Nowość: zestaw kamer Mio MiVue 955WD

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Rynek wideorejestratorów wciąż się rozrasta. Użytkownicy urządzeń stają się coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i wymagający – a to jest potężny impuls dla producentów, aby nieustannie poprawiać jakość swoich produktów. Marka Mio, największy w Europie producent wideorejestratorów, także wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoim klientów i właśnie wprowadziła na rynek zupełnie nowy zestaw kamer samochodowych Mio MiVue 955WD, nagrywający w rozdzielczości 4K!



Przednia kamera Mio MiVue 955WD oferuje nagrania w rozdzielczości 4K 2160P Ultra HD. To już druga kamera w portfolio Mio nagrywająca w tak wysokiej rozdzielczości (dotychczas w ofercie Mio był model MiVue 886). Posiada ona także tryb HDR, który ułatwi nagrywanie obrazów po zmierzchu oraz w nocy – wówczas otrzymamy nagrania w rozdzielczości 2,5K 1440P przy 30 klatkach na sekundę. MiVue 955WD posiada także duży sensor 1/1.8” oraz autorskie rozwiązanie Mio Night Vision Ultra, dzięki czemu kamera jest w stanie uchwycić każdy szczegół na drodze, nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

Model MiVue 955WD posiada bardzo szybkie, zintegrowane Wi-Fi – dzięki aplikacji MiVue Pro App możliwe jest natychmiastowe sparowanie ze smartfonem za pomocą kodu QR oraz błyskawiczna transmisja danych. Pobieranie materiałów wideo zajmuje teraz znacznie mniej czasu!



Nikt nie lubi płacić mandatów za zbyt szybką jazdę. Mio wie o tym doskonale, dlatego nowa kamera MiVue 955WD, podobnie jak wiele jej starszych sióstr z portfolio firmy, wyposażona jest w system ostrzegania przed odcinkowym pomiarem prędkości. Kamera pokazuje dystans oraz czas w sekundach do zbliżającego się fotoradaru. Wskazuje też ograniczenie prędkości oraz dostarcza informacji o średniej prędkości na mierzonym odcinku.

Dodatkowo Mio MiVue 955WD dzięki wbudowanego GPS wysyła ostrzeżenia o najbliższych fotoradarach. Jest to możliwe dzięki opatentowanej funkcji Mio Smart Alert. Dzięki ostrzeganiu w ustalonej odległości i funkcji Smart Alert do wczesnego alarmowania o dużych prędkościach, kierowca będzie zawsze wiedział, z jaką prędkością należy jechać.

Zestaw wyróżnia się nowoczesnym i futurystycznym designem. Kamera przednia posiada 2,7-calowy wyświetlacz LC IPS o wysokiej rozdzielczości. Warto zwrócić uwagę, że w jej wnętrzu znajduje się superkondensator, który gwarantuje dłuższy czas pracy.

Z Mio MiVue 955WD nie musisz obawiać się zostawiania swojego auta na parkingu na wiele godzin. Dzięki aktywnemu trybowi parkingowemu podtrzymywanemu przez zasilacz Smartbox III wideorejestrator automatycznie rozpocznie nagrywanie gdy tylko wykryje drgania bądź ruch. Oznacza to, że samochód jest w pełni zabezpieczony również podczas postoju.



Tylną kamerę zestawu jest model MiVue E60. Posiada on optyczny sensor STARVIS & System RCW, który ostrzega kierowcę o kolizji wstecznej, gdy za samochodem w zbyt bliskiej odległości znajdzie się inne auto. Kamera ta wykorzystuje STARVIS firmy Sony do nagrywania wideo o bardzo wysokiej szczegółowości dzięki technologii Night Vsion w rozdzielczości 2,5K 1440P przy 30 klatkach na sekundę oraz HDR.



Kamera Mio MiVue 955WD została zaprojektowana tak, aby jak najpełniej zintegrować się z wnętrzem samochodu. Jej niewielki i ergonomiczny kształt pozwala umiejscowić ją tak, aby nie rozpraszała uwagi kierowcy, np. za lusterkiem. Ale to nie wszystko. Jako pierwsza kamera w portfolio Mio, MiVue 955WD wyposażona jest w funkcję komendy głosowej! Dzięki temu korzystając z niej, kierowca nie musi zdejmować rąk z kierownicy, a to w znaczący sposób podnosi poziom bezpieczeństwa podczas jazdy.

Zestaw dwóch kamer Mio MiVue 955WD kosztuje 1200 zł.

Wraz z zestawem Mio MiVue 955WD na rynku pojawił się także siostrzany model bez kamery tylnej – jest to przednia kamera Mio MiVue 955W. Jej cena to 999 zł.









Źródło: Mio