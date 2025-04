Nowy, zewnętrzny router Omada ER703WP-4G-Outdoor

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W czasach, gdy cyfryzacja biznesu nabiera tempa, stabilny i szybki dostęp do Internetu staje się kluczowym elementem sukcesu – szczególnie w miejscach, gdzie tradycyjna infrastruktura kablowa jest niedostępna. TP-Link odpowiada na tę potrzebę, prezentując nowe rozwiązanie serii Omada – zewnętrzny router ER703WP-4G-Outdoor. Urządzenie to integruje szybką transmisję danych sieci komórkowej 4G+ z zaawansowaną technologią Wi-Fi 6, zapewniając niezależność, optymalną wydajność i gotowość działania w najbardziej wymagających warunkach. Nowy router LTE ER703WP-4G-Outdoor od TP-Link to urządzenie, które redefiniuje pojęcie sieci w terenie. Przestrzeń rekreacyjna, tymczasowa siedziba firmy, plenerowa instalacja, magazyn poza miastem – wszędzie tam, gdzie sieć musi działać, a kable to luksus, ER703WP-4G-Outdoor staje się gotowym do działania centrum komunikacyjnym.







Wyposażony w modem LTE kategorii 6 oraz slot na kartę nano SIM router oferuje transfer danych w standardzie 4G+ do 300 Mb/s. Dwupasmowe Wi-Fi 6 AX3000 zapewnia imponującą przepustowość – do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. Zaawansowane technologie, takie jak HE160, OFDMA oraz 1024 QAM, dodatkowo wzmacniają efektywność działania sieci, pozwalając na wydajne zarządzanie ruchem, nawet gdy z sieci korzysta wiele urządzeń jednocześnie.



Model ER703WP-4G-Outdoor wyróżnia się również wysoką funkcjonalnością, zapewniając trzy gigabitowe porty WAN/LAN z możliwością zasilania przez PoE lub zasilacz DC (12V/2A). Port PoE In pozwala wygodnie zasilać router ze switcha lub injectora PoE, a dwa porty PoE Out służą do zasilania dodatkowych urządzeń, takich jak kamery IP. Rozwiązanie to ułatwia projektowanie i wdrażanie sieci na zewnątrz, minimalizując potrzebę dodatkowego okablowania. Wytrzymała obudowa spełniająca normę IP55 gwarantuje odporność na pył, deszcz oraz zmienne temperatury – co docenią zwłaszcza mobilne zespoły techniczne, firmy budowlane oraz organizatorzy sezonowych eventów.



W kwestii bezpieczeństwa, router ER703WP-4G-Outdoor oferuje szereg zaawansowanych technologii, takich jak filtrowanie adresów IP/MAC/URL, wiązanie adresów IP-MAC, aktywacja ALG jednym kliknięciem, ochrona przed atakami DoS, wygodna obsługa VLAN oraz firewall. Dzięki temu użytkownicy mogą być pewni, że ich sieć jest odpowiednio zabezpieczona przed różnorodnymi zagrożeniami.



Sercem rozwiązania pozostaje jednak jego integracja z platformą Omada SDN. Dzięki centralnemu zarządzaniu w chmurze możliwa jest pełna kontrola dostępu i bezpieczeństwa, a także szybka konfiguracja z poziomu aplikacji mobilnej. Urządzenie stanowi integralną część ekosystemu Omada, gwarantując spójność, elastyczność i wysoki poziom ochrony całej sieci. Dodatkowo router może służyć jako łącze zapasowe, automatycznie przejmując ruch w przypadku awarii głównego połączenia przewodowego.



Urządzenie dostępne jest w cenie około 1400 PLN i objęte zostało 5-letnią gwarancją.

















źródło: Info Prasowe - TP-Link