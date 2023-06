Nowy Razer Blade 14 - Najlepsza przenośna maszyna do gier

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer poinformowała o premierze swojego ultraprzenośnego 14-calowego laptopa do gier — Razer Blade 14 — w klasycznym czarnym matowym wykończeniu oraz oszałamiającej rtęciowej bieli. Wyposażony w całkowicie nowy procesor AMD Ryzen 9 7940HS, najnowszą kartę graficzną do laptopów NVIDIA GeForce RTX z serii 40 oraz szybszą pamięć DDR5-5600 MHz SO-DIMM Blade 14 pozwala na bezproblemową rozgrywkę w wymagające gry oraz pracę nad skomplikowanymi zadaniami kreatywnymi. Użytkownicy doświadczą tej mocy dzięki immersyjnemu wyświetlaczowi QHD+ 240 Hz o proporcjach 16:10 oraz oszałamiającej głębi kolorów i kontrastowi. Nowy Blade 14 to najbardziej przenośne urządzenie z linii gamingowych laptopów premium. Został zaprojektowany tak, aby zapewniać najwyższą wydajność zarówno w domu, jak i podczas podróży. Dzięki małej wysokości o zaledwie 17.99 mm) i wadze 1.84 kg, Blade 14 jest stworzony do ruchu.







STALE PODŁĄCZONY

Liczne porty zapewniają użytkownikom szeroki możliwości podłączeń - dwa porty USB 4 Type-C i dwa porty USB 3.2 Gen 2 Type-A obsługują pełen zestaw urządzeń peryferyjnych, w tym stacje dokujące Thunderbolt. Oprócz wielu portów, pozwalających użytkownikom na łączność osobistą, w laptopie znalazła się kamera internetowa 1080p, która umożliwia łączenie się ze światem zewnętrznym, w tym logowanie bez hasła za pomocą usługi Windows Hello, oraz nową mechaniczną zaślepkę dla większej prywatności i bezpieczeństwa.



GRAJ PRZEZ CAŁY DZIEŃ

Nowy Razer Blade 14, wyposażony w większą baterię 68,1 Wh, zapewnia do 10 godzin pracy. Do Razer Synapse dodano nową funkcję Battery Health Optimizer, która pozwala użytkownikom korzystającym głównie z zasilania sieciowego na ograniczenie pojemności ładowania baterii i lepszą ochronę jej zdrowia przez kolejne lata. Dla najbardziej mobilnych użytkowników przeznaczona jest funkcja szybkiego ładowania (przez złącze USB-C), umożliwiająca naładowanie urządzenia do 80% w ciągu 1 godziny, co pozwala na spędzenie mniejszego czasu na uwięzi do do gniazdka.



DUŻA WYDAJNOŚĆ

Sercem laptopa jest nowy procesor AMD Ryzen 9 7940HS, najszybszy ultrasmukły procesor na świecie, zwiększający częstotliwość taktowania do 5.2 GHz i wyposażony w AMD Ryzen AI, pierwszy na świecie dedykowany silnik sztucznej inteligencji w procesorze Windows x86. AMD Ryzen AI jest zintegrowany bezpośrednio z procesorem, co pozwala na obsługę zadań AI tak szybko i wydajnie, jak to tylko możliwe, jednocześnie zwalniając zasoby procesora i karty graficznej na potrzeby tradycyjnych zadań niezwiązanych ze sztuczną inteligencją. Ryzen AI daje graczom i twórcom dostęp do technologii opartej na sztucznej inteligencji, zapewniając przyspieszoną wielozadaniowość, zwiększoną produktywność, zaawansowaną współpracę i lepszą wydajność. Blade 14, kontynuuje trend bezpieczeństwa zintegrowanego z procesorem, dlatego będzie wyposażony w Microsoft Pluton, aby lepiej chronić dane użytkowników, niezależnie od tego, czy są w domu, w biurze, czy też w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia.



Równie potężny, jak mobilny, nowy Blade 14 jest wyposażony w zupełnie nową kartę graficzną GeForce RTX 4070 do laptopów, która może osiągnąć do 140 W TGP, aby dostarczyć więcej mocy graficznej na cal sześcienny niż jakikolwiek inny 14-calowy laptop do gier. Poza czystą mocą, procesor graficzny RTX z serii 40 może wykorzystywać opartą na sztucznej inteligencji technologię generowania klatek NVIDIA DLSS 3, aby jeszcze bardziej zwielokrotnić wydajność. Blade 14 jest wyposażony w specjalnie zaprojektowane rozwiązanie oparte na chłodzeniu w komorze parowej z najcieńszymi na świecie żebrami wylotowymi (0.05 mm), aby zwiększyć wydajność chłodzenia procesora nawet o 5% przy zachowaniu kompaktowej obudowy.



ROZSZERZALNA PAMIĘĆ DDR5

Nowy Blade 14 jest sprzedawany z maksymalnie 32 GB niesamowicie szybkiej pamięci DDR5-5600 MHz. Jednak dla użytkowników, którzy chcą przenieść swoje wrażenia z korzystania z Blade 14 na wyższy poziom, przygotowano możliwość rozszerzenia pamięci do 64 GB. Użytkownicy poszukujący więcej pamięci masowej mogą również rozbudować dysk SSD NVMe o pojemności 1 TB do maksymalnie 4 TB. Oznacza to, że zarówno gracze, jak i twórcy mogą dostosować swój system do swoich specyficznych potrzeb.



PRZEJRZYSTOŚĆ OD KRAWĘDZI DO KRAWĘDZI

Aby połączyć moc z pikselami, nowy Blade 14 został wyposażony w nowoczesny wyświetlacz 16:10 QHD+, który oferuje więcej pikseli na cal wspaniałej rozgrywki. Wysoka częstotliwość odświeżania 240 Hz, niewiarygodnie krótki czas reakcji wynoszący 3 ms oraz technologia AMD FreeSync Premium gwarantują wyraźne wrażenia z rozgrywki z idealną liczbą klatek na sekundę. Twórcy treści docenią żywy, specjalnie skalibrowany wyświetlacz, osiągający szczytową jasność 500 nitów i 100% pokrycie przestrzeni kolorów DCI-P3 co zapewnia bogaty i szczegółowy obraz.



PRECYZYJNE WYKONANIE

Blade 14 to połączenie wyjątkowej wydajności i mobilności w charakterystycznej dla Razera eleganckiej obudowie z anodyzowanego aluminium, wycinanej w technologii CNC. Zapewnia to doskonałą sztywność i trwałość. Jedwabiście gładki szklany touchpad został poszerzony, aby dać użytkownikom więcej miejsca do grania, a dzięki precyzyjnym sterownikom Windows każde przesunięcie jest szybkie i dokładne. Dwa przednie głośniki laptopa są umieszczone za płaskimi laserowo frezowanymi maskownicami, co zapewnia zarówno wciągające wrażenia dźwiękowe, jak i elegancką estetykę. Wyjście audio 3,5 mm, dzięki THX Spatial, jeszcze bardziej wzbogaca pejzaż dźwiękowy i daje bogaty i wciągający dźwięk pozycyjny. System Windows 11 zapewnia nowoczesny i intuicyjny interfejs dla wszystkich zadań, od produktywności po wymagające gry i profesjonalną pracę twórczą.



NAGRADZANE WSPARCIE

Wszystkie laptopy Blade są objęte roczną gwarancją producenta i 2-letnią gwarancją na baterię, wspieraną przez wielokrotnie nagradzaną obsługę klienta Razera. Dla dodatkowej pewności, użytkownicy mogą również zapisać się do RazerCare, opcjonalnego planu ochrony, który oferuje rozszerzoną gwarancję i dedykowaną obsługę klienta 24/7.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

- Ceny laptopów zaczynają się od 2799.99 Euro (sugerowana cena detaliczna)

- Dostępne w sprzedaży będą od 14 czerwca 2023 r. o 8 rano czasu PT. Klienci, którzy dokonają zakupu na Razer.com i w sklepach RazerStore, otrzymają limitowaną skórkę Razer Chroma Joyplot (o wartości 59.99 USD), do wyczerpania zapasów.





















Źródło: Info Prasowe / Razer