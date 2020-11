Nowy ASUS ZenBook Flip S już dostępny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ultrakompaktowy ZenBook Flip S charakteryzuje się mobilnością gwarantującą komfort dzięki swoim kompaktowym wymiarom - grubości zaledwie 13.9 mm i niewielkiej masie 1.2 kg. Wyróżniający się niezwykle żywym obrazem ekran dotykowy 4K UHD OLED NanoEdge z walidacją PANTONE zapewnia wysoką dokładność odwzorowania szerokiej palety kolorów, także 100% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3. Ponadto posiada certyfikację VESA DisplayHDR 500 True Black gwarantującą najwyższą głębię czerni i wyjątkowo wysoki kontrast. Wyświetlacz jest również certyfikowany przez TÜV Rheinland w zakresie przyjazności dla oczu, a także umożliwia intuicyjne wprowadzanie danych przy pomocy nowego aktywnego rysika stylus ASUS Pen rejestrującego 4096 poziomów nacisku.







ZenBook Flip S charakteryzuje się designem godnym sprzętu klasy premium: wykończeniem w kolorze Jade Black z akcentami o diamentowym szlifie w kontrastującym kolorze Red Copper oraz dekoracyjnym paskiem wykonanym ze szczotkowanego aluminium. Wytrzymały i precyzyjnie wykonany zawias ErgoLift 360° umożliwia wykorzystywanie komputera w trybie laptopa, tabletu, w ustawieniu „na podstawce” lub w pozycji „namiotu” – czy też dowolnym ustawieniu pośrednim. Rozwiązanie ASUS NumberPad 2.0 ułatwia szybkie wprowadzanie danych, a w klawiaturze o nowej konstrukcji „od krawędzi do krawędzi” uzyskano miejsce na praktyczne dodatkowe klawisze funkcyjne.



Wysoką wydajność gwarantuje w maksymalnej konfiguracji procesor Intel Core i7 11. generacji wraz z układem graficznym Intel Iris Xe w połączeniu z maks. 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD PCIe 3.0 x4 o maks. pojemności 1 TB.



Doskonały dotykowy ekran OLED o maksymalnej rozdzielczości 4K UHD zapewnia wyjątkowe bogactwo detali i najwyższy poziomie realizmu. Wyświetlacz o dużej jasności 500 nitów charakteryzuje się również doskonałym współczynnikiem kontrastu 1 000 000:1, co przekłada się na bardzo głębokie odcienie czerni z certyfikacją DisplayHDR 500 True Black. Ponadto oferuje szerokie kąty widzenia do 178°, umożliwiając wspólne korzystanie, a także 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 dla zapewnienia kolorów o klasie kinowej.



Precyzyjnie skonstruowany zawias ErgoLift 360° zawiera wytrzymały mechanizm z kilkoma łożyskami, który podnosi klawiaturę i nachyla ją do pozycji ulepszającej komfort podczas pisania i zwiększającej przepływ powietrza w laptopie, gdy pokrywa jest otwarta pod kątem większym niż 135°. W trybie tabletu mechanizm automatycznie się obraca, dzięki czemu ekran może na płasko przylegać do podstawy laptopa. Ten bezstopniowy zawias umożliwia wykorzystywanie wszechstronnego ZenBooka Flip S w trybie laptopa, w ustawieniu „na podstawce”, w trybie „namiotu” lub tabletu – czy też dowolnym ustawieniu pośrednim.



Karta sieciowa w ZenBooku Flip S obsługuje standard Wi-Fi 6 (802.11ax), co gwarantuje płynne strumieniowaniem filmów z Internetu w rozdzielczości 4K UHD oraz transfer danych z prędkościami wyższymi niż przy połączeniu kablowym – dochodzącymi do 2,4 Gb/s. Wydajność Wi-Fi jest dodatkowo optymalizowana za pośrednictwem technologii ASUS WiFi Master Premium, która zawiera funkcje ASUS WiFi Stabilizer i ASUS WiFi SmartConnect. Dla najwyższej możliwej stabilności połączeń funkcja WiFi Stabilizer filtruje zakłócenia w łączności bezprzewodowej, a dzięki WiFi SmartConnect laptop ZenBook Flip S automatycznie wybiera najlepsze źródło sygnału.



Dla lepszej komunikacji w drodze i podróży ZenBook Flip S został wyposażony w mikrofon z systemem redukcji szumów, który gwarantuje kryształowo czysty dźwięk podczas rozmów telefonicznych i wideokonferencji internetowych.



































Źródło: Info Prasowe / ASUS