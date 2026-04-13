Nowe telewizory Samsung na 2026 rok, wkrótce dostępne

Właśnie ruszyły zapisy na najnowsze modele TV Samsung na 2026 rok, które z pewnością ucieszą przede wszystkim entuzjastów nowych technologii. Każdy kto do dnia 4 maja br. roku zarejestruje się na specjalnych, dedykowanych stronach partnerów akcji akcji otrzyma 500 zł zniżki na zakup jednego z modeli serii Micro RGB, OLED, Mini LED, Neo QLED lub The Frame Pro. W tegorocznej linii telewizorów Samsung stawia mocno na AI[1], dzięki której telewizory stają się jeszcze bardziej intuicyjnie spersonalizowane. Telewizor może podpowiadać co warto obejrzeć, co zjeść czy jakiej muzyki posłuchać, dzięki czemu doświadczenie korzystania z telewizora wykracza daleko poza tradycyjne oglądanie i staje się kompleksową formą domowej rozrywki. Co więcej, funkcja ta jest w pełni zintegrowana z całym ekosystem Samsung.







Flagowy Micro RGB R95H zamiast tradycyjnych białych diod LED używa osobnych czerwonych, zielonych i niebieskich mikroskopijnych diod z których każda emituje światło niezależnie. W praktyce oznacza to niezwykle precyzyjną kontrolę kolorów, lepsze szczegóły w cieniach i wyższy kontrast w złożonych scenach – a wszystko to dzięki zaawansowanym technologiom takim jak Micro RGB AI Engine Pro, czy Micro RGB Precision Color 100. To pierwszy telewizor z HDR10+ Advanced – nie musisz nic ustawiać ręcznie! Wyposażony oczywiście w powłokę Glare Free, co oznacza że swój ulubiony program możesz oglądać w jasnym pokoju z oknami i lampami bez irytujących odbić na ekranie.



W nowych telewizorach Samsung OLED, czerń na ekranie jest prawdziwie czarna, bo każdy piksel po prostu można wyłączyć. Dzięki czemu ciemne sceny w filmach czy grach mają głębię i trójwymiarowość. Glare Free (na S99H, S95H i S90H) eliminuje odbicia. FloatLayer w S99H to z kolei metalowa nakładka, która sprawia, że telewizor wisi na ścianie jak obraz, bez widocznej szczeliny. 165Hz i G-SYNC/FreeSync Premium Pro to korzyść dla graczy: obraz jest płynny nawet w szybkich scenach akcji, bez rwania i zacinania. Dotyczy to też sportu, szybkich ujęć z samochodami czy piłką.



Neo QLED łączy podświetlenie Quantum Mini LED z kropkami kwantowymi, zapewniając 100% pokrycia wolumenu kolorów. Efekt: jasne obszary są jasne, ciemne są ciemne, bez “poświaty” wokół jasnych obiektów na ciemnym tle. Kropki kwantowe gwarantują, że kolory nie bledną niezależnie od tego, jak jasna jest scena. QN80H przy 144Hz daje płynny obraz w grach i sporcie. Telewizor sam rozpoznaje, co oglądasz (mecz, film, serial) i automatycznie dostosowuje ustawienia obrazu i dźwięku do typu treści. AI Upscaling podnosi zaś jakość starszych treści.



Nowe telewizory Mini LED zapewniają natomiast jaśniejszy obraz przy tym samym zużyciu energii co tradycyjne telewizory. Kolory są czystsze, kontrast głębszy, a całość precyzyjnie optymalizuje procesor AI. Kiedy natomiast warto zdecydować się na The Frame Pro? Bez wątpienia wtedy, jeśli jesteś melomanem sztuki i nie szukasz „tylko” telewizora. Model ten używa ekranu Neo QLED z podświetleniem Mini LED. Zachowuje także bezprzewodową łączność dzięki modułowi One Connect. Zaprojektowany przede wszystkim do montażu na ścianie, dostępem do Samsung Art Store i wymiennymi, magnetycznymi ramkami.



Jak wziąć udział w najnowszej promocji?

Aby skorzystać z oferty Samsung należy w dniach od 13 kwietnia do 4 maja br. zarejestrować się na stronie sprzedawcy (Media Expert, RTV Euro AGD, Neonet, X-KOM, Media Markt lub na samsung.com) a następnie otrzymany kod uprawniający do zakupu wybranego telewizora z 2026 roku ze zniżką 500 PLN należy użyć na stronie danego retailera.



Modele telewizorów objętych promocją:

Micro RGB MRE55R86HAUXXH

Micro RGB MRE65R86HAUXXH

Micro RGB MRE75R86HAUXXH

Micro RGB MRE85R85HAUXXH

Micro RGB MRE65R95HATXXH

Micro RGB MRE75R95HATXXH

Micro RGB MRE85R95HATXXH

Mini LED UE55M80HAUXXH

Mini LED UE65M80HAUXXH

Mini LED UE75M80HAUXXH

Mini LED UE85M80HAUXXH

Neo QLED QE55QN80HAUXXH

Neo QLED QE65QN80HAUXXH

Neo QLED QE75QN80HAUXXH

Neo QLED QE85QN80HAUXXH

OLED QE48S95HAEXXH

OLED QE55S95HFTXXH

OLED QE65S95HFTXXH

OLED QE77S95HFTXXH

OLED QE55S99HATXXH

OLED QE65S99HATXXH

OLED QE77S99HATXXH

OLED QE83S99HAEXXH

The Frame Pro QE55LS03HWUXXH

The Frame Pro QE65LS03HWUXXH

The Frame Pro QE75LS03HWUXXH

The Frame Pro QE85LS03HWUXXH





Regulamin promocji znajduje się na stronach www poszczególnych retailerów.



















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG