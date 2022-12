Nowości od Lenovo...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przed targami CES 2023 firma Lenovo zaprezentowała najnowsze laptopy ThinkPad X1 wyposażone w materiały pochodzące z recyklingu1 , zaktualizowane oprogramowanie Lenovo Commercial Vantage zaprojektowane z myślą o wyróżnieniu ustawień i funkcji, które mogą pomóc w poprawie efektywności energetycznej, a także nową aplikację Lenovo View oferującą zaawansowaną technologię wizji komputerowej zapewniającą lepszą jakość obrazu wideo oraz narzędzia do współpracy, bezpieczeństwa i cyfrowego wellness. Na czele najnowszej linii monitorów ThinkVision znalazły się bardzo jasne wyświetlacze ThinkVision P27pz-30 i P32pz-30 mini-LED, a następnie nowe monitory VOIP ThinkVision z serii T, stworzone do pracy hybrydowej, wyposażone w zintegrowaną funkcję Microsoft Teams, kamery 5MP, podwójne mikrofony i głośniki.







enovo zaprezentowało także najnowsze monitory 4K ThinkVision serii P klasy profesjonalnej oraz, z myślą o domu, nowe monitory Lenovo serii L w przystępnej cenie. Uzupełnieniem wydajnego ekosystemu hybrydowego są nowe akcesoria Lenovo, w tym wyjątkowa stacja biurkowa Lenovo Go, kamera internetowa Lenovo Go 4K Pro oraz bezprzewodowa klawiatura i mysz Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo.



Zgodnie ze swoją wizją osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., dostosowaną do inicjatyw Science Based Target, Lenovo nadal koncentruje się na wspieraniu gospodarki obiegowej poprzez zwiększanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w swoich produktach i opakowaniach oraz współpracę z partnerami branżowymi w celu zwiększenia efektywności energetycznej swoich urządzeń. Obejmuje to współpracę z dostawcami i globalnymi dostawcami usług logistycznych w celu zmniejszenia emisji uwalnianych w łańcuchu dostaw oraz wykorzystanie każdej okazji do zwiększenia efektywności energetycznej w fabrykach i miejscach pracy Lenovo.



ThinkPad X1 Carbon 11. generacji, ThinkPad X1 Yoga 8. generacji i ThinkPad X1 Nano 3. generacji posiadają materiały pochodzące z recyklingu w wybranych komponentach:

- ThinkPad X1 Carbon 11. generacji zawiera magnez pochodzący w 90% z recyklingu w podpórce pod dłonie oraz aluminium pochodzące w 55% z recyklingu na dolnej pokrywie.

- ThinkPad X1 Nano 3. generacji posiada hybrydę magnezową pochodzącą w 90% z recyklingu w oparciach dłoni i dolnej pokrywie



Ponadto opakowanie produktu jest wykonane w 100% z włókna bambusowego i trzciny cukrowej, opakowanie typu brown box jest wykonane z opakowania bez plastiku z zawartością pochodzącą w 90% z recyklingu i/lub certyfikatu FSC, a nowy ThinkPad X1 zawiera Post Consumer Content (PCC) plastik w wybranych komponentach. Wszystkie laptopy ThinkPad kwalifikują się również do usługi CO2 Offset Service firmy

Oprócz zwiększonego wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, wysiłki Lenovo w zakresie efektywności energetycznej obejmują również korzystanie z jej produktów. Nowa aplikacja Lenovo Commercial Vantage to kolejny dowód na to, że firma inwestuje w pomoc przedsiębiorstwom w zarządzaniu swoim śladem węglowym. Intuicyjne oprogramowanie ma na celu prowadzenie i zachęcanie użytkowników do włączania określonych ustawień, które mają pomóc w zmniejszeniu zużycia energii lub wydłużeniu żywotności komponentów. Odpowiednie funkcje obejmują jasno określone etykiety i informacje, które pomagają użytkownikom wybrać preferowaną konfigurację. Etykiety efektywności mogą obejmować:

- Wizję komputerową Wykrywanie obecności człowieka może zmniejszyć zużycie energii dzięki funkcji Zero Touch Lock

Ustawienia OLED w modelach wyposażonych w OLED mogą również zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność wyświetlacza

Smart Charge może pomóc wydłużyć żywotność baterii poprzez ustawienie progów ładowania

- Ustawienie podświetlenia klawiatury w pozycji Off może zmniejszyć zużycie energii

- Aplikacja Lenovo View zapewnia doskonały zestaw inteligentnych funkcji opartych na kamerze, zaprojektowanych, aby pomóc użytkownikom odblokować moc zintegrowanej kamery w celu zwiększenia doświadczeń związanych z połączeniami wideo oraz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia cyfrowego. Nowe wydanie rozszerza zestaw funkcji i wprowadza znaczące ulepszenia IQ do istniejących:



Praca nad poufnymi informacjami w miejscach publicznych może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Funkcje Privacy Guard4 i Privacy Alert zintegrowane z Lenovo View zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo, aktywując rozmycie prywatności lub pokazując ikonę prywatności, gdy wykryta zostanie twarz nieautoryzowanego użytkownika oglądającego ekran laptopa.

Przejście na pracę hybrydową uwypukliło obawy dotyczące cyfrowego samopoczucia, ponieważ użytkownicy zazwyczaj spędzają więcej godzin dziennie przed ekranami. Ostrzeżenia dotyczące postawy ciała i dobrego samopoczucia oczu służą jako delikatne przypomnienia i mogą być użytecznymi narzędziami pomagającymi w utrzymaniu lub poprawie cyfrowego samopoczucia.



W pracy hybrydowej nastąpił również gwałtowny wzrost liczby wideokonferencji, co często uwypukla wyzwania, z jakimi borykają się rozproszeni pracownicy podczas zdalnego zaangażowania. Funkcje współpracy, takie jak automatyczne kadrowanie, ukrywanie tła i wirtualny prezenter, pozwalają unowocześnić rozmowy prowadzone za pośrednictwem kamery, dzięki czemu prezenter znajduje się w centrum uwagi, a wszyscy uczestnicy są częścią rozmowy, nawet w środowisku wirtualnym lub hybrydowym. Ulepszenia AI w algorytmie poprawy jakości wideo mogą również zwiększyć jakość obrazu zintegrowanej kamery internetowej w każdym środowisku oświetleniowym - nawet w ciemniejszych pomieszczeniach.



Te ustawienia współpracy i ulepszeń wideo można bezpośrednio zastosować do głównych aplikacji Unified Communications, dzięki czemu użytkownicy mogą wszystko skonfigurować i płynnie pracować między aplikacjami do wideokonferencji z pożądanymi ustawieniami.



Flagowe laptopy ThinkPad X1 Carbon 11. generacji, X1 Yoga 8. generacji i X1 Nano 3. generacji kontynuują swoją historię zapewniania niezrównanej wydajności i produktywności dzięki niepowtarzalnej wizji inżynierów Lenovo, która łączy formę i funkcję z niesamowitą wiedzą dotyczącą tego co najważniejsze w tego typu urządzeniach. Użytkownicy biznesowi potrzebują laptopów, które pomogą im sprawnie obsługiwać skrzynki pocztowe, prezentacje i arkusze kalkulacyjne, aktywnie uczestniczyć w wideokonferencjach oraz mieć pewność, że dane osobowe i prywatność są maksymalnie zabezpieczone.



Najnowsze komputery ThinkPad X1 mogą pomóc w zapewnieniu bezstresowego środowiska pracy, które jest wysoce produktywne i wydajne, aby wspomóc bardziej celowe myślenie. Oprócz funkcji cyfrowej odnowy biologicznej zawartych w Lenovo View, wyświetlacze o niskiej emisji światła niebieskiego, w tym przełomowa opcja OLED z obsługą Dolby Vision, mogą pomóc w zmniejszeniu obciążenia i zmęczenia oczu, co potwierdza certyfikat TÜV Rheinland. Ulepszenia wideo AI i inteligentne funkcje platform wideokonferencyjnych są wzbogacone o pakiet Dolby - z dźwiękiem Dolby Atmos i Dolby Voice z redukcją szumów AI - wytwarzający wciągające wrażenia dźwiękowe. ThinkPad X1 posiada solidny pakiet zabezpieczeń ThinkShield, który jest uzupełniony opcjonalną technologią Computer Vision (CV), zaprojektowaną w celu zapewnienia ulepszeń w wykrywaniu obecności użytkownika, oferując inteligentniejszą prywatność, większą wygodę logowania , oraz lepsze zarządzanie energią. Ponadto wszystkie ThinkPady X1 zawierają mechaniczną osłonę kamery dla zwiększenia prywatności.



Laptopy ThinkPad X1 zawsze wyróżniały się wydajnością i nowe generacje nie są w tym aspekcie wyjątkiem. Zaprojektowane na platformie Intel Evo, wysoce konfigurowalne modele wyposażone są w najnowszą generację procesorów do Intel Core i7 z technologią Intel vPro i obsługują system Windows 11. ThinkPad X1 Carbon 11. generacji i X1 Yoga 8. generacji mogą być również skonfigurowane z maksymalnie 64 GB pamięci RAM LPDDR5 dla użytkowników, którzy często wykonują zadania wymagające dużej ilości pamięci.



Zapewnienie wyjątkowych wrażeń użytkownikom, przy zastosowaniu bardziej zrównoważonych materiałów , wymaga nieustannego skupienia się na doskonałości w zakresie projektowania, sprzętu i oprogramowania. Nowa generacja ThinkPad X1 bez wątpienia spełniła te wymagania dzięki innowacyjnym i inteligentnym funkcjom oprogramowania, inżynierii sprzętowej ukierunkowanej na wydajność oraz etyce projektowania zorientowanej na klienta.



Efektywne miejsce przy biurku to produktywne miejsce przy biurku

Zunifikowana komunikacja wideo stała się de facto normą w codziennej pracy, czy to w biurze, w domu, czy gdziekolwiek pomiędzy. Problemy pozostają jednak niezmienne - słabe wideo i słabe oświetlenie są często przyczyną frustracji użytkowników. Z pomocą przychodzi Lenovo Go Desk Station z kamerą internetową. Unikalne hybrydowe rozwiązanie robocze łączy certyfikowaną kamerę 4K , regulowaną lampkę biurkową, obracane ramię, koncentrator rozszerzeń i ładowarkę bezprzewodową Qi w jednym innowacyjnym urządzeniu zaprojektowanym w celu zaspokojenia tych potrzeb użytkowników.



Kamera, dostępna również jako samodzielna Lenovo Go 4K Pro Webcam, została zbudowana z myślą o wideokonferencjach i przesyłaniu strumieniowym w wysokiej rozdzielczości. Zawiera funkcję automatycznej ostrości i automatycznego kadrowania z możliwością wyboru pola widzenia, automatyczną regulację światła otoczenia oraz maksymalną rozdzielczość do 4K przy 30 klatkach na sekundę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, kamera posiada fizyczną osłonę.



Ponadto Lenovo Go Desk Station posiada uniwersalne ramię z regulacją wysokości oraz obrotowe ramię ze zintegrowanym oświetleniem, które można zmieniać w zależności od potrzeb oświetlenia otoczenia. To wszechstronne ramię z lampą i kamerą można regulować w niemal każdym kierunku, aby stworzyć idealną scenę, a nawet skierować je w dół, aby wykonać demonstracje na żywo lub szkicowanie. Dodatkowo, dotykowy regulator jasności zapewnia trzy ustawienia do wyboru (3000K, 4500K lub 6500K), zapewniając jasność do 1600 luksów na 0.5 metra. Podstawa Desk Station zawiera wejście zasilania USB Type-C 135W oraz w pełni funkcjonalny port USB Type-C 65W, aby umożliwić passthrough zasilania na przykład do laptopa, co stanowi eleganckie rozwiązanie z jednym kablem. Podstawa zawiera również dwa porty USB Type-A 3.1 oraz port wyjściowy HDMI 2.0 do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza o rozdzielczości do 4K przy 60 klatkach na sekundę. Chowana 15W podkładka do ładowania zgodna z Qi może zasilać obsługiwane urządzenia mobilne, lub 20W port USB Typu-C jest dostępny z przodu. To wyjątkowe rozwiązanie może zapewnić wyjątkowe wyniki wideokonferencji, a jednocześnie zapewnić większy minimalizm środowiska przestrzeni roboczej.



Aby uzupełnić hybrydową konfigurację biurka, użytkownicy preferujący pełnowymiarową klawiaturę i precyzyjną interakcję z myszą mogą wybrać Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo Keyboard and Mouse. Dzięki zintegrowanym akumulatorom to stylowe połączenie dla profesjonalistów charakteryzuje się eleganckim i nowoczesnym wykończeniem oraz bezproblemowym przełącznikiem umożliwiającym podłączenie do trzech urządzeń z obsługą 2.4G za pomocą zunifikowanego klucza sprzętowego lub podwójnego Bluetooth. Klawiatura zapewnia wygodne, czułe klawisze i niemal bezgłośne pisanie, natomiast mysz posiada osiem przycisków, z których pięć można programować za pomocą oprogramowania, oraz regulację czułości DPI (Dots Per Inch) do 4000. Do budowy Combo wykorzystano także minimum 65% tworzywa PCC.



Prawdziwe doświadczenia wizualne: Monitory ThinkVision Mini LED (P27pz-30 i P32pz-30)

Rozszerzając swoje portfolio mini-LED, Lenovo zaprezentowało nowe monitory ThinkVision P27pz-30 i P32pz-30. Podświetlane tysiącami miniaturowych diod LED monitory te posiadają 1152 strefy przyciemniania, co minimalizuje efekt rozmycia aureoli, który może pojawiać się wokół obiektów na ekranie, a także pozwala uzyskać lepszy kontrast kolorów z głębszą czernią i jaśniejszymi podświetlonymi obszarami.



Dostępne w rozmiarach ekranu 27 cali i 31,5 cala, monitory ThinkVision Mini LED obsługują formaty HDR10 i HLG oraz posiadają certyfikat DisplayHDR1000, dzięki czemu osiągają szczytową jasność 1200 nitów. Zbudowane z myślą o twórcach, oba monitory obejmują standardy dwóch kolorów - DCI-P3 i Adobe RGB - w celu dostosowania do zastosowań graficznych i wideo oraz mają wbudowaną technologię flicker-free, która pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu. Są także wyposażone w oprogramowanie ThinkColour firmy Lenovo, które umożliwia łatwą konfigurację kolorów i zarządzanie ustawieniami wyświetlacza w prostym interfejsie typu "point & click". Najnowsze i intuicyjne w obsłudze monitory ThinkVision Mini LED są również wyposażone w energooszczędne czujniki wykrywania człowieka i światła, które automatycznie przyciemniają ekran, gdy użytkownik odejdzie od niego, a może dostosować jasność ekranu do ilości wykrytego światła otoczenia.



Wprowadzając wygodę dokowania przez USB4, monitory ThinkVision Mini LED są niezależne od systemu operacyjnego i mogą łączyć się z laptopami, telefonami komórkowymi i tabletami kompatybilnymi z USB-C lub Thunderbolt, oferując transfer danych i wideo z prędkością do 40 Gb/s przez pojedynczy kabel USB4 i mogą obsługiwać do dwóch monitorów UHD. Zdolne do dostarczenia do 15W mocy do smartfonów i 140W do innych urządzeń, monitory te mogą teraz ładować nawet wydajniejsze na rynku laptopy. Dzięki bogatej ofercie portów, która obejmuje trzy porty Type-C, cztery porty Type-A i dwa porty HDMI 2.1, a także porty Ethernet i DP, monitory ThinkVision Mini LED zapewniają użytkownikom połączenia między urządzeniami i prędkości transferu danych, których potrzebują, aby być bardziej produktywnymi i wydajnymi. W konstrukcji monitorów ThinkVision Mini LED wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu, w tym 90% aluminium PCC w podstawie, 95% PCC ABS w tylnej pokrywie oraz 85% PCC ABS w maskownicy i podstawie. Są to także pierwsze monitory Lenovo z opakowaniami bez plastiku , które kwalifikują się do usługi CO2 Offset.



Zaprojektowane do pracy hybrydowej: monitory ThinkVision VoIP (T27hv-30, T24mv-30 i T24v-30)

Zaprojektowana z myślą o nowoczesnych pracownikach, najnowsza generacja monitorów VoIP ThinkVision firmy Lenovo zawiera zintegrowane funkcje, które zarówno ulepszają, jak i upraszczają doświadczenie wirtualnych spotkań. Kamera o zwiększonej, wysokiej rozdzielczości 5 MP9 z obiektywem na podczerwień (IR) oraz oddzielnym obiektywem RGB i osłoną prywatności, wbudowane dwa mikrofony z funkcją redukcji szumów otoczenia oraz dwa zintegrowane głośniki o mocy 5 W, sprawiają, że użytkownicy mogą cieszyć się bardziej wyrazistymi wrażeniami podczas rozmów wideo. Nowością w tej generacji jest jednak dedykowany przycisk Microsoft Teams9 , który natychmiast uruchamia aplikację do prowadzenia rozmów wideo. Łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej użytkownicy mogą szybko przejść do następnej rozmowy bez konieczności szukania informacji na pulpicie, a nawet sterować głośnością i wyciszeniem za pomocą łatwych do znalezienia przycisków umieszczonych z przodu monitora. Aby jeszcze szybciej rozpocząć dzień pracy, pracownicy mogą korzystać z bezpieczniejszego, automatycznego logowania za pomocą funkcji Windows Hello.



Inne inteligentne funkcje, którymi można łatwo sterować za pośrednictwem ustawień, obejmują inteligentną sygnalizację świetlną, która zmienia kolor na czerwony, gdy użytkownik jest w trakcie rozmowy, przypomnienie o "siedzeniu", które ostrzega, gdy spędził zbyt dużo czasu przed ekranem, oraz ostrzeżenie o odległości, które uświadamia użytkowników, gdy siedzą zbyt blisko monitora. Monitory VoIP ThinkVision nowej generacji zawierają również czujniki wykrywania ludzi i światła9 do automatycznej regulacji ekranu i są jednymi z pierwszych urządzeń, które uzyskały certyfikat Eyesafe Certification 2.0 z technologią naturalnego niskiego poziomu światła niebieskiego. Dzięki tym cyfrowym funkcjom w połączeniu z haczykiem z boku monitora do zawieszenia słuchawek oraz szczeliną w podstawie, na której można oprzeć smartfon, pracownicy będą mieli na wyciągnięcie ręki wszystkie narzędzia potrzebne w trakcie produktywnego dnia..



Wszystkie te ulepszone funkcje unikalne dla nowej generacji można znaleźć w 27-calowym monitorze QHD ThinkVision T27hv-30, a także w nieco mniejszym 23.8-calowym monitorze FHD ThinkVision T24mv-30, z których oba zawierają port USB-C jako standard upstream. Aby uzyskać podobne zintegrowane doświadczenie VoIP, ale nie tak bogate w funkcje, użytkownicy mogą zdecydować się na monitor ThinkVision T24v-30 z 23.8-calowym ekranem FHD IPS i portem USB-B w standardzie upstream.



Monitory ThinkVision P32p-30 i P49w-30

Uzupełniając nowe dodatki do portfolio ThinkVision, Lenovo zaprezentowało także najnowsze monitory klasy premium, przeznaczone dla profesjonalistów - Eyesafe Certified 2.0 ThinkVision P32p-30 i P49w-30.



ThinkVision P32p-30 to 31.5-calowy monitor 4K UHD zbudowany dla tych, którzy wymagają wyższej rozdzielczości. Bogate kolory, które emanują z tego monitora z ramką NearEdgeless z trzech stron, są wynikiem funkcji IPS i podwójnych standardów kolorów, które tworzą bardziej dokładną i realistyczną wydajność barwową, która nie jest zniekształcona przez naturalną technologię niskiego światła niebieskiego wewnątrz. Dzięki wielu opcjom łączności monitor ten obsługuje modułowy stos ThinkVision VoIP , oferuje port dla stabilnego RJ45 z ulepszonymi funkcjami bezpieczeństwa i ma dwa wydajne porty Thunderbolt 4 do szybkiego przesyłania danych i ładowania za pomocą jednego kabla. Dzięki szerokiemu zakresowi podnoszenia, użytkownicy mogą dostosować podstawę do najbardziej wygodnego kąta widzenia.



Idealny dla pracowników , których praca wymaga jednoczesnego wykonywania różnych funkcji przez dwa lub więcej komputerów, ThinkVision P49w-30 to ultraszeroki, 49-calowy, podwójnie panoramiczny monitor QHD. Wyposażony w technologię IPS Black oferuje współczynnik kontrastu 2000:1 dla ostrzejszych, bardziej żywych kolorów i głębszej czerni, która w pełni wykorzystuje szerokie kąty widzenia. Dzięki nawet 13 portom, w tym funkcji dokowania z dwoma portami Thunderbolt 4 o mocy do 100 W i portem USB-C z przodu z możliwością szybkiego ładowania 15 W, ThinkVision P49w-30 może obsługiwać wiele urządzeń i akcesoriów, zapewniając niezrównaną wielozadaniowość. Monitor jest w stanie zastąpić konfigurację z dwoma ekranami i służyć jako rozwiązanie 2 w 1, umożliwiając użytkownikom korzystanie z obu części wyświetlacza jako dwóch odrębnych przestrzeni roboczych - bez wszystkich kabli - co umożliwiają funkcje eKVM i True Split firmy Lenovo. Dzięki eKVM użytkownicy mogą natychmiast uzyskać dostęp i przełączać się między dwoma źródłami PC za pomocą jednego kliknięcia myszy, natomiast True Split służy jako sprzętowa partycja, która dzieli jeden monitor na dwa, umożliwiając niezależną regulację ustawień i proporcji obrazu w zależności od wymagań. Gdy zajdzie potrzeba wykorzystania więcej monitorów, ThinkVision P49w-30 można również połączyć z dwoma innymi podwójnymi monitorami QHD za pośrednictwem złącza Thunderbolt 4-out, zmniejszając plątaninę kabli i umożliwiając wydajną konfigurację wielu wyświetlaczy. Monitor ten zawiera również dwa wbudowane głośniki 5W i może obsługiwać modułową kamerę ThinkVision MC60 z mikrofonem.



Gotowe na pracę zdalną: monitory Lenovo L27i-40 i L24m-40

Z myślą o domu Lenovo wprowadziło dwa eleganckie dodatki do swojej oferty monitorów klasy L. Monitor Lenovo L27i-40, wyposażony w stylową podstawę z metalową ramą w kolorze szarym, która ozdobi każdą przestrzeń roboczą. Jest to następna generacja głównej linii 27-calowych monitorów Lenovo. Ten smukły, z ramką NearEdgeless z trzech stron monitor IPS oferuje lepsze wrażenia dźwiękowe i wizualne niż poprzednie modele, w tym dwa zintegrowane głośniki 3W i rozszerzone pokrycie gamy kolorów sRGB 99%. Dodatkowe przemyślane rozwiązania obejmują dwa porty HDMI, a także lastrykową podstawę, która posiada zarówno gniazdo na smartfon, jak i wycięcie na otwartą przestrzeń, w której użytkownicy mogą przechowywać drobne przedmioty, takie jak ulubiony długopis, aby mieć do nich łatwy dostęp w razie potrzeby.



Nowy monitor Lenovo L24m-40 został zaprojektowany, aby zaoferować domowym pracownikom wiedzy lub studentom atrakcyjne i wydajne rozwiązanie dla ich potrzeb w zakresie rozrywki i produktywności. Jego 23.8-calowy wyświetlacz FHD posiada panel IPS, technologię Natural Low Blue Light oraz gamę kolorów sRGB 99%. Dzięki wbudowanym dwóm głośnikom o mocy 3 W, dostarczaniu mocy do 75 W oraz koncentratorowi USB z odpowiednimi portami do obsługi wielu urządzeń, w tym USB Type-C, użytkownicy mogą podłączyć potrzebne im narzędzia, w tym obsługiwaną kamerę internetową Lenovo LC50 Monitor Webcam12 , która pozwala na bardziej efektywne prowadzenie wirtualnych rozmów. Oba te produkty posiadają technologię naturalnego niskiego poziomu niebieskiego światła oraz certyfikat zgodności z najnowszym standardem Eyesafe Display Requirements 2.0. Dodatkowo, podstawa każdego monitora (w tym lastrykowa podstawa monitora Lenovo L27i-40), stojak i tylna pokrywa są wykonane w 85% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu PCC.



Ceny i dostępność w Polsce podamy wkrótce. Odwiedź Lenovo StoryHub CES 2023, aby zobaczyć zdjęcia i pełną specyfikację. Wirtualna prezentacja Lenovo i strona wydarzenia będą również dostępne podczas targów CES w styczniu 2023 r. i będą zawierać więcej szczegółów.





































Źródło: Info Prasowe / Lenovo