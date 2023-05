Nowości Philips’a zaprezentowane na spotkaniu prasowym...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W warszawskim Centralnym Domu Technologii odbyło się spotkanie prasowe marki Philips. Zaprezentowano na nim najnowsze monitory, m.in. modele Philips z serii Evnia wyposażone w matryce typu OLED i QD-OLED oraz przenośny wyświetlacz z dwoma złączami USB-C. Philips 42M2N8900 z serii Evnia to najnowsza propozycja, która sprawdzi się u graczy konsolowych. Monitor wyposażono w 42-calową matrycę typu OLED, która wyświetla obraz w rozdzielczości 4K, z odświeżaniem ekranu 138 Hz. Dzięki złączu HDMI 2.1 sprzęt ten może skorzystać z pełni możliwości PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Model 42M2N8900 wyposażono w dwa wbudowane, 10-watowe głośniki oraz podświetlenie Ambiglow, które dostosowuje barwę i natężenie iluminacji do treści wyświetlanych na ekranie.







Dwa monitory w jednym

Monitor 45B1U6900CH cechuje się 45-calową, zakrzywioną matrycą VA i wyświetla obraz w rozdzielczości 5120 x 1440 px. Jego rozmiar i rozdzielczość odpowiadają dwóm 24-calowym monitorom Quad HD.s Sprzęt ten może sprawdzić się między innymi w pracy z programami do obróbki wideo, w przypadku których istotne jest wyświetlanie tzw. timeline’u. Monitor może również pełnić funkcję stacji dokującej, gdyż wyposażono go w dwa wielofunkcyjne złącza USB-C oraz 4-portowy koncentrator USB.



Drugi monitor w każdych warunkach

Philips 16B1P3302D to monitor przenośny wyposażony w dwa złącza USB-C. Wyświetlacz ten może być podłączony do urządzenia źródłowego, np. laptopa czy telefonu, a jednocześnie być zasilany za pomocą drugiego przewodu USB-C.

Matryca w modelu 16B1P3302D została wykonana w technologii IPS i wyświetla obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy odświeżaniu 75 Hz.

Monitor charakteryzuje się smukłą obudową i niską wagą, co ułatwia jego transport. W zestawie do wyświetlacza dołączony jest trwały filcowy pokrowiec. Dzięki temu sprzęt można mieć zawsze pod ręką, aby w razie potrzeby służył np. jako ekran do prezentacji. Monitor może być też wykorzystywany w warunkach terenowych, bez dostępu do sieciowego źródła prądu. Model 16B1P3302 może czerpać energię z baterii podłączonego urządzenia źródłowego lub z powerbanka.



Stylowe słuchawki 7.1

Philips TAG5106 to bezprzewodowy, nauszny zestaw słuchawkowy przeznaczony m.in. dla graczy. Wyposażono go w odczepiany mikrofon z redukcją szumów otoczenia oraz możliwość połączenia z urządzeniem źródłowym za pomocą interfejsu Bluetooth oraz fal 2,4 GHz. Słuchawki Philips TAG5106 zostały wyposażone w DTS Headphone:X 2.0 oraz system dźwięku przestrzennego 7.1. Dzięki realistycznemu odwzorowaniu przestrzeni gracze mają możliwość dokładnego określenia odległości źródła dźwięku. Bateria na jednym ładowaniu pozwala na ciągłe użytkowanie nawet do 45 godzin.































Źródło: Info Prasowe / Philips