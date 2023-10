Nowe superpotężne procesory AMD Ryzen Threadripper

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

firma AMD przedstawiła następnej generacji procesory dla stacji roboczych i komputerów HEDT - AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX oraz AMD Ryzen Threadripper 7000. Te superpotężne procesory wprowadzają zupełnie nowy poziom wydajności i efektywności na grunt komputerów stacjonarnych, dzięki czemu pozwalają mierzyć się z najbardziej wymagającymi zadaniami związanymi z tworzeniem treści, zaawansowanymi obliczeniami czy AI. AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX są wyposażone w nawet 96 rdzeni "Zen 4", które wykonane są w 5-nanometrowym procesie technologicznym, i które rozpędzają się do nawet 5.3 GHz oraz dysponują maksymalnie 480 MB pamięci podręcznej.







To niezwykle potężne rozwiązania dla stacji roboczych, które na co dzień zajmują się takimi zadaniami jak złożone symulacje, rendering, generatywne projektowanie, komplikacje oprogramowania etc. Wzmocnione są ponadto całym pakietem technologii biznesowych AMD PRO. Oferowane będą głównie przez partnerów OEM i integratorów systemów oraz niektóre modele także w kanale sprzedaży detalicznej.



AMD Ryzen Threadripper 7000 są wyposażone w nawet 64 rdzeni "Zen 4", które także wykonane są w 5-nanometrowym procesie technologicznych i rozpędzają się do 5.3 GHz dysponując maksymalnie 320 MB pamięci podręcznej. To powrót serii super wydajnych rozwiązań dla komputerów stacjonarnych (HEDT), które będą dostępne zarówno w ofercie partnerskiej, jak i w sprzedaży detalicznej.



Zarówno stacje robocze wyposażone w procesory AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX jak i komputery z procesorami AMD Ryzen Threadripper 7000 powinny trafić na rynek przed końcem 2023 roku. Wśród producentów, którzy zapowiedzieli ich wprowadzenie są Dell, Lenovo i HP. Z kolei wybrane procesory w sprzedaży detalicznej pojawią się już 21 listopada 2023.





















Źródło: Info Prasowe - AMD