Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W tym tygodniu do premier Game Ready w GeForce NOW dodana zostaje obsługa funkcji NVIDIA Highlights dla gry ARK: Survival Evolved. Wykorzystując działającą w chmurze zaawansowaną technologię rozpoznawania wzorców i obrazów, użytkownicy GeForce NOW mogą automatycznie rejestrować najbardziej emocjonujące momenty rozgrywki podczas walki o przetrwanie wśród dzikich dinozaurów. Funkcja działa dla wersji z Epic Games Store i Steam. ARK: Survival Evolved to najnowsza gra, która otrzymała wsparcie dla NVIDIA Highlights, dołączając do gier takich jak Rocket League, Apex Legends, Dota 2 i wielu więcej.







Kiedy odpalasz swoją ulubioną grę, chcesz grać w nią od razu, a nie tracić czas na konfigurację. To właśnie oznacza Game Ready w usłudze GeForce NOW. Każda gra została zoptymalizowana pod kątem uruchamiania w chmurze i zawiera wszystkie usprawnienia obecne w sterownikach Game Ready Driver. NVIDIA automatycznie zarządza aktualizacjami i poprawkami do gier. W wypadku gier obsługujących RTX oznacza to piękną grafikę ze śledzeniem promieni i DLSS 2.0.



W tym tygodniu udostępniane jest 8 gier, w tym tytuły które niedawno miały premierę jak Othercide i SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE, a także Russian Fishing 4, gra która powraca do GeForce NOW i Thief, który do 7 sierpnia dostępny jest w cenie o 85% niższej od standardowej ceny.



Nowości w GeForce NOW:

- Othercide (świeża premiera na Steam)

- SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE (świeża premiera w Epic Games Store)

- Ho Tu Lo Shu: The Books of Dragon

- Into the Breach (Epic Games Store)

- Just Cause 2

- Thief

- Trackmania Turbo (Uplay)

Ponownie w GeForce NOW:

- Russian Fishing 4

Dodanie obsługi NVIDIA Highlights dla gry:

- ARK: Survival Evolved (wersja ze sklepu Epic i Steam)























Źródło: Info Prasowe / NVIDIA