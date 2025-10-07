Nowości Turtle Beach z oficjalną licencją do Nintendo Switch 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Turtle Beach ogłosiło dzisiaj rozszerzenie katalogu najlepiej sprzedających się, oficjalnie licencjonowanych akcesoriów do Nintendo Switch 2. Nowe akcesoria obejmują szereg przewodowych i bezprzewodowych kontrolerów Rematch, Afterglow Wave i Afterglow marki Turtle Beach. Oprócz nowych kontrolerów zaprezentowano również nowe etui i osłonę ekranu dla konsoli. Nowe oficjalnie licencjonowane produkty rozszerzają portfolio Turtle Beach i mają na celu ułatwienie bezpiecznego transport konsoli Nintendo Switch 2. Wśród nowości znajdują się: futerał 2 w 1 Turtle Beach PlayTrek, futerał podróżny Turtle Beach PlayTrek oraz futerał Turtle Beach PlayTrek Slim. Firma Turtle Beach oferuje teraz również oficjalnie licencjonowany zestaw do ochrony ekranu konsoli Nintendo Switch 2.







Nowy przewodowy kontroler Turtle Beach Rematch Wired do Nintendo Switch 2 jest dostępny w kolorze czarnym i można go zamówić w przedsprzedaży w cenie od 29.99 euro, natomiast bezprzewodowy kontroler Turtle Beach Rematch Wireless do Nintendo Switch 2 jest również dostępny w kolorze czarnym i można go zamówić w przedsprzedaży w cenie od 64.99 euro. Oba trafią do sprzedaży 24 listopada 2025 r.



Nowy przewodowy kontroler Turtle Beach Afterglow Wave Wired do Nintendo Switch 2 jest dostępny w kolorze czarnym, niebieskim lub szarym i można go zamówić w przedsprzedaży w cenie 34.99 euro, natomiast bezprzewodowy kontroler Turtle Beach Afterglow Wave Wireless do Nintendo Switch 2 jest dostępny w kolorze czarnym, niebieskim, fioletowym lub białym i można go zamówić w przedsprzedaży w cenie 64.99 euro. Kontroler bezprzewodowy Turtle Beach Afterglow Wave Wired dla Nintendo Switch 2 trafi do sprzedaży 15 grudnia 2025 r. Kontroler przewodowy Turtle Beach Afterglow Wave Wireless dla Nintendo Switch 2 pojawi się na początku stycznia 2026 r.



Kontroler przewodowy Turtle Beach Afterglow Wired do Nintendo Switch 2 i kontroler bezprzewodowy Turtle Beach Afterglow Wireless do Nintendo Switch 2 są dostępne w przezroczystym designie i można je zamówić w przedsprzedaży w cenie od 29.99 euro za model przewodowy i od 64.99 euro za model bezprzewodowy. Oba trafią do sprzedaży pod koniec listopada lub na początku grudnia 2025 r.



Ceny i dostępności zestawów ochronnych Turtle Beach

Trzy nowe futerały podróżne Turtle Beach są dostępne już dziś, w tym futerał Turtle Beach PlayTrek Slim Case w kolorze czarnym w cenie od 16.99 euro, a także futerał Turtle Beach PlayTrek Travel Case w kolorze czarnym lub białym w cenie od 19.99 euro.



Etui Turtle Beach PlayTrek 2 w 1 jest dostępne w kolorze czarnym i można je zamówić w przedsprzedaży w cenie od 44.99 euro. Premiera produktu odbędzie się 12 listopada 2025 r.



















































źródło: Info Prasowe - Turtle Beach