerszy efekt stereo lub pełny system surround.



Music Studio 5 (model LS50H) został zaprojektowany dla mieszkań i domów, w których harmonia estetyczna jest tak ważna jak jakość dźwięku, oferując mniejszą formę, która uzupełnia i podnosi estetykę wnętrz. Stworzony przez Samsung Audio Lab, wykorzystuje 4-calowy woofer i podwójne tweetry z wbudowanym falowodem dla czystego i zrównoważonego dźwięku, a AI Dynamic Bass Control pogłębia niskie tony bez zakłóceń. Wi-Fi casting, usługi strumieniowe, sterowanie głosowe i Bluetooth z wykorzystaniem kodeka Samsung Seamless zapewniają inteligentne i płynne połączenia. Już od 11 lat Samsung pozostaje światowym liderem w segmencie soundbarów, napędzany dążeniem do inżynieryjnej doskonałości, nad którą czuwa Samsung Audio Lab w Kalifornii. To właśnie ta solidna podstawa wyznacza kierunek ofercie marki na 2026 rok, łącząc zaawansowaną akustykę, przemyślany design i inteligentne rozwiązania.



Samsung Q-Symphony 2026

W 2026 roku technologia Q-Symphony Samsung będzie jeszcze bardziej elastyczna, umożliwiając telewizorom Samsung, soundbarom i głośnikom Wi-Fi działać jako spójny ekosystem dźwiękowy. Użytkownicy mogą teraz sparować do pięciu urządzeń audio z telewizorem Samsung, podczas gdy Q-Symphony analizuje układ pomieszczenia i położenie urządzeń, aby zoptymalizować rozkład kanałów. Efektem jest wyraźniejsza mowa i bardziej szczegółowy dźwięk surround, dzięki czemu możemy być w samym centrum akcji. Dodatkowo, dzięki połączeniu Wi-Fi i aplikacji SmartThings, użytkownicy mogą kontrolować ustawienia dźwięku, zarządzać grupowym odtwarzaniem oraz uzyskiwać dostęp do usług strumieniowych muzyki i funkcji asystenta głosowego za pomocą pojedynczego, intuicyjnego interfejsu. SmartThings zapewnia również natychmiastowe sterowanie muzyką, ułatwiając rozpoczęcie odtwarzania i regulację przesyłania z dowolnego połączonego urządzenia mobilnego.



Oferta audio Samsung obejmuje również nowe modele Sound Tower (ST50F i ST40F), wprowadzone pod koniec 2025 roku, oferujące potężne doznania audio na świeżym powietrzu i podczas spotkań towarzyskich, uzupełniające rodzinę Music Studio i soundbarów. Te innowacje doskonale pokazują, jak firma Samsung nieustannie wyznacza nowe standardy w dziedzinie domowego audio. Dzięki połączeniu zaawansowanej akustyki, dopracowanego wzornictwa i inteligentnych technologii, nowe urządzenia oferują brzmienie pełne szczegółów i głębi, a przy tym są niezwykle proste w konfiguracji i obsłudze.





























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG