Nowe tablety Ulefone w Polsce - dla dzieci i outdoorowy dla wymagających

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ulefone wprowadza na polski rynek nowy, pancerny tablet Armor Pad 5 Ultra, jednocześnie zapowiadając premierę dwóch kolejnych urządzeń: dziecięcego Tab A9 Pro Kids oraz wytrzymałego Armor Pad 5 Pro. Solidność, wydajność, funkcje dla najmłodszych lub odporność na ekstremalne warunki? Nowe modele sprostają największym wyzwaniom. Po raz pierwszy w Polsce debiutuje tablet Ulefone stworzony specjalnie z myślą o dzieciach. Model Tab A9 Pro Kids wyróżnia się kolorową, bezpieczną obudową z pianki EVA oraz oprogramowaniem dostosowanym do młodszych użytkowników. Platforma Ulefone Kids oferuje zestaw aplikacji edukacyjnych i rozrywkowych, wspierających kreatywność i rozwój dziecka. W zestawie znajduje się także dwustronny stylus idealny m.in. do rysowania.







Dzieci mogą dodatkowo spersonalizować wygląd tabletu dzięki dołączanym przypinkom. Przedstawiają one bohaterów i motywy inspirowane kreskówkami. Tab A9 Pro Kids to jednak nie tylko atrakcyjny wygląd – urządzenie oferuje również przemyślaną specyfikację. Sercem tabletu jest duży, 8,68-calowy ekran IPS z niską emisją światła niebieskiego i certyfikatem TÜV Rheinland. Funkcje Dynamic Dimming i Circadian Night Display chronią oczy przed zmęczeniem, a wsparcie Widevine L1 umożliwia oglądanie filmów w wysokiej jakości na platformach takich jak Netflix czy Disney+.

Model wyposażono także w baterię 5400 mAh zapewniającą nawet 300 godzin czuwania, kamery umożliwiające połączenia wideo z rodzicami oraz 128 GB pamięci na zdjęcia, filmy i inne pliki.



Seria Ulefone Armor Pad 5 – maksymalna wytrzymałość, wydajność i… projektor

Ulefone Armor Pad 5 Ultra to wyjątkowy tablet, wyróżniający się wbudowanym projektorem DLP o jasności 200 lumenów, zdolnym do wyświetlania obrazu o przekątnej do 80 cali i rozdzielczości 960 × 540 px. Projektor można włączyć dedykowanym przyciskiem, aplikacji lub widżetu, a wbudowana podstawka umożliwia regulację kąta nachylenia w zakresie 180 stopni.



Urządzenie napędza procesor MediaTek Dimensity 7400X wspierany przez 12 GB RAM i 512 GB pamięci. Tablet oferuje 11-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 1920 × 1200 px i odświeżaniu 90 Hz, a także zestaw podwójnych kamer tylnych: 64 Mpix (główna, szerokokątna) i 64 Mpix (noktowizyjna). Przedni aparat ma 32 Mpix. Całość zasila ogromna bateria 24 200 mAh. Tablet jest już dostępny w sprzedaży w Polsce. Zbliżająca się premiera modelu Ulefone Armor Pad 5 Pro przyniesie urządzenie konstrukcyjnie i specyfikacyjnie bardzo zbliżone do wersji Ultra – jedyną kluczową różnicą będzie brak projektora. Wciąż jednak tablet ten może poszczycić się niebywałą odpornością – wzmocniona konstrukcja spełnia normy IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H. Do tego model ten także wyposażony jest w noktowizję i wielką przestrzeń na dysku.



Tablety Ulefone – ceny i dostępność

Tablety Ulefone Tab A9 Pro Kids są już dostępne w sprzedaży w sieci Morele. Model Ulefone Armor Pad 5 Ultra można kupić w oficjalnym sklepie producenta na Allegro. Klasyczny Armor Pad 5 Pro trafi do sprzedaży jeszcze w grudniu bieżącego roku.

Ulefone Tab A9 Pro Kids (4 GB / 128 GB LTE) – 569 PLN ​

Ulefone Armor Pad 5 Pro (12 GB / 512 GB 5G) – 2449 PLN

Ulefone Armor Pad 5 Ultra (12 GB / 512 GB 5G) – 3499 PLN



















źródło: Info Prasowe - Ulefone