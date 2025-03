Nowości Dreame - H15 Pro oraz L50 Pro Ultra

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dreame Technology wprowadza do swojej oferty nowe urządzenia. Pierwszym z nich jest odkurzacz pionowy z funkcją mopowania – H15 Pro. Jedną z jego cech rozpoznawczych jest technologia GapFree AI DescendReach. W jej ramach pracuje robotyczne ramię, dzięki któremu czyszczenie na mokro jest jeszcze dokładniejsze. Z kolei debiutujący w Polsce robot sprzątający L50 Pro Ultra w wielu aspektach podąża ścieżką wyznaczoną przez flagowy model Dreame X50 Ultra. Odkurzacz pionowy z funkcją mopowania Dreame H15 Pro, wykorzystuje do czyszczenia na mokro obracający się z dużą prędkością wałek, co pozwala osiągnąć doskonałe efekty czyszczenia.







Dreame od lat udoskonala tę konstrukcję, aby zwiększać wynosić jej efektywność na wyższe poziomy. W przeszłości, w celu wyeliminowania martwych stref podczas czyszczenia, marka skonstruowała stopę czyszczącą tak, aby mopujący wałek zajmował praktycznie całą jej szerokość. Teraz, przy modelu Dreame H15 Pro, marka stawia kolejny krok. Jest nim wspierana sztuczną inteligencją technologia GapFree. Dzięki niej stopa urządzenia została wyposażona w robotyczne ramię ze ściągaczką. Jest ono umiejscowione na froncie i opuszcza się automatycznie m.in. podczas dojeżdżania do ściany. Ściągaczka do wody opuszcza się również błyskawicznie (ok. 0.2 sekundy) za każdym razem, gdy użytkownik wykonuje urządzeniem ruch do tyłu. Zapewnia to jeszcze lepsze efekty pracy oraz minimalizuje ilość pozostawianej wody. Jest to szczególnie ważne podczas czyszczenia drewnianych podłóg.



Odkurzanie na wyższym poziomie

Dreame H15 Pro podnosi poprzeczkę zwiększając siłę ssącej, która w tym modelu sięga nawet 21000 Pa. Dzięki temu urządzenie osiąga doskonałe efekty odkurzania oraz zbierania mokrych zabrudzeń. Sprawia to, że podłoga po sprzątaniu wyschnie błyskawicznie, a nawet po sprzątaniu spaghetti nie pozostanie żaden ślad.



Wszechstronność i wygoda

Dzięki zastosowaniu separatora cieczy, Dreame H15 Pro może bezpiecznie i efektywnie pracować w pozycji poziomej. Urządzenie zmieści się wówczas pod meble z prześwitem powyżej 9.6 cm w przypadku szopy oraz 14 cm w przypadku korpusu. Podobnie jak część doskonale przyjętych do tej pory odkurzaczy pionowych z funkcją mopowania od Dreame, również model H15 Pro został wyposażony w system GlideWheel. Dzięki niemu koła boczne mają wspomaganie poruszania się, aby manewrowanie urządzeniem było jak najbardziej wygodne.

Dreame H15 Pro rozprawia się także z problemem owijających się na szczotce włosów. Wszystko z sprawą ulepszonej technologii TangleCut. Nad szczotką mopującą umiejscowiony jest specjalny grzebień z ostrzem, którzy tnie włosy na mniejsze kawałki, aby trafiały do zbiornika na zabrudzenia.



Samodzielne czyszczenie po sprzątaniu

W celu zapewnienia jak najwyższego stopnia higieny, Dreame H15 Pro zostało wyposażone w zaawansowane rozwiązania w zakresie samooczyszczenia: ThermoTub. Gdy urządzenie zostanie umieszczone na swojej stacji, jego szczotka mopująca jest zanurzona w specjalnym zbiorniku z wodą o temperaturze 100°C. Obracając się do przodu i do tyłu jest ona dogłębnie płukana, aby pozbyć się wszelkich zabrudzeń, w tym tych tłustych. To innowacyjne rozwiązanie pozwoliło na zwiększenie wydajności czyszczenia o 98.3% w stosunku do swojego poprzednika. Po zakończeniu procesu zabrudzenia trafiają do zbiornika odkurzacza, a szczotka mopująca poddawana jest procesowi suszenia w temperaturze 90°C.



Co ważne użytkownik może wybrać w aplikacji Dreamehome jeden trzech trybów:

• Standard (domyślny)

• Deep-Clean (dogłębne czyszczenie ciężkich zabrudzeń)

• Auto-Adjust (automatyczna optymalizacja trybu)



- Dreame L50 Pro Ultra bez wysiłku pokonuje przeszkody o wysokości do 4 cm, za sprawą systemu EasyLeap. Koła główne zostały wyposażone w dodatkowy mechanizm, który pozwala na sprawne pokonywanie przeszkód.

- Dreame L50 Pro Ultra korzysta z nawigacji VersaLift, która pozwala na mapowanie przestrzeni w zakresie 360 stopni. Najważniejszą jej cechą jest jednak fakt, że wieżyczka, w której znajdują się laserowe mierniki odległości ma możliwość schowania się tak, aby obniżyć wysokość robota poniżej 90 milimetrów. Dzięki temu Dreame L50 Pro Ultra może efektywnie sprzątać pod niskimi meblami.

- Dreame L50 Pro Ultra rozpoznaje ponad 200 rodzajów obiektów, które powszechnie występują w domach, aby robot je wymijał. Dodatkowo kamera umożliwia rozpoznawanie zabrudzeń, aby robot dostosował do nich sposób swojej pracy w ramach systemu OmniDirt Detection 2.0. Co więcej, kamera zapewnia zdalny podgląd, który umożliwia monitorowanie sytuacji w domu, gdy jesteśmy oddaleni.

- Dreame H15 Pro został wyposażony w elementy czyszczące, które są odporne na ciepło, aby zapewnić trwałość i wydajność. Włókna szczotki wytrzymują temperatury do 100°C bez odkształcania się.



Dokładne sprzątanie

Dreame L50 Pro Ultra został wyposażony w system HyperStream Detangling DuoBrush. Moduł główny został wyposażony w dwie szczotki, które obracają się przeciwbieżnie. System ten wykorzystuje innowacyjną konstrukcję kanału powietrznego, co zapobiega osadzaniu się włosów o długości nawet do 30 cm. Efektywność działania uzupełnia system TripleUp Tech, który odpowiada za inteligentne zarządzanie podnoszeniem szczotek bocznych, nakładek mopujących oraz szczotek głównych w zależności od aktualnych warunków. Dreame L50 Pro Ultra generuje siłę ssania do 19500 Pa, aby urządzenie efektywnie odkurzało wszelkie rodzaje podłoża. Jedną z kluczowych technologii marki Dreame jest system wysuwanych ramion. W przypadku modelu L50 Pro Ultra mamy do czynienia z rozwiązaniem Dual Flex Arm – jedna z dwóch nakładek mopujących oraz szczotka boczna wysuwają się znacząco poza odrys robota, aby zapewnić doskonałe pokrycie powierzchni zarówno podczas odkurzania, jak i czyszczenia na mokro.



Zadba o siebie i domowników

Stacja dokująca PowerDock oferuje osiem funkcji automatycznego utrzymania czystości, zapewniając wygodę i efektywność. Dzięki pojemnemu workowi na kurz (3.2L) robot może pracować nawet do 100 dni bez opróżniania. Zbiorniki na czystą (4.5L) i brudną wodę (4.0L) wraz z automatycznym dozowaniem detergentu umożliwiają długotrwałe działanie bez konieczności angażowania użytkownika. System AceClean DryBoard z 20 precyzyjnymi dyszami zapewnia równomierne czyszczenie, a technologia gorącego mycia mopów w temperaturze 75°C skutecznie eliminuje bakterie. Dodatkowo innowacyjny system Reactive Mop Washing automatycznie dostosowuje intensywność mycia do poziomu zabrudzenia, gwarantując maksymalną czystość i higienę. Podczas pracy Dreame L50 Pro Ultra automatycznie rozpoznaje i omija zwierzęta i ludzi, zaznaczając pominięte obszary na mapie w aplikacji, aby wrócić do nich w późniejszym czasie. Co więcej, na życzenie użytkownika robot może samodzielnie znaleźć zwierzę, aby następnie wysłać zdjęcie.



Dostępność i oferta specjalna

Dreame H15 Pro dostępny jest w sugerowanej cenie katalogowej 2999 PLN. Od 27 marca do 6 kwietnia w wybranych sklepach obowiązywać będzie cena promocyjna – 2499 PLN.

Dreame L50 Pro Ultra dostępny jest w sugerowanej cenie katalogowej 5099 PLN. Od 27 marca do 10 kwietnia w wybranych sklepach obowiązywać będzie cena promocyjna – 4599 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Dreame