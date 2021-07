Nowości Lenovo z linii ThinkPad i ThinkVision

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Lenovo zaprezentowała nowe produkty z linii ThinkPad i ThinkVision. Odświeżona i ulepszona technologicznie wersja laptopa ThinkPad X1 Extreme Gen 4 zapewni większą moc, lepszą łączność i bogate opcje konfiguracji w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów. Model jest wyposażony w procesory 11. generacji Intel Core i9 H‑Series vPro i dostępny z najnowszymi układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX, pamięcią operacyjną DDR4 do 64 GB i wsparciem dwóch dysków SSD. Wśród opcji dodatkowych znajduje się ponadto obsługa bezprzewodowej sieci WAN 5Gi, zapewniająca szybki dostęp do danych w chmurze. Nawet 74 procent firm planuje na stałe przejść na pracę zdalną, co oznacza, że użytkownicy potrzebują coraz bardziej wszechstronnych możliwości współpracy.







Model X1 Extreme Gen 4 sprawdzi się tu doskonale dzięki 16-calowemu wyświetlaczowi edge-to-edge dostępnemu w wersjach w rozdzielczościach do 4K i z obsługą Dolby Vision, nowej kamerze internetowej Full HD, podwójnemu mikrofonowi z redukcją szumów i systemowi głośników Dolby Atmos, który jest zwrócony w stronę użytkownika i jest większy o 20 procent niż w poprzedniej generacji. Wszystko to ukryte jest w dobrze znanej, wytrzymałej obudowie ThinkPad, która waży teraz zaledwie 1.81 kg!





Laptop ThinkPad X1 Extreme czwartej generacji zachwyci twórców cyfrowych i profesjonalnych użytkowników, którzy potrzebują dużej mocy do pracy i rozrywki. Urządzenie otrzymało procesor Intel Core i9 serii H do 11. generacji z opcjonalnym dostępem do platformy Intel vPro, a to oznacza wysoką wydajność, ochronę ThinkShield z funkcjami bezpieczeństwa klasy korporacyjnej, wyrazisty obraz i zaawansowane opcje grafiki mobilnej. Model X1 Extreme Gen 4 to czysta jakość i elegancja: grubość 17.7 mm, waga 1.81 kg i wiele warstw wzmocnionego włókna szklanego. Ultrawysoka wydajność wymaga maksymalnej efektywności termicznej, po to, aby użytkownicy mogli spełniać się kreatywnie bez obaw o przegrzanie się sprzętu. Inżynierowie Lenovo opracowali trzy nowe, komplementarne układy chłodzenia dla modeli skonfigurowanych pod kartę graficzną NVIDIA RTX. Takie hybrydowe rozwiązanie wykorzystuje zarówno typowe ciepłowody, jak i dużą komorę parową, aby zapewnić optymalne działanie przy dużych wymaganiach graficznych.



Specjalny wlot w klawiaturze zwiększa przepływ chłodnego powietrza przez wentylatory, nie wpływając przy tym na odporność laptopa na zalanie. Rozwiązanie techniczne wykorzystujące podwójne obejście umożliwia ponadto przepływ powietrza przez górną i dolną część układu chłodzenia, co poprawia izolację termiczną. Wszystkie te cechy odzwierciedlają nieustanne dążenia firmy Lenovo do doskonalenia procesów inżynieryjnych, których celem jest jak najlepsza ochrona nowoczesnych komponentów wewnętrznych urządzeń.





Doskonałym uzupełnieniem modelu X1 Extreme będzie nowy monitor przenośny ThinkVision M15. Ekran waży zaledwie 860 gramów, ale niemal podwaja przestrzeń roboczą laptopa za sprawą ekranu Full HD o przekątnej 15,6 cala. Dostępna funkcja przekazywania zasilania za pomocą jednego kabla USB typu C stanowi wygodne, a zarazem estetyczne rozwiązanie. W pełni funkcjonalny port USB-C pozwala podłączyć monitor nawet do kompatybilnego smartfona.



Monitor ThinkVision M15 może posłużyć za wygodny drugi ekran w domowym biurze lub do prezentowania treści podczas spotkań z zespołem. Doskonale nadaje się do długiego użytkowania dzięki ergonomicznej podstawie z regulacją wysokości i certyfikowanej przez TÜV Rheinland - technologii niskiej emisji niebieskiego światła, która przekłada się na mniejsze zmęczenie oczu. W zestawie znajduje się również etui ochronne, dzięki któremu urządzenie można wygodnie wsunąć do torby z laptopem.





Użytkownikom potrzebującym w przestrzeni roboczej tradycyjnego monitora przypadnie do gustu model ThinkVision T24m-20. Ten wyświetlacz o przekątnej ekranu 23.8 cala to również stacja dokująca, która za pomocą jednego kabla USB typu C umożliwia przesyłanie danych, strumienia wideo/audio, sygnału Ethernet i mocy do 90 W. Urządzenie obsługuje również bardziej zaawansowane funkcje, takie jak łączenie łańcuchowe wielu monitorów, a lustrzany przycisk zasilania może uruchomić kompatybilny komputer. Model ThinkVision T24m-20 zawiera oprogramowanie Lenovo Display Control Centre (ThinkColor), które wspomaga płynną pracę w trybie wielozadaniowym i umożliwia dostosowanie zaawansowanych ustawień wyświetlacza w konfiguracjach jedno- lub wieloekranowych za pomocą prostego interfejsu typu „wskaż i kliknij”.



Nową kamerę internetową ThinkVision MC50 zaprojektowano tak, by pasowała do wszystkich dostępnych obecnie monitorów ThinkVision z serii P i Ti. Idealnie sprawdzi się jednak również razem z modelem T24m-20 jako wyposażenie niedrogiego centrum konferencyjnego. Kamera internetowa Full HD 1080p z wbudowanym podwójnym mikrofonem z redukcją szumów zapewnia doskonałą jakość obrazu i dźwięku. Inteligentna kontrolka na górze obudowy zapala się na czerwono w trakcie połączenia konferencyjnego, dzięki czemu współpracownicy lub domownicy wiedzą, że użytkownik uczestniczy właśnie w wirtualnym spotkaniu. Kamera jest łatwa w obsłudze – wystarczy podłączyć ją przez USB typu plug-and-play. Dzięki funkcjom pochylania i obracania w razie potrzeby wystarczy zmienić położenie samej kamery, a nie całego monitora. Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia fizyczna migawka i dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą.



Lenovo rozszerza ponadto linię laptopów ThinkPad L o dwie nowości z procesorami mobilnymi AMD Ryzen z serii 5000. Dostępne są również wersje z układem graficznym AMD Radeon Graphics i PRO. Laptopy z serii L13, dostępne w kolorze czarnym lub srebrnym, zwiększają produktywność dzięki elastycznym opcjom dokowania i funkcji Modern Standby oraz zawierają wbudowane zabezpieczenia ThinkShield zapewniające komfort użytkowania. Zabezpieczenia biometryczne klasy korporacyjnej, takie jak rozpoznawanie twarzy Windows Helloi, czytnik linii papilarnych Match-on-Chip, a także fizyczna przesłona kamery internetowej i funkcje bezpieczeństwa procesorów AMD gwarantują lepszą ochronę danych i urządzeń.



ThinkPad L13 Yoga Gen 2 to nasz pierwszy wszechstronny laptop z systemem Windows 10 i najnowszym procesorem mobilnym AMD Ryzen. Urządzenie charakteryzuje się niezrównaną szybkością przetwarzania i odpowiedzi potrzebną zwłaszcza teraz, gdy pracujemy z najróżniejszych miejsc. Niezbędną elastyczność zapewnia również ekran o przekątnej 13.3 cala i bateria o pojemności 46 Wh, pozwalająca na nieprzerwaną pracę do 10.6 godziny. Opcjonalne pióro zostało zaprojektowane specjalnie do pracy na ekranie dotykowym w sposób znany już użytkownikom i umożliwia jeszcze dokładniejsze pisanie, rysowanie, przewijanie i przesuwanie.



ThinkPad L13 Gen 2 to tradycyjny laptop charakteryzujący się wydajnością, bezpieczeństwem i przyjemnością z użytkowania. Podstawowe komponenty znane z modelu L13 Yoga i nawet do 10.8 godziny pracy na baterii4 sprawiają, że L13 Gen 2 to idealny wybór do pracy w trybie hybrydowym.

































Źródło: Info Prasowe / Lenovo