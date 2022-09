Nowości Logitech G zapowiedziane w trakcie wydarzenia Logi PLAY 2022

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G, marka firmy Logitech, ogłosiła nowy zestaw słuchawkowy Logitech G Astro A30 Wireless Gaming Headset oraz kierownicę PRO Racing Wheel i pedały PRO Racing Pedals, oszałamiający nowy zestaw wyścigowy klasy profesjonalnej, zaprojektowany z myślą o profesjonalnych kierowcach symulacyjnych. Zaprojektowane dla najbardziej realistycznych i wciągających doświadczeń wyścigowych, PRO Racing Wheel posiada nowy, wysokowydajny silnik Direct Drive wraz z technologią sprzężenia zwrotnego TRUEFORCE, aby zapewnić najbardziej precyzyjne i czyste połączenie z wyścigami.







ASTRO A30

A30 to nowoczesny zestaw słuchawkowy dla nowoczesnego gracza. Wyposażony w 40 mm przetworniki audio, odłączany mikrofon na wysięgniku oraz zaawansowaną technologię bezprzewodową LIGHTSPEED 2.4 GHz i Bluetooth firmy Logitech sprawia, że jest to idealny zestaw słuchawkowy, dzięki któremu możesz cieszyć się wszystkimi grami bezprzewodowo na dowolnym urządzeniu, w tym: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, XB Series X|S, Nintendo Switch, PC, Mobile, iOS i Android.



Oprócz zapewnienia elastyczności w zakresie bezprzewodowego połączenia z wybranym urządzeniem do gier, gracze mogą również miksować i balansować dźwięk z wielu urządzeń jednocześnie, regulując każde źródło niezależnie, zgodnie z potrzebami. Gracze mogą grać na swoim PlayStation 5 poprzez LIGHTSPEED 2.4GHz Wireless, słuchając Spotify na swoim telefonie poprzez Bluetooth i mieć w pogotowiu swojego Switcha, podłączonego poprzez 3.5mm aux, aby móc ustawić się w długiej kolejce do meczu. Następnie mogą przenieść się z salonu do swojego komputera i bezproblemowo przełączyć A30 na komputer przez LIGHTSPEED 2.4GHz, a następnie połączyć się z Steam Deck przez Bluetooth. A dzięki nowej aplikacji mobilnej Logitech G gracze mogą zoptymalizować profile dźwiękowe gier i głosu na nowym A30, aby uzyskać dostosowane do potrzeb wrażenia z gry.



Elegancka nowa konstrukcja zestawu słuchawkowego A30 jest standardowo dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych, navy i white. Obrotowe, miękkie wyściełanie pianką pamięciową na nausznikach i pałąku oraz odpowiednia siła docisku sprawiają, że słuchawki są łatwo wyważone. W ramach eleganckiej konstrukcji, zestaw słuchawkowy A30 jest wyposażony zarówno w zaawansowany, odłączany mikrofon na wysięgniku, jak i mikrofon zintegrowany, więc niezależnie od tego, czy jesteś w domu, grając w ulubioną grę, czy w podróży, prowadząc rozmowę telefoniczną, masz pewność, że komunikacja jest krystalicznie czysta. Słuchawki A30 zapewniają starannie zbalansowany, wysokiej jakości dźwięk dzięki specjalnie dostrojonym 40-milimetrowym przetwornikom, które zapewniają wciągające wrażenia dźwiękowe.



A30 może pochwalić się czasem pracy akumulatora wynoszącym ponad 27 godzin, umożliwiając rozgrywkę z niskimi opóźnieniami, która może obsłużyć epickie sesje gry.

Gracze mogą wyrazić swoją estetykę gry, wybierając z istniejącej kolekcji wzorów znaczników głośników, lub przenieść swój zestaw słuchawkowy na wyższy poziom, dostosowując własny projekt na stronie internetowej Astro.





PRO RACING WHEEL ORAZ PRO RACING PEDALS

Nowy silnik PRO Racing Wheel z napędem bezpośrednim jest w stanie osiągnąć imponującą siłę 11 niutonometrów przy niewiarygodnie niskim opóźnieniu reakcji. W połączeniu z TRUEFORCE – wyjątkową technologią siłowego sprzężenia zwrotnego Logitech G - silnik Direct Drive zapewnia niezrównany realizm wyścigów z wyższymi częstotliwościami reakcji niż kiedykolwiek. W rezultacie gracze mogą teraz doświadczyć fizyki i dźwięku w grze z dużo wyższym poziomem precyzji i niemal natychmiastowym sprzężeniem zwrotnym, ze wszystkim, od warunków drogowych po wibracje silnika.



Rezultatem jest system PRO Racing Wheel, który zapewnia niezrównany realizm, informacje o kierowcy i połączenie z samochodem bez opóźnień i abstrakcji, których wymagają profesjonalni gracze symulacyjni.

Zaprojektowany dla profesjonalnych zawodników, PRO Racing Wheel charakteryzuje:

Intuicyjna konstrukcja kierownicy - Przyciski i pokrętła są precyzyjnie rozmieszczone w „zasięgu kciuka”, dzięki czemu zawodnicy nigdy nie muszą odrywać rąk od kierownicy ani oczu od drogi.

Magnetyczne dźwignie zmiany biegów - Zaprojektowane z magnetycznym systemem, który wykorzystuje bezkontaktowe czujniki hall-effect oraz dodatkowe wyczuwalne magnesy, co daje realistyczne, mechaniczne odczucia, które dokładnie symulują profesjonalny samochód wyścigowy, w połączeniu z wytrzymałością na miliony zmian biegów.

Podwójne sprzęgło - Analogowe łopatki zapewniają doskonałą reakcję dotykową dla różnych funkcji wyścigowych. Kiedy są skonfigurowane jako podwójne sprzęgło, oferują doskonałą przewagę podczas startu. Alternatywne konfiguracje obejmują hamulec ręczny i dwie dodatkowe osie, więc gracze mogą zaprogramować łopatki jako gaz i hamulec, zapewniając analogową kontrolę dla różnych wyścigów.

Wyświetlacz ustawień - Niezależnie od tego, czy zawodnicy potrzebują różnych ustawień dla różnych tytułów wyścigowych, czy dla różnych samochodów w ramach tego samego tytułu, mogą łatwo skonfigurować w locie ważne ustawienia kierownicy w ramach pięciu różnych profili wyścigowych.

Szybkozłączka - Przeprojektowany system mocowania pozwala zawodnikom na łatwy montaż i demontaż koła, zachowując standardowe otwory na śruby dla tych, którzy montują je do fotela wyścigowego.



Pedały PRO Racing posiadają realistyczny hamulec z ogniwem obciążającym i mogą być całkowicie dostosowane do ustawień i stylów wyścigowych. Kluczowe cechy obejmują:

Wykrywanie nacisku - Pedały rejestrują siłę, jakiej używają gracze pozwalając na poprawę pamięci mięśniowej i idealną ilość siły hamowania, aby poprawić wyczucie kierowcy i zapewnić bardziej spójną wydajność wyścigową.

Możliwość dostosowania pedałów - Pedały sprzęgła i gazu mogą być regulowane bardziej lub mniej twarde za pomocą zestawu wymiennych sprężyn, a pedał hamulca za pomocą wyboru elastomerów. Zarówno pedał gazu, jak i sprzęgła wykorzystują bezdotykowe czujniki hallotronowe, co zapewnia ich trwałość.

Konstrukcja modułowa - Każdy pedał można przesuwać w poziomie, aby stworzyć idealny odstęp dla każdego zawodnika, a wyjmowane moduły pedałów ułatwiają dostosowanie do potrzeb.



Kierownica Logitech G PRO Racing Wheel jest dostępna w dwóch wersjach: zgodnej z komputerami PC, konsolami PlayStation 5 i PlayStation 4 oraz zgodnej z komputerami PC, konsolami Xbox Series X|S i Xbox One.



Pedały Logitech G PRO Racing są kompatybilne z komputerami z systemem Windows 10/11 poprzez port USB, a po podłączeniu do PRO Racing Wheel: Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 lub PlayStation 4 konsolami.





Ceny i dostępność

Logitech G ASTRO A30 Wireless Gaming Headset ma być dostępny na stronie astrogaming.com oraz u globalnych sprzedawców w październiku 2022 roku w sugerowanej cenie detalicznej 229.99 USD (MSRP).



Logitech G PRO Racing Wheel i PRO Racing Pedals będą dostępne na LogitechG.com i u globalnych sprzedawców we wrześniu 2022 roku w sugerowanych cenach detalicznych 999 USD / 1099 €uro (Wheel) i 349 USD / 389 €uro (Pedals).





































Źródło: Info Prasowe / Logitech