Nowe wzmacniacze sygnału WiFi 6 od TP-Link– RE500X i RE600X

RE500X i RE600X to kolejne w ofercie TP-Link range extendery z obsługą standardu WiFi 6.Świetnie sprawdzą się w domach jednorodzinnych czy większych mieszkaniach, w których sygnał Wi-Fi z routera jest zbyt słaby do sprawnej transmisji danych.

Wzmacniacze sygnału likwidują martwe strefy WiFi oraz zapewniają płynne połączenie z siecią urządzeniom w całym domu. Nowe modele pracują w najnowszym standardzie WiFi 6 (802.11ax), dzięki czemu zapewniają wyższą wydajność i pojemność sieci, niższe opóźnienia oraz lepszy zasięg, niż podobne urządzenia pracujące w starszych standardach WiFi.Oba produkty są wstecznie kompatybilne ze standardami 802.11a/b/g/n/ac. Dzięki temu działają bezproblemowo ze wszystkimi routerami i access pointami dostępnymi na rynku.



RE600Xoferuje użytkownikom do 1800 Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach (do 574Mb/s w paśmie 2,4 GHz i do 1201Mb/s w paśmie 5 GHz), a RE500X prędkość do 1500 Mb/s w dwóch pasmach (do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz, do 1200 Mb/s w paśmie 5 GHz). Dzięki temu są w stanie wykonywać jednocześnie wiele bardzo obciążających sieć zadań, np.można bez problemów i irytujących lagów grać online, pobierać bardzo duże ilości danych, czy też streamować video w jakości 4K.Nowe extendery od TP-Link zostały wyposażone w liczne technologie poprawiające wydajność WiFi, m.in. OFDMA, która umożliwia transmisję dużej ilości pakietów danych do wielu urządzeń jednocześnie, czy też Beamforming, która ukierunkowuje sygnał WiFi w stronę urządzeń klienckich, zapewniając im w ten sposób lepszy zasięg i wydajność. Natomiast funkcja TWT (Target Wake Time)pozwala oszczędzić baterię w podłączonych do sieci urządzeniach mobilnych i smart.

Kolejnym wyróżnikiem wzmacniaczy sygnału RE500X i RE600X jest technologia TP-Link OneMesh™(pełna lista produktów TP-Link, objętych aktualizacją do wersji OneMesh™, znajduje się tutaj).Umożliwia ona w prosty sposób utworzenie sieci Mesh bez konieczności wymiany urządzeń sieciowych.Wystarczy podłączyć wzmacniacz do routera OneMesh™, by uzyskać jedną nazwę sieci oraz automatyczne przełączanie się pomiędzy urządzeniami dostępowymi w czasie przemieszczania się po domu. Technologia One Mesh™gwarantuje także stabilność w transmisji bez spadków prędkości.

Oba produkty wyposażono w gigabitowy port Ethernet, który pozwala na podłączenie do sieci urządzeń niewyposażonych w kartę WiFi, np.konsol do gier, starszych telewizorów smart czy komputerów stacjonarnych.Zarówno RE600X jak i RE500X można użyć również jako Access Point WiFi 6.

Konfiguracja urządzeń jest bardzo prosta i można dokonać jej na trzy sposoby:poprzez mechanizm WPS, aplikację mobilną lub klasyczny interfejs przeglądarkowy.Korzystając z intuicyjnej aplikacji TP-Link Tether(dostępnej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android) użytkownik może także monitorować stan wzmacniacza, kontrolować jego funkcje oraz zmieniać jego ustawienia.



Produkty są już dostępne w sprzedaży.Ceny wynoszą odpowiednio około 300zł dla RE500X i ok. 340zł dla RE600X. Oba wzmacniacze objęto36-miesięczną gwarancją.

